कटे आलू को 24 घंटे तक रखें फ्रेश! अपनाएं ये आसान किचन ट्रिक्स

How To Stop Cut Potatoes From Turning Black: आलू लगभग हर भारतीय किचन में इस्तेमाल होते हैं. कभी सब्जी बनाने के लिए, तो कभी पराठे, टिक्की, कटलेट या फ्राइज के लिए इन्हें पहले से छीलकर और काटकर रख दिया जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ देर बाद कटे हुए आलू का रंग बदलने लगता है. खासकर फ्रिज में रखने के बाद उन पर भूरे या काले धब्बे नजर आने लगते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आलू का रंग क्यों बदल जाता है और उन्हें स्टोर करने से पहले क्या करना चाहिए?

दरअसल, कटे हुए आलू का भूरा या काला पड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है. इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है. आलू को काटने या छीलने के बाद उसका अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आ जाता है. आलू में मौजूद स्टार्च और दूसरे तत्व ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर रंग बदलने लगते हैं. यही वजह है कि कुछ समय बाद आलू भूरे, स्लेटी या काले नजर आ सकते हैं.

क्या काले या भूरे पड़े आलू खाना सुरक्षित है?

अगर आलू सिर्फ हवा के संपर्क में आने की वजह से भूरे या काले हुए हैं, तो आमतौर पर इन्हें खाना सुरक्षित होता है. ऑक्सीडेशन की वजह से होने वाला रंग का बदलाव आलू के स्वाद और बनावट पर कोई बड़ा असर नहीं डालता. हालांकि, देखने में ये आलू अच्छे नहीं लगते, इसलिए लोग इन्हें इस्तेमाल करने से बचते हैं. कटे हुए आलू का रंग बदलने से रोकना मुश्किल नहीं है. स्टोर करने से पहले कुछ आसान तरीके अपनाकर इन्हें ज्यादा समय तक सफेद और ताजा दिखने में मदद मिल सकती है.

आलू को बहुत पहले से काटकर न रखें

आलू को काला पड़ने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें जरूरत से बहुत पहले न काटें. अगर आप खाना बनाने वाले हैं, तो कोशिश करें कि आलू को पकाने के समय के आसपास ही छीलें और काटें. कटे हुए आलू जितनी देर तक हवा के संपर्क में रहेंगे, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से हो सकती है. इसलिए आलू काटने के बाद उन्हें किचन के प्लेटफॉर्म या किसी प्लेट में खुला छोड़ने से बचें. अगर तुरंत खाना बनाना है, तो काटने के बाद सीधे इस्तेमाल कर लें.

ठंडे पानी में डालकर फ्रिज में रखें

अगर आपको आलू पहले से काटकर स्टोर करने हैं, तो उन्हें ठंडे पानी में डालना सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है. एक बाउल में इतना पानी लें कि कटे हुए आलू पूरी तरह उसमें डूब जाएं. इसके बाद बाउल को फ्रिज में रख दें. पानी में पूरी तरह डूबे रहने से आलू का संपर्क सीधे हवा से कम हो जाता है, जिससे उनका रंग जल्दी बदलने से बच सकता है. यह तरीका उन लोगों के लिए काफी काम का है, जिन्हें अगले दिन के खाने की तैयारी पहले से करनी होती है.





ध्यान रखें कि आलू को गर्म पानी में न डालें. स्टोर करने के लिए ठंडा पानी बेहतर रहता है. गर्म पानी आलू के स्टार्च पर असर डाल सकता है, इसलिए रंग बदलने से बचाने के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें.

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पानी में डालें नींबू का रस या सिरका

अगर आप कटे हुए आलू को पानी में रख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना भी फायदेमंद हो सकता है. नींबू का रस एसिडिक होता है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है. इसके लिए पानी में बहुत ज्यादा नींबू डालने की जरूरत नहीं है. थोड़ी मात्रा काफी होती है. अगर घर में नींबू नहीं है, तो सफेद सिरके का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे भी आलू का रंग जल्दी बदलने से रोकने में मदद मिल सकती है.





यह तरीका खासतौर पर तब उपयोगी हो सकता है, जब आपको आलू को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में स्टोर करना हो. इस्तेमाल से पहले आलू को पानी से निकालकर जरूरत के अनुसार धोया जा सकता है.

कांच के बाउल में स्टोर करना बेहतर

कटे हुए आलू को किस बर्तन में रखा जा रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए. कुछ धातु या एल्युमिनियम के बर्तन कटे हुए आलू के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे उनका रंग जल्दी बदल सकता है. इससे बचने के लिए आलू को पानी के साथ कांच के बाउल या ग्लास डिश में रखना बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आपके पास कांच का बर्तन है, तो उसमें कटे हुए आलू डालें, ऊपर से पानी भरें और फिर फ्रिज में रख दें.

कितने समय पहले छीलकर रख सकते हैं आलू?

अगर अगले दिन किसी डिश के लिए आलू की जरूरत है, तो उन्हें एक दिन पहले छीलकर और काटकर रखा जा सकता है. लेकिन कोशिश करें कि इन्हें 24 घंटे से ज्यादा समय तक पानी में स्टोर न करें. लंबे समय तक पानी में रहने से आलू ज्यादा पानी सोखने लगते हैं. इससे उनकी बनावट बदल सकती है और पकने के बाद वे ज्यादा पानी वाले या थोड़े दानेदार महसूस हो सकते हैं. इसलिए आलू को पहले से तैयार करना है, तो एक दिन से ज्यादा समय पहले न काटें.

कुछ किस्म के आलू पानी में रखने पर बेहतर बने रह सकते हैं, क्योंकि उनमें स्टार्च कम और नमी ज्यादा होती है. जबकि ज्यादा स्टार्च वाले आलू पानी ज्यादा सोख सकते हैं. फिर भी सामान्य तौर पर कटे हुए आलू को पानी में डालकर फ्रिज में 24 घंटे तक रखना ही बेहतर माना जाता है.

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