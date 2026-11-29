बिरयानी का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन हर बिरयानी का स्वाद अलग होता है. मुरादाबादी बिरयानी अपने हल्के मसालों और खुशबू के लिए पसंद की जाती है. इसमें मसालों का स्वाद बहुत तेज नहीं होता और चिकन भी अच्छी तरह पकाया जाता है. इसे घर पर बनाना मुश्किल नहीं है. अगर इसके साथ हरी चटनी भी मिल जाए, तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

इसे बनाने के लिए 500 ग्राम चिकन, 2 कप बासमती चावल, 2 प्याज, 1 कप दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, नींबू और नमक लें. मसालों में तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और जीरा रखें. सबसे पहले चावल को धोकर करीब 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दें. अब एक बर्तन में चिकन, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसे कुछ देर के लिए रख दें, ताकि मसालों का स्वाद चिकन में अच्छी तरह आ जाए.

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इस तरह पकाएं मुरादाबादी बिरयानी

अब एक बड़े बर्तन में तेल या घी गर्म करें और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसमें मैरीनेट किया हुआ चिकन डालकर कुछ देर पकाएं. इसके बाद पानी डालकर चिकन को नरम होने तक पकने दें. दूसरी तरफ भीगे हुए चावलों को नमक और साबुत मसालों के साथ अलग से उबालें. चावल पूरी तरह न पकाएं, उन्हें थोड़ा कच्चा रहने दें. अब चिकन के ऊपर चावल की परत लगाएं और हरा धनिया, पुदीना व थोड़ा घी डालें. बर्तन को ढककर धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं. ध्यान रखें कि चिकन और चावल दोनों अच्छी तरह पक जाएं. तैयार होने पर बिरयानी को हल्के हाथ से मिलाएं और गर्मागर्म परोसें.

बिरयानी के साथ ऐसे बनाएं स्वादिष्ट चटनी

मुरादाबादी बिरयानी के साथ हरी चटनी खाने का स्वाद बढ़ा देती है. इसे बनाने के लिए एक कप हरा धनिया, आधा कप पुदीना, 2 हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, नींबू का रस और नमक लें. सभी चीजों को मिक्सर में डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और पीस लें. चटनी को ज्यादा पतला न रखें. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा दही भी मिला सकते हैं. अब इसे बिरयानी के साथ परोसें. घर पर बनी यह चटनी बिरयानी के स्वाद को और अच्छा बना देगी.

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