Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम

Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम

Durga Puja celebration: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा देखने देश-दुनिया से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं.चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप दिल्ली में कहां बंगाल की तरह दुर्गा पूजा देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 02:43 PM (IST)
Durga Puja celebration: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा देखने देश-दुनिया से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं.चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप दिल्ली में कहां बंगाल की तरह दुर्गा पूजा देख सकते हैं.

आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मां दुर्गा की पूजा अलग-अलग विधि विधान से की जाती है. देश-विदेश से बड़ी संख्या में लग दुर्गा पूजा देखने पश्चिम बंगाल आते हैं. यहां कोलकाता में पंडालों को बड़ी धूमधाम से सजाया जाता है, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे. लेकिन अगर आप कोलकाता नहीं जा पाते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां बंगाल जैसा दुर्गापूजा का आनंद आप ले सकते हैं.

1/8
अक्सर मिनी कोलकाता कहा जाने वाला सीआर पार्क, दिल्ली का सबसे मशहूर बंगाली इलाका है. यहां दुर्गा पूजा के दौरान कई शानदार पंडाल सजते हैं, जिनकी रौनक देखने लायक होती है.
अक्सर मिनी कोलकाता कहा जाने वाला सीआर पार्क, दिल्ली का सबसे मशहूर बंगाली इलाका है. यहां दुर्गा पूजा के दौरान कई शानदार पंडाल सजते हैं, जिनकी रौनक देखने लायक होती है.
2/8
सीआर पार्क के हर पंडाल में असली बंगाली सजावट और रोशनी का जलवा दिखता है. यहां की मूर्तियां कोलकाता के कुम्हारटोली से मंगाई जाती हैं, जो इस पूजा को और खास बनाती हैं.
सीआर पार्क के हर पंडाल में असली बंगाली सजावट और रोशनी का जलवा दिखता है. यहां की मूर्तियां कोलकाता के कुम्हारटोली से मंगाई जाती हैं, जो इस पूजा को और खास बनाती हैं.
3/8
ग्रेटर कैलाश-II का दुर्गोत्सव असली बंगाली रंगत से भरा होता है. यहां 20 साल से ज्यादा समय से पूजा आयोजित हो रही है और अष्टमी का भोग जरूर चखना चाहिए.
ग्रेटर कैलाश-II का दुर्गोत्सव असली बंगाली रंगत से भरा होता है. यहां 20 साल से ज्यादा समय से पूजा आयोजित हो रही है और अष्टमी का भोग जरूर चखना चाहिए.
4/8
सिंदूर खेला, मां की झलक और भक्तों की भीड़ इस पंडाल को अलग ही पहचान देते हैं. अगर आप GK-II में रहते हैं तो यहां की पूजा के नजारे बिल्कुल मिस न करें.
सिंदूर खेला, मां की झलक और भक्तों की भीड़ इस पंडाल को अलग ही पहचान देते हैं. अगर आप GK-II में रहते हैं तो यहां की पूजा के नजारे बिल्कुल मिस न करें.
5/8
राजीव चौक का मिंटो रोड पंडाल भी जरूर देखने लायक है. 80 साल पुरानी यह परंपरा आज भी असली बंगाली अंदाज में मनाई जाती है और अनजली में शामिल होने का मौका मिलता है.
राजीव चौक का मिंटो रोड पंडाल भी जरूर देखने लायक है. 80 साल पुरानी यह परंपरा आज भी असली बंगाली अंदाज में मनाई जाती है और अनजली में शामिल होने का मौका मिलता है.
6/8
मयूर विहार का मिलानी पूजा कमेटी पंडाल भी बेहद लोकप्रिय है. यहां की सजावट, अल्पना और मूर्ति लोगों का दिल जीत लेती है, और आप मेट्रो से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं.
मयूर विहार का मिलानी पूजा कमेटी पंडाल भी बेहद लोकप्रिय है. यहां की सजावट, अल्पना और मूर्ति लोगों का दिल जीत लेती है, और आप मेट्रो से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं.
7/8
द्वारका सेक्टर-12 का कालीबाड़ी पंडाल भी खास है. पूरे इलाके के बंगाली परिवार यहां इकट्ठा होकर पूजा करते हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है.
द्वारका सेक्टर-12 का कालीबाड़ी पंडाल भी खास है. पूरे इलाके के बंगाली परिवार यहां इकट्ठा होकर पूजा करते हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है.
8/8
झंडेवालान के पास का अरांबाग दुर्गा पूजा दिल्ली के सबसे भव्य आयोजनों में से एक है. कोविड के बाद इसे छोटा जरूर किया गया है, लेकिन मूर्ति की खूबसूरती और पूजा का उत्साह आज भी बरकरार है.
झंडेवालान के पास का अरांबाग दुर्गा पूजा दिल्ली के सबसे भव्य आयोजनों में से एक है. कोविड के बाद इसे छोटा जरूर किया गया है, लेकिन मूर्ति की खूबसूरती और पूजा का उत्साह आज भी बरकरार है.
Published at : 23 Sep 2025 02:16 PM (IST)
Navratri Festival Durga Puja Celebration Navratri Festival 2025

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Tata Punch CAMO Edition Review: कैसा है Tata Punch का CAMO edition?
Ferrari 12 Cilindri Walkaround: Classic Design Meets Modern Innovation | Auto Live
Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार
I Love Muhammad Controversy: UP, Uttarakhand में 'बुलडोजर' एक्शन, कई गिरफ्तार

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
जनरल नॉलेज
Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget