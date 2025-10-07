करवा चौथ भारत में एक बहुत ही खास और पवित्र त्योहार माना जाता है, जिसमें शादी-शुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी हेल्थ के लिए दिनभर निर्जला व्रत रखती है. इस दिन का खास महत्व है और शाम को चांद देखने के बाद जब व्रत खोला जाता है, तो टेस्टी और हेल्दी खाने परोसे जाते हैं. इस दिन आमतौर पर शाही पनीर, नान, जीरा राइस, रायता जैसी भारी और मसालेदार चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग और हेल्दी खाना चाहती हैं, तो जिमीकंद की करी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. जिमीकंद को रतालू या सूरन भी कहा जाता है और ये एक जड़ वाली सब्जी होती है जो टेस्टी तो होती ही है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है.

जिमीकंद में फाइबर, मिनरल्स, स्टार्च और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को एनर्जी देते हैं. इसे खाने से पाचन बेहतर रहता है और शरीर गर्म भी बना रहता है. यही वजह है कि करवा चौथ के व्रत के बाद इसको खाना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के मौके पर घर पर टेस्टी, आसान और हेल्दी जिमीकंद करी कैसे बनाई जा सकती है.

जिमीकंद करी बनाने का आसान तरीका

1. जिमीकंद करी बनाने के लिए सबसे पहले जिमीकंद को अच्छे से धो लें और छिलका उतार कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें जिमीकंद, थोड़ा नमक और नींबू का रस डालें. जिमीकंद को 10 से 15 मिनट तक उबालें ताकि वह सॉफ्ट हो जाए फिर पानी निकालकर टुकड़ों को अलग रख दें.

2. अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उबले हुए जिमीकंद के टुकड़े उसमें डालकर हल्का सा सुनहरा भूरा होने तक तल लें. ध्यान रखें कि ज्यादा तलना नहीं है, बस हल्का कुरकुरा बनाना है.

3. इसके बाद एक कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करें. उसमें जीरा डालें, फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 से 2 मिनट भूनें.अब हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें और मसाले को अच्छे से मिला लें. इसके बाद प्याज का पेस्ट डालें और उसे सुनहरा भूरा होने तक पकाएं फिर टमाटर डालें और मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए.

4. अब इसमें नमक और गरम मसाला डालें फिर आधा कप पानी डालें और 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए.

5. वहीं अब फ्राई किए हुए जिमीकंद के टुकड़ों को ग्रेवी में डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं ताकि सारे टेस्ट आपस में मिल जाएं.

6. अब आपकी जिमीकंद करी बनकर तैयार है. इसे बारीक कटा हरा धनिया डालकर सजाएं और गरमा-गरम पराठा, फुलका या जीरा राइस के साथ परोसें.

