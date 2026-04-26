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Gulkand Milk Recipe: गर्मी में ठंडक देने वाला देसी ड्रिंक, घर पर मिनटों में बनाएं हेल्दी गुलकंद मिल्क, जानें रेसिपी
Gulkand Milk Recipe : इन्हीं में से एक बहुत ही आसान, टेस्टी और आयुर्वेदिक ड्रिंक गुलकंद मिल्क है. गुलकंद मिल्क एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें ठंडा दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद मिलाया जाता है.
गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखना और डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में लोग ठंडे और हेल्दी ड्रिंक्स की तलाश करते हैं जो न सिर्फ शरीर को राहत दें बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हों. इन्हीं में से एक बहुत ही आसान, टेस्टी और आयुर्वेदिक ड्रिंक गुलकंद मिल्क है. गुलकंद मिल्क एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें ठंडा दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बना गुलकंद मिलाया जाता है. इसका टेस्ट हल्का मीठा, खुशबूदार और बहुत ही सुकून देने वाला होता है. यह शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है और पेट को भी आराम देता है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह घर में मौजूद चीजों से आसानी से तैयार हो जाता है. गुलकंद मिल्क सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक हेल्दी देसी उपाय भी माना जाता है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ एनर्जी भी देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 09:19 AM (IST)
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