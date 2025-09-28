डाइट जर्नी को बनाएं टेस्टी और हेल्दी, ट्राई करें लौकी पकौड़ा रेसिपी

जब भी हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फीका, बिना टेस्ट वाला या बोरिंग खाना आता है. लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी खास रेसिपी लेकर आए हैं जो आपकी डाइट जर्नी को टेस्ट से भर देगी और वो रेसिपी है लौकी के पकौड़े. लौकी को आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन यह रेसिपी न सिर्फ टेस्ट में बढ़िया है बल्कि बहुत ही हल्की, पचने में आसान और कम तेल में भी बन जाती है. यह शाम की चाय के साथ, या हल्की भूख लगने पर एकदम परफेक्ट स्नैक है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि घर में टेस्टी और हेल्दी लौकी के पकौड़े कैसे बनाएं.

घर में टेस्टी और हेल्दी लौकी के पकौड़े कैसे बनाएं

1. घर में टेस्टी और हेल्दी लौकी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को धोकर छील लें और फिर कद्दूकस कर लें. अब इस कद्दूकस की हुई लौकी को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए.

2. अब एक बड़े बाउल में निचोड़ी हुई लौकी डालें. इसमें बेसन और चावल का आटा मिलाएं फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें. अब बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं. सभी चीजों को मिलाकर एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार करें.

3. इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करें. जब तेल मीडियम गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर चम्मच या हाथ से डालें. ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गरम न हो, वरना पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे. इसलिए मीडियम आंच पर पकोड़ो को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें.

4. तले हुए पकोड़ो को एक पेपर टॉवल पर निकाल लें ताकि तेल निकल जाए. अब इन्हें आप हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं.

