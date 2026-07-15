INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडEasy Breakfast Recipes: न झंझट, न ज्यादा बर्तन... बैचलर्स के लिए सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले 5 आसान और टेस्टी नाश्ते

Easy Breakfast Recipes: न झंझट, न ज्यादा बर्तन... बैचलर्स के लिए सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले 5 आसान और टेस्टी नाश्ते

Easy Breakfast Recipes: 5 ऐसे ब्रेकफास्ट जो केवल 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं और बैचलर्स के बनाने के लिए भी आसान हैं

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 15 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

Quick Breakfast Recipes: घर से दूर पढ़ रहे बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है खाना बनाना. इसमें भी सबसे मुश्किल है नाश्ता बनाना. सुबह कॉलेज जाने की जल्दी में अक्सर ब्रेकफास्ट मिस ही हो जाता है. ऐसे में अगर उन्हें सुबह-सुबह कुछ हल्का और पौष्टिक मिल जाए तो उनका दिन बन जाता है. इसलिए वह ऐसी रेसिपी की तलाश में रहते हैं जो आसानी से बन जाए और ज्यादा मेहनत भी न लगे.

ऐसे में आपको बता दें कि ऐसी कई सारी रेसिपी हैं जो केवल 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती हैं और इनसे पेट तो भरता ही है, साथ ही सेहत भी बनती है. इन Quick Breakfast में बेसन का चीला, हेल्दी सैंडविच, पोहा, उपमा और चना चाट शामिल हैं.  ऐसे में चलिए जानते हैं झटपट बनने वाले इन ब्रेकफास्ट की रेसीपी...

कैसे बनेंगी यह रेसिपी?

  • बेसन का चीला: चीला बनाने के लिए आपको 1 कप बेसन लेना है 1 कप बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पानी, और तेल इन सभी साम्रगी की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले आपको बेसन में यह सभी मसाले और सब्जियां मिला देनी हैं उसके बाद पानी में डालकर पतला घोल तैयार कर लेना है इन सभी के बाद तवा गर्म कर लें और उस पर थोड़ा तेल. गरम होने के बाद घोल को फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें फिर परोस लें, आपका जीला तैयार है.
  • हेल्धी सैंडविच: 2 स्लाइस ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड, 1 छोटा खीरा (पतले स्लाइस), 1 छोटा टमाटर (पतले स्लाइस), 1 छोटा प्याज (वैकल्पिक), शिमला मिर्च के पतले स्लाइस, 2–3 चम्मच हरी चटनी, काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक. अब आपको ब्रेड पर हरी चटनी की पतली परत लगानी है. और सभी सब्जियों को एक-एक करके रखें, इसके बाद स्वादानुसार नमक और काली मिर्च छिड़कें और दूसरी ब्रेड से ढक दें, चाहें तो सैंडविच को तवे या टोस्टर पर 2 से 3 मिनट हल्का सेक लें, अगर इसे और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसमें पनीर, टोफू या स्प्राउट्स भी मिला सकते हैं, यह सैंडविच कम समय में आसानी से तैयार हो जाता है और स्वाद के साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देता है.
  • पोहा: पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धोकर 5 मिनट के लिए रख दें, अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता, मूंगफली, प्याज और हरी मिर्च भून लें, फिर हल्दी और नमक डालें, इसके बाद पोहा डालकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिलाएं, आखिर में नींबू का रस और हरा धनिया डालें, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी पोहा तैयार है.
  • उपमा: उपमा बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को हल्का सुनहरा होने तक भून लें, अब कड़ाही में थोड़ा तेल या घी गर्म करें और उसमें राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज भून लें, फिर पानी और स्वादानुसार नमक डालकर उबाल आने दें, इसके बाद धीरे-धीरे सूजी डालते हुए लगातार चलाएं ताकि गुठलियां न बनें, 3 से 4 मिनट तक पकाएं, आपका स्वादिष्ट और हेल्दी उपमा भी तैयार है.
  • चना चाट: चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए चने या काले चने लें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा और हरा धनिया मिलाएं, इसके बाद स्वादानुसार नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, आपकी स्वादिष्ट और हेल्दी चना चाट तैयार है.

यह भी पढ़े: Homemade Potato Chips: घर पर ऐसे बनाएं Lays और Uncle chips जैसे टेस्टी चिप्स, उंगलियां चाटते रह जाएंगे बच्चे

Published at : 15 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Food Breakfast Healthy Breakfast Easy To Make Breakfast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Golgappa Water Recipe: क्या घर पर बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी नहीं बनता? नोट करें ठेले वाले का ये सीक्रेट तरीका
क्या घर पर बाजार जैसा गोलगप्पे का पानी नहीं बनता? नोट करें ठेले वाले का ये सीक्रेट तरीका
फूड
Parle-G Cake Recipe: 5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक, बिना ओवन के कुकर में बनाएं बेकरी जैसा डेजर्ट
5 रुपये की पारले-जी बिस्कुट से प्रीमियम केक, बिना ओवन के कुकर में बनाएं बेकरी जैसा डेजर्ट
फूड
Instant Chaat Recipe: अचानक आ जाएं मेहमान, तो बिना गैस जलाए सिर्फ 2 मिनट में तैयार करें यह लाजवाब चाट
अचानक आ जाएं मेहमान, तो बिना गैस जलाए सिर्फ 2 मिनट में तैयार करें यह लाजवाब चाट
फूड
Healthy Millet Khichdi Kids Will Love: घर में रखे इन मोटे अनाजों से ऐसे बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट खिचड़ी, उंगलियां चाटने लगेंगे बच्चे
घर में रखे इन मोटे अनाजों से ऐसे बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट खिचड़ी, उंगलियां चाटने लगेंगे बच्चे
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
महाराष्ट्र
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
नौकरी
US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
हेल्थ
India-UK Trade Deal: यूके से कौन-कौन सी दवाएं आयात करता है भारत, जानें अब कितना कम हो जाएगा इनका दाम?
यूके से कौन-कौन सी दवाएं आयात करता है भारत, जानें अब कितना कम हो जाएगा इनका दाम?
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget