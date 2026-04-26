गुलकंद की तासीर ठंडी मानी जाती है. यह शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करता है और लू या ज्यादा गर्मी से होने वाली परेशानी से राहत दिला सकता है. यह पेट को शांत रखता है और एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी मददगार माना जाता है.