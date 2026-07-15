Quick Breakfast Recipes: घर से दूर पढ़ रहे बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है खाना बनाना. इसमें भी सबसे मुश्किल है नाश्ता बनाना. सुबह कॉलेज जाने की जल्दी में अक्सर ब्रेकफास्ट मिस ही हो जाता है. ऐसे में अगर उन्हें सुबह-सुबह कुछ हल्का और पौष्टिक मिल जाए तो उनका दिन बन जाता है. इसलिए वह ऐसी रेसिपी की तलाश में रहते हैं जो आसानी से बन जाए और ज्यादा मेहनत भी न लगे.

ऐसे में आपको बता दें कि ऐसी कई सारी रेसिपी हैं जो केवल 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती हैं और इनसे पेट तो भरता ही है, साथ ही सेहत भी बनती है. इन Quick Breakfast में बेसन का चीला, हेल्दी सैंडविच, पोहा, उपमा और चना चाट शामिल हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं झटपट बनने वाले इन ब्रेकफास्ट की रेसीपी...

कैसे बनेंगी यह रेसिपी?

बेसन का चीला: चीला बनाने के लिए आपको 1 कप बेसन लेना है 1 कप बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पानी, और तेल इन सभी साम्रगी की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले आपको बेसन में यह सभी मसाले और सब्जियां मिला देनी हैं उसके बाद पानी में डालकर पतला घोल तैयार कर लेना है इन सभी के बाद तवा गर्म कर लें और उस पर थोड़ा तेल. गरम होने के बाद घोल को फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें फिर परोस लें, आपका जीला तैयार है.

चीला बनाने के लिए आपको 1 कप बेसन लेना है 1 कप बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पानी, और तेल इन सभी साम्रगी की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले आपको बेसन में यह सभी मसाले और सब्जियां मिला देनी हैं उसके बाद पानी में डालकर पतला घोल तैयार कर लेना है इन सभी के बाद तवा गर्म कर लें और उस पर थोड़ा तेल. गरम होने के बाद घोल को फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें फिर परोस लें, आपका जीला तैयार है. हेल्धी सैंडविच: 2 स्लाइस ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड, 1 छोटा खीरा (पतले स्लाइस), 1 छोटा टमाटर (पतले स्लाइस), 1 छोटा प्याज (वैकल्पिक), शिमला मिर्च के पतले स्लाइस, 2–3 चम्मच हरी चटनी, काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक. अब आपको ब्रेड पर हरी चटनी की पतली परत लगानी है. और सभी सब्जियों को एक-एक करके रखें, इसके बाद स्वादानुसार नमक और काली मिर्च छिड़कें और दूसरी ब्रेड से ढक दें, चाहें तो सैंडविच को तवे या टोस्टर पर 2 से 3 मिनट हल्का सेक लें, अगर इसे और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें पनीर, टोफू या स्प्राउट्स भी मिला सकते हैं, यह सैंडविच कम समय में आसानी से तैयार हो जाता है और स्वाद के साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देता है.

2 स्लाइस ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड, 1 छोटा खीरा (पतले स्लाइस), 1 छोटा टमाटर (पतले स्लाइस), 1 छोटा प्याज (वैकल्पिक), शिमला मिर्च के पतले स्लाइस, 2–3 चम्मच हरी चटनी, काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक. अब आपको ब्रेड पर हरी चटनी की पतली परत लगानी है. और सभी सब्जियों को एक-एक करके रखें, इसके बाद स्वादानुसार नमक और काली मिर्च छिड़कें और दूसरी ब्रेड से ढक दें, चाहें तो सैंडविच को तवे या टोस्टर पर 2 से 3 मिनट हल्का सेक लें, अगर इसे और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें पनीर, टोफू या स्प्राउट्स भी मिला सकते हैं, यह सैंडविच कम समय में आसानी से तैयार हो जाता है और स्वाद के साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देता है. पोहा: पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धोकर 5 मिनट के लिए रख दें, अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता, मूंगफली, प्याज और हरी मिर्च भून लें, फिर हल्दी और नमक डालें, इसके बाद पोहा डालकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिलाएं, आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालें, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी पोहा तैयार है.

पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धोकर 5 मिनट के लिए रख दें, अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता, मूंगफली, प्याज और हरी मिर्च भून लें, फिर हल्दी और नमक डालें, इसके बाद पोहा डालकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिलाएं, आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालें, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी पोहा तैयार है. उपमा: उपमा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का सुनहरा होने तक भून लें, अब कड़ाही में थोड़ा तेल या घी गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज भून लें, फिर पानी और स्वादानुसार नमक डालकर उबाल आने दें, इसके बाद धीरे-धीरे सूजी डालते हुए लगातार चलाएं ताकि गुठलियां न बनें, 3 से 4 मिनट तक पकाएं, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी उपमा भी तैयार है.

उपमा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का सुनहरा होने तक भून लें, अब कड़ाही में थोड़ा तेल या घी गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज भून लें, फिर पानी और स्वादानुसार नमक डालकर उबाल आने दें, इसके बाद धीरे-धीरे सूजी डालते हुए लगातार चलाएं ताकि गुठलियां न बनें, 3 से 4 मिनट तक पकाएं, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी उपमा भी तैयार है. चना चाट: चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए चने या काले चने लें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा और हरा धनिया मिलाएं, इसके बाद स्वादानुसार नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, आपकी स्वादिष्ट और हेल्दी चना चाट तैयार है.

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