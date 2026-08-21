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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडRaksha Bandhan recipes: राखी पर अपने भाई के लिए बनाएं ये 5 सीक्रेट डिश, दोगुना मिलेगा गिफ्ट

Raksha Bandhan recipes: राखी पर अपने भाई के लिए बनाएं ये 5 सीक्रेट डिश, दोगुना मिलेगा गिफ्ट

Raksha Bandhan recipes: राखी पर अपने भाई के लिए बनाएं ये 5 खास स्वादिष्ट डिश, स्वाद चखते ही खुश हो जाएगा और इसके बदलें में आपको भी ,मिलेंगे दुगने तोहफे

Written By : भूमिका पंवार  | Updated at : 21 Aug 2026 09:25 AM (IST)
Raksha Bandhan recipes: राखी पर अपने भाई के लिए बनाएं ये 5 खास स्वादिष्ट डिश, स्वाद चखते ही खुश हो जाएगा और इसके बदलें में आपको भी ,मिलेंगे दुगने तोहफे

रक्षाबंधन भाई और बहन के लिए खास त्यौहार है. इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को तोहफा देते हैं. अगर आप इस राखी पर अपने भाई के लिए कुछ खास करना चाहती हैं, तो बाजार से मिठाई लाने के बजाय अपने हाथों से उनकी पसंद की डिश बना सकती हैं . घर के खाने में प्यार का स्वाद भी अलग होता है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसी स्वादिष्ट डिश लेकर आए हैं, जिन्हें आप आसानी से बनाकर अपने भाई को खुश कर सकती है. और दोगुना तोहफा लें सकती है. आइए जानते है इन खास डिश के बारे में.

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आपके भाई को चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है, तो राखी पर आप अपने भाई के लिए पनीर टिक्का बना सकती है. इसके लिए पनीर के टुकड़ो को दही, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, गर्म मसाला और थोड़ा निम्बू का रस डालकर मैरीनेट करें. कुछ देर रखने के बाद पनीर को तवे या ओवन में हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें. डिश बनने के बाद ऊपर से चाट मसाला डालकर सर्व करें. इसे हरी चटनी के साथ परोसने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.
आपके भाई को चटपटा और मसालेदार खाना पसंद है, तो राखी पर आप अपने भाई के लिए पनीर टिक्का बना सकती है. इसके लिए पनीर के टुकड़ो को दही, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, गर्म मसाला और थोड़ा निम्बू का रस डालकर मैरीनेट करें. कुछ देर रखने के बाद पनीर को तवे या ओवन में हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें. डिश बनने के बाद ऊपर से चाट मसाला डालकर सर्व करें. इसे हरी चटनी के साथ परोसने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.
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राखी के त्यौहार पर अगर मीठे से कुछ अलग बनाना है तो दही कबाब एक अच्छा विकल्प है. इसे बनाने के लिए गाढ़े दही में पनीर, थोड़ा बेसन, मसाले और बारीक कटी हुई सब्जियां मिलाएं. इनकी छोटी-छोटी टिक्की बनाकर हल्के तेल में टिक्की को दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक सेंके. दही कबाब बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं. और यह खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगते हैं. दही कबाब को पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें
राखी के त्यौहार पर अगर मीठे से कुछ अलग बनाना है तो दही कबाब एक अच्छा विकल्प है. इसे बनाने के लिए गाढ़े दही में पनीर, थोड़ा बेसन, मसाले और बारीक कटी हुई सब्जियां मिलाएं. इनकी छोटी-छोटी टिक्की बनाकर हल्के तेल में टिक्की को दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक सेंके. दही कबाब बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं. और यह खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगते हैं. दही कबाब को पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें
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अगर भाई को ग्रेवी वाली डिश पसंद है तो शाही पनीर जरूर बनाएं. इसमें पनीर को टमाटर, काजू, प्याज और क्रीम से तैयार की गई गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है. एक कड़ाही में तेल लें उसमे कटे हुए टमाटर, प्याज अदरक, और लहसुन का पेस्ट डालें अब इन सब को मिक्सर में पीस लें. अब दोबारा एक कड़ाही में तेल या घी लें और उसमे ये ग्रेवी डाल दें और साथ ही हल्के मसाले डालें, 10 मिनट के बाद शाही पनीर बनके तैयार हो जाएगा . शाही पनीर को नान, रोटी या पुलाव के साथ परोस सकती हैं. त्योहार के खाने में यह डिश काफी खास लगेगी.
अगर भाई को ग्रेवी वाली डिश पसंद है तो शाही पनीर जरूर बनाएं. इसमें पनीर को टमाटर, काजू, प्याज और क्रीम से तैयार की गई गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है. एक कड़ाही में तेल लें उसमे कटे हुए टमाटर, प्याज अदरक, और लहसुन का पेस्ट डालें अब इन सब को मिक्सर में पीस लें. अब दोबारा एक कड़ाही में तेल या घी लें और उसमे ये ग्रेवी डाल दें और साथ ही हल्के मसाले डालें, 10 मिनट के बाद शाही पनीर बनके तैयार हो जाएगा . शाही पनीर को नान, रोटी या पुलाव के साथ परोस सकती हैं. त्योहार के खाने में यह डिश काफी खास लगेगी.
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मलाई कोफ्ता त्योहार के खाने के लिए एक बेहतरीन डिश है. इसके लिए पनीर और आलू से छोटे-छोटे कोफ्ते तैयार करके हल्के सुनहरे होने तक फ्राई करें. अब टमाटर, काजू और क्रीम से गाढ़ी ग्रेवी तैयार करें और उसमें कोफ्ते डालें. ग्रेवी में ज्यादा मसाला न डालें, ताकि मलाई वाला स्वाद अच्छी तरह आए. इसे रोटी, नान या पुलाव के साथ परोस सकती हैं.
मलाई कोफ्ता त्योहार के खाने के लिए एक बेहतरीन डिश है. इसके लिए पनीर और आलू से छोटे-छोटे कोफ्ते तैयार करके हल्के सुनहरे होने तक फ्राई करें. अब टमाटर, काजू और क्रीम से गाढ़ी ग्रेवी तैयार करें और उसमें कोफ्ते डालें. ग्रेवी में ज्यादा मसाला न डालें, ताकि मलाई वाला स्वाद अच्छी तरह आए. इसे रोटी, नान या पुलाव के साथ परोस सकती हैं.
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राखी पर भाई के लिए मीठे में घेवर एक बढ़िया विकल्प है. इसे घर पर बनाने के लिए मैदा, घी और ठंडे पानी का पतला घोल तैयार करें और गरम घी में धीरे-धीरे डालकर कुरकुरा होने तक तलें. इसके बाद घेवर पर चाशनी डालकर रबड़ी और कटे हुए मेवों से सजाएं. राखी की थाली में घर का बना ताजा घेवर भाई को जरूर पसंद आएगा.
राखी पर भाई के लिए मीठे में घेवर एक बढ़िया विकल्प है. इसे घर पर बनाने के लिए मैदा, घी और ठंडे पानी का पतला घोल तैयार करें और गरम घी में धीरे-धीरे डालकर कुरकुरा होने तक तलें. इसके बाद घेवर पर चाशनी डालकर रबड़ी और कटे हुए मेवों से सजाएं. राखी की थाली में घर का बना ताजा घेवर भाई को जरूर पसंद आएगा.
Published at : 21 Aug 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Rakhi Rakhi Gift Ideas Special Dishes Rakhi Food Ideas

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