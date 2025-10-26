आजकल हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों की वजह से बहुत से लोग हेल्दी डाइट का ध्यान नहीं रख पाते हैं. ऐसे में शरीर में एनर्जी की कमी, पेट और लिवर से जुड़ी परेशानियां, और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. लेकिन कुछ आसान और टेस्टी डिशेस के जरिए आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं. बीटरूट यानी चुकंदर ऐसे ही सुपरफूड्स में से एक है. यह रंग-बिरंगी सब्जी सिर्फ खाने में सुंदर दिखती है, बल्कि इसके अंदर भरपूर आयरन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं और दिनभर एक्टिव रखते हैं. लेकिन अक्सर लोग चुकंदर को सीधे खाने से डरते हैं. ऐसे में अगर आप इसे टेस्टी तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो बीटरूट चीला बनाना एक शानदार ऑप्शन है. बीटरूट चीला देखने में जितना खूबसूरत लगता है, खाने में उतना ही टेस्टी होता है. इसे आप सुबह के नाश्ते में या हल्के खाने के रूप में आसानी से खा सकते हैं.यह हेल्दी होने के साथ-साथ जल्दी बन जाने वाला और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट भी है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना चुकंदर से बना चीला बनाने की आसान रेसिपी क्या है.

बीटरूट चीला बनाने की आसान रेसिपी

1. बीटरूट चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, नमक, जीरा और बाकी मसाले डालकर अच्छे से मिला.

2. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

3. इसके बाद धीरे-धीरे पानी डालकर घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला हो.

4. अब तवा मीडियम आंच पर गरम करें और हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर लें.

5. अब एक करछी भर घोल तवे पर डालें और गोल आकार में फैला दें. इसे दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट तक सेंकें, जब तक यह सुनहरा और हल्का क्रिस्पी न हो जाए.

6. इसके बाद गरम-गरम बीटरूट चीला पुदीने की चटनी या दही के साथ परोसें. यह नाश्ते में या हल्के खाने के रूप में हेल्दी, टेस्टी और एनर्जेटिक ऑप्शन बन जाता है.

7. बीटरूट में मौजूद आयरन और फाइबर शरीर को दिनभर एनर्जी देने में मदद करते हैं. नाश्ते में बीटरूट चीला खाने से आप लंबे समय तक एक्टिव महसूस करते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं.

