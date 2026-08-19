घर पर कैसे बनाएं मोरिंगा-मटन की सब्जी? दोगुना आएगा स्वाद

Moringa Mutton Curry Recipe: अगर आप मटन का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इस बार इसमें मोरिंगा यानी सहजन को डालकर ट्राई करें. मोरिंगा की फलियों को आमतौर पर सहजन या ड्रमस्टिक कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरह की सब्जियों और करी में किया जाता है. मटन के साथ बनने वाली मोरिंगा-मटन करी का स्वाद हल्का मिट्टी जैसा, मसालेदार और बेहद खास होता है. सहजन पकने के बाद ग्रेवी में अपना अलग स्वाद छोड़ता है, जिससे साधारण मटन करी भी और ज्यादा स्वादिष्ट लग सकती है.

मोरिंगा-मटन बनाने के लिए सामग्री

मटन

2 से 3 मोरिंगा की फलियां, लगभग 3 इंच के टुकड़ों में कटी हुई

प्याज, बारीक कटे हुए

टमाटर, कटा हुआ

1 से 2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 छोटी चम्मच हल्दी

2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

1 से 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

छोटी चम्मच गरम मसाला

तेजपत्ता

इंच दालचीनी का टुकड़ा

हरी इलायची

लौंग

करी पत्ता

बड़े चम्मच तेल या घी

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार गर्म पानी

हरा धनिया सजाने के लिए

सबसे पहले तैयार करें मसालेदार बेस





मोरिंगा-मटन बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर को गैस पर रखें और उसमें तेल या घी गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग डालें. इन्हें कुछ सेकंड तक भूनें, ताकि साबुत मसालों की खुशबू तेल में अच्छी तरह आ जाए. अब इसमें बारीक कटे प्याज डालें और मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें. प्याज को बहुत ज्यादा जलने न दें, क्योंकि इससे करी का स्वाद कड़वा हो सकता है. जब प्याज अच्छी तरह सुनहरे हो जाएं, तो अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट तक भूनें.

इसके बाद कटे हुए टमाटर डालें. साथ में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह मिलाएं. टमाटर के नरम होने और मसाले से तेल अलग होने तक इसे पकाएं. यही मसालेदार बेस आपकी मोरिंगा-मटन करी का स्वाद दोगुना करने में अहम भूमिका निभाएगा.

अब पकाएं मटन

तैयार मसाले में मटन के टुकड़े डालें और तेज आंच पर करीब 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनें. मटन को मसालों के साथ भूनने से इसका स्वाद बेहतर होता है और मसाले मांस पर अच्छी तरह चढ़ जाते हैं. अब इसमें स्वादानुसार नमक और करीब एक कप गर्म पानी डालें. पानी की मात्रा मटन और ग्रेवी की जरूरत के अनुसार थोड़ी कम या ज्यादा की जा सकती है. कुकर का ढक्कन बंद करें और मटन को मध्यम आंच पर लगभग 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें.





मटन को इस स्टेज पर पूरी तरह गलाने की जरूरत नहीं है. इसे इतना पकाएं कि यह लगभग 80 प्रतिशत तक नरम हो जाए, क्योंकि मोरिंगा डालने के बाद इसे दोबारा पकाना होगा.

मोरिंगा डालते समय रखें यह बात

कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकलने के बाद ढक्कन खोलें. अब इसमें कटे हुए मोरिंगा यानी सहजन के टुकड़े डालें. साथ ही गरम मसाला और करी पत्ता भी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद कुकर का ढक्कन दोबारा बंद करें और केवल 1 सीटी आने तक पकाएं. मोरिंगा को ज्यादा देर तक पकाने से इसकी फली बहुत ज्यादा नरम होकर टूट सकती है और गूदा ग्रेवी में फैल सकता है. इसलिए इसे जरूरत से ज्यादा पकाने से बचें.

इसे भी पढ़ें: Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं

अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है, तो एक सीटी के बाद कुकर खोलकर करी को बिना ढक्कन के 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पका सकते हैं. इससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और मसालों का स्वाद भी अच्छी तरह मिल जाएगा.

इस तरह करें सर्व

तैयार मोरिंगा-मटन करी पर हरा धनिया डालें और इसे गर्मागर्म परोसें. इसका स्वाद रोटी, चपाती, पराठे या सादे चावल के साथ काफी अच्छा लगता है. चाहें तो इसे जीरा राइस या लेमन राइस के साथ भी खाया जा सकता है. अगर आप मोरिंगा की फलियों की जगह इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मटन को पूरी तरह पकाने के बाद 2 कप अच्छी तरह धुली मोरिंगा पत्तियां डालें. इन्हें ग्रेवी में डालकर बिना ढक्कन के करीब 5 मिनट तक पकाएं. पत्तियां नरम होने के बाद करी तैयार हो जाएगी.

Fmsभी पढ़ें: How To Cook Fluffy Rice: चावल हमेशा चिपक जाते हैं? इस ट्रिक से हमेशा बनेंगे खिले-खिले