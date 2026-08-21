अगर भाई को ग्रेवी वाली डिश पसंद है तो शाही पनीर जरूर बनाएं. इसमें पनीर को टमाटर, काजू, प्याज और क्रीम से तैयार की गई गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है. एक कड़ाही में तेल लें उसमे कटे हुए टमाटर, प्याज अदरक, और लहसुन का पेस्ट डालें अब इन सब को मिक्सर में पीस लें. अब दोबारा एक कड़ाही में तेल या घी लें और उसमे ये ग्रेवी डाल दें और साथ ही हल्के मसाले डालें, 10 मिनट के बाद शाही पनीर बनके तैयार हो जाएगा . शाही पनीर को नान, रोटी या पुलाव के साथ परोस सकती हैं. त्योहार के खाने में यह डिश काफी खास लगेगी.