Healthy Fasting Recipes: व्रत के दिनों में अक्सर हमें कमजोरी और थकान महसूस होती है. सीमित मात्रा में खाने की वजह से एनर्जी लेवल गिर जाता है. हालांकि आज हम आपको ऐसी रेसिपीज बताएंगे, जो न केवल व्रत के नियमों का पालन करेंगी, बल्कि आपको पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश भी रखेंगी?

साबूदाना खिचड़ी

साबूदाना खिचड़ी व्रत के दिनों में सबसे लोकप्रिय व्यंजन है. इसे बनाने के लिए 1 कप साबूदाना को 3 घंटे भिगो लें. फिर इसमें 2 उबले और मैश किए हुए आलू, बारीक कटा हुआ धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाएं. अब इस मिश्रण को छोटी-छोटी लोइया बनाकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें. यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है.

फलों की कुल्फी

गर्मियों में व्रत रखते समय यह कुल्फी आपको तरोताजा रखेगी. इसे बनाने के लिए 1 कप दूध में 2 टेबलस्पून चीनी मिलाकर गाढ़ा होने तक उबालें. ठंडा होने पर इसमें 1 कप कटे हुए फल (जैसे केला, सेब, अमरूद) और थोड़े कटे हुए मेवे मिलाएं. इस मिश्रण को कुल्फी मोल्ड में डालकर फ्रीज में 5 घंटे के लिए रख दें. यह न सिर्फ आपको ठंडक प्रदान करेगी, बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स से भी भरपूर होगी.

मखाना कटलेट

मखाना व्रत के दिनों में प्रोटीन का एक शानदार स्रोत है. इन कटलेट को बनाने के लिए 1 कप मखाने को क्रश कर लें. अब इसमें 2 उबले और मैश किए हुए आलू, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाएं. इस मिश्रण से छोटी-छोटी परत बनाकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें. यह कटलेट न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आपको लंबे समय तक ऊर्जावान रखते हैं.

आलू की पूरी

आलू की पूरी व्रत के दिनों में एक हल्का और स्वादिष्ट विकल्प है. इसे बनाने के लिए 2 उबले आलू को मैश कर लें. अब इसमें 1 कप कुट्टू का आटा, सेंधा नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. इस आटे से छोटी-छोटी पूरी बनाकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें. यह पूरी आपको फाइबर और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगी और आपको लंबे समय तक भरा-भरा महसूस कराएगी.

दूध का शेक

यह शेक व्रत के दिनों में तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए एकदम सही है. इसे बनाने के लिए 1 गिलास ठंडे दूध में 1 केला, 2 ताजी खजूर, थोड़ी इलायची पाउडर और चुटकी भर केसर डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. इस शेक में कैल्शियम, प्रोटीन और प्राकृतिक शुगर होती है, जो आपको तुरंत ऊर्जा देती है.

व्रत के दिनों में भी आप इन सरल और पौष्टिक रेसिपीज की मदद से पूरी तरह से एक्टिव और फ्रेश रह सकते हैं. ये व्यंजन न केवल आपकी भूख को शांत करेंगे, बल्कि आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करेंगे.

