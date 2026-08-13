बारिश में घर पर ही बनाएं दिल्ली की राज कचौड़ी, जानें आसान रेसिपी

Delhi Style Raj Kachori: बारिश का मौसम आते ही चटपटा और तीखा खाने का मन करने लगता है. ऐसे में अगर आपको दिल्ली की मशहूर राज कचौड़ी याद आ रही है, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. राज कचौड़ी दिल्ली के चांदनी चौक और वहां की गलियों में काफी पसंद की जाती है. इसमें कुरकुरी कचौड़ी के अंदर दही, चटनी, आलू, मूंग और कई दूसरी चीजें डाली जाती हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

सामग्री

कचौड़ी के लिए.

1 कप मैदा.

2 बड़े चम्मच सूजी.

2 बड़े चम्मच तेल.

चुटकी भर बेकिंग सोडा.

स्वाद के हिसाब से नमक.

तलने के लिए तेल.

यह भी पढ़ें: 15 August Tiranga Thali: 15 अगस्त पर बनाएं तिरंगा थाली, जानें क्या रखें मेन्यू में?

अंदर डालने और ऊपर से डालने के लिए

2 उबले आलू.

1 कप उबले मूंग स्प्राउट्स.

1 कप उबले काले चने.

1 कप फेंटा हुआ दही.

हरी चटनी.

मीठी इमली की चटनी.

बूंदी.

बारीक कटा प्याज और टमाटर.

भुना जीरा पाउडर.

लाल मिर्च पाउडर.

चाट मसाला.

सेव.

बारीक कटी हरी धनिया.

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, सूजी, नमक और तेल डालकर अच्छे से मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को गीले कपड़े से ढककर करीब 20 मिनट के लिए रख दें.

इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें पूरी की तरह बेलें, लेकिन बहुत ज्यादा पतली न करें. अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और कचौड़ियों को धीमी आंच पर तलें. इन्हें धीरे-धीरे पलटते रहें और सुनहरा होने तक पकाएं. तेज आंच पर तलने से कचौड़ी बाहर से जल्दी पक सकती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती है.

अंदर डालने वाली चीजें तैयार करें

अब उबले आलू, मूंग स्प्राउट्स और काले चने को एक बर्तन में लें. इसमें थोड़ा नमक और भुना जीरा पाउडर डालकर मिला लें. इसके बाद दही को अच्छी तरह फेंट लें. इसमें थोड़ी चीनी और थोड़ा नमक डाल दें.

इससे दही का स्वाद और अच्छा लगेगा.

राज कचौड़ी तैयार करें

अब एक कचौड़ी लें और इसे बीच से हल्का सा तोड़ दें. ध्यान रखें कि कचौड़ी पूरी तरह न टूटे. इसके अंदर एक चम्मच आलू, मूंग और चने का मिश्रण डालें. अब इसके ऊपर फेंटा हुआ दही डालें. इसके बाद हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी डालें. ऊपर से बूंदी, प्याज और टमाटर डालें.

अब लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला डालें. आखिर में सेव और हरी धनिया डाल दें. आपकी स्वादिष्ट राज कचौड़ी तैयार है.

राज कचौड़ी को स्वादिष्ट बनाने के आसान टिप्स

कचौड़ी को हमेशा धीमी आंच पर तलें. इससे वह अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएगी और कुरकुरी बनेगी. दही ठंडा इस्तेमाल करें. इससे कचौड़ी खाने में और अच्छी लगेगी.

हरी और मीठी चटनी पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं. इससे कचौड़ी बनाते समय ज्यादा समय नहीं लगेगा. अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है, तो हरी चटनी या हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं.

राज कचौड़ी बनाते ही खाएं. ज्यादा देर रखने से कचौड़ी नरम हो सकती है और उसका कुरकुरापन कम हो जाएगा.

बारिश में जरूर ट्राई करें

बारिश के मौसम में गरम चाय के साथ चटपटी राज कचौड़ी खाने का मजा ही अलग है. इसे बनाना मुश्किल नहीं है. बस कचौड़ी को सही तरीके से तलना और बाकी चीजों को सही मात्रा में डालना जरूरी है. अगली बार जब बारिश में दिल्ली वाली राज कचौड़ी खाने का मन करे, तो बाहर जाने के बजाय इसे घर पर ही बनाएं और परिवार के साथ इसका मजा लें.

यह भी पढ़ें: कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका