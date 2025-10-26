हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडहेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी

हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी

बीटरूट यानी चुकंदर ऐसे ही सुपरफूड्स में से एक है. इसके अंदर भरपूर आयरन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं और दिनभर एक्टिव रखते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 26 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों की वजह से बहुत से लोग हेल्दी डाइट का ध्यान नहीं रख पाते हैं. ऐसे में शरीर में एनर्जी की कमी, पेट और लिवर से जुड़ी परेशानियां, और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. लेकिन कुछ आसान और टेस्टी डिशेस के जरिए आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं. बीटरूट यानी चुकंदर ऐसे ही सुपरफूड्स में से एक है. यह रंग-बिरंगी सब्जी सिर्फ खाने में सुंदर दिखती है, बल्कि इसके अंदर भरपूर आयरन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं और दिनभर एक्टिव रखते हैं. लेकिन अक्सर लोग चुकंदर को सीधे खाने से डरते हैं. ऐसे में अगर आप इसे टेस्टी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो बीटरूट चीला बनाना एक शानदार ऑप्शन है. बीटरूट चीला देखने में जितना खूबसूरत लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है. इसे आप सुबह के नाश्ते में या हल्के खाने के रूप में आसानी से खा सकते हैं.यह हेल्दी होने के साथ-साथ जल्दी बन जाने वाला और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट भी है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना चुकंदर से बना चीला बनाने की आसान रेसिपी क्या है. 

बीटरूट चीला बनाने की आसान रेसिपी 

1. बीटरूट चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, नमक, जीरा और बाकी मसाले डालकर अच्छे से मिला. 

2. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं. 

3. इसके बाद धीरे-धीरे पानी डालकर घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला हो. 

4.  अब तवा मीडियम आंच पर गरम करें और हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें. 

5.  अब एक करछी भर घोल तवे पर डालें और गोल आकार में फैला दें. इसे दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट तक सेंकें, जब तक यह सुनहरा और हल्का क्रिस्पी न हो जाए. 

6. इसके बाद गरम-गरम बीटरूट चीला पुदीने की चटनी या दही के साथ परोसें. यह नाश्ते में या हल्के खाने के रूप में हेल्दी, टेस्टी और एनर्जेटिक ऑप्शन  बन जाता है.

7. बीटरूट में मौजूद आयरन और फाइबर शरीर को दिनभर एनर्जी देने में मदद करते हैं. नाश्ते में बीटरूट चीला खाने से आप लंबे समय तक एक्टिव महसूस करते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं. 

यह भी पढ़ें: Men vs Women Meat Consumption: महिला या पुरुष, कौन सबसे ज्यादा खाता है मांस? रिपोर्ट में हो गया खुलासा

Published at : 26 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
Food Beetroot LIfestyle Beetroot Cheela Beetroot Recipe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी? कमला हैरिस ने दिया सीधा जवाब, कहा- व्हाइट हाउस में एक दिन...
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
सफारी पर गए पर्यटकों की जीप पर टाइगर का हमला! जान लेने दौड़ा दरिंदा- वीडियो देख थम जाएंगी सांसें
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
दिल्ली में बढ़ रहा एयर पॉल्यूशन, सुबह की सैर करें या नहीं? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget