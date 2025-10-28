Amla Candy Recipe: बाजार जैसी टेस्टी शुगर फ्री आंवला कैंडी घर में कैसे बनाएं? जानें आसान रेसिपी

सर्दियों का मौसम आते ही हमारे शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों की ज्यादा जरूरत होती है. ऐसे में आंवला अपने आप में एक सुपरफूड की तरह काम करता है. यह छोटे-छोटे फल विटामिन C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. आंवला न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि बालों और स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

अगर आप रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल करें तो इससे आपके शरीर की एनर्जी भी बढ़ती है और पाचन शक्ति भी मजबूत होती है. लेकिन कई बार लोग सीधे आंवला खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा होता है.ऐसे में आप आंवले को मजेदार और टेस्टी रूप में कैंडी बनाकर खा सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कैंडी पूरी तरह से शुगर फ्री यानी बिना चीनी के तैयार होती है. आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि टेस्टी शुगर फ्री आंवला कैंडी घर पर कैसे बनाएं.

आंवला कैंडी बनाने की आसान रेसिपी

1. आंवला कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले सारे आंवले अच्छी तरह पानी से धो लें ताकि उनमें मौजूद गंदगी और धूल साफ हो जाए.

2. अब इन्हें स्टीमर या प्रेशर कुकर में 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं, जब तक कि आंवला नरम न हो जाए. पकने के बाद आंवले की गुठली आसानी से अलग हो जाएगी.

3. इसके बाद पका हुआ आंवला निकालकर एक बाउल में रखें. इसमें गुड़ का पाउडर, काला नमक और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब इसे ढककर एक दिन के लिए अलग रख दें. बीच-बीच में चम्मच से हल्का हिलाते रहें.

4. अगले दिन आंवले का पानी बाहर आ जाएगा. इसे छन्नी की मदद से अलग कर दें.

5. अब आंवले को बटर पेपर पर फैला दें और एयर फ्रायर में पकाएं. पकने के बाद ठंडा होने पर इसे गुड़ के पाउडर से कोट करें.

6. तैयार आंवला कैंडी को किसी एयरटाइट जार में भरकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

7. आप इसमें चीनी की जगह गुड़ का यूज कर सकते हैं. यह पूरी तरह से हेल्दी और शुगर फ्री होती है.

8. अगर इसे एयरटाइट जार में रखा जाए तो यह 2-3 महीने तक फ्रेश रहती है और रोजाना 1 से 2 कैंडी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. यह शरीर को एनर्जी देता है, पाचन शक्ति को सुधारता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है.

