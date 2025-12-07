मसालेदार भरवा करेला ऐसे बनेगा परफेक्ट, जानें कुकिंग एक्सपर्ट की आसान रेसिपी

करेला सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह डायबिटीज कंट्रोल करने, पाचन ठीक रखने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. ऐसे में भरवा करेला एक ऐसी रेसिपी है, जिसे कई लोग खाना पसंद करते है लेकिन लोग इसकी कड़वाहट की वजह से इस रेसिपी को नहीं बनाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको भरवा करेला बनाने की एक खास रेसिपी बताते हैं जो न सिर्फ हेल्दी है बल्कि इतनी टेस्टी और क्रिस्पी है कि बच्चे हों या बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे. इस रेसिपी में करेला अंदर से मसालेदार और बाहर से सुनहरा क्रिस्पी होता है. साथ ही इसमें कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स भी है. जिससे यह और भी टेस्टी बनता है.

मसालेदार भरवा करेला बनाने का आसान तरीका

1. भरवा करेला बनाने के लिए सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह धो लें फिर साफ कपड़े से पोंछ कर उनका छिलका हल्के हाथों से छील लें. अब हर करेला में एक लंबा चीरा लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि नीचे से जुड़ा रहे ताकि करेला टूटे नहीं, अब एक छोटी चम्मच या हाथ की मदद से करेलों के अंदर से बीज और गूदा निकाल लें आप चाहें तो इन निकाले हुए बीजों में से सॉफ्ट वाला पार्ट मसाले में मिला सकते हैं.

2. करेले पर हल्का नमक लगाकर 20 से 30 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद इन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे कड़वाहट काफी हद तक कम हो जाती है.

3. इसके बाद एक बाउल में सूखे मसाले मिलाएं. जैसे धनिया पाउडर, सौंफ, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर और नमक चाहें तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से बंध जाए.

4. हर करेला के अंदर इस मसाले को अच्छे से भरें और जरूरत हो तो हाथ से दबाकर भरें ताकि मसाला बाहर न निकले. अब हर करेला को धागे से हल्का बांध दें ताकि तलते समय करेला खुले नहीं.

5. अब एक चौड़े पैन या कढ़ाई में तेल गरम करें. इसमें भरवां करेलों को मीडियम आंच पर तलना शुरू करें. हर 2 से 3 मिनट में करेलों को चलाते रहें ताकि सभी तरफ से पकें और सुनहरे हो जाएं. जब करेला बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम हो जाए तो करेला तैयार है.

6. इसके बाद उसी पैन में थोड़ा सा तेल और डालें. अब कटे हुए प्याज डालें और अच्छे से भूनें फिर तले हुए करेले उसमें डालें और 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर चलाएं ताकि प्याज का टेस्ट करेलों में अच्छी तरह मिल जाए.अगर थोड़ा मसाला बचा हो तो ऊपर से डाल सकते हैं. लास्ट में करेले परोसते समय उनका धागा खोल दें, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कें और इन्हें आप रोटी, पराठा, या फिर दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं.

