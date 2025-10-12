हर दिन एक नया टेस्ट, लंच में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी ऑप्शन्स

दिनभर की भागदौड़ और काम के बीच लंच एक ऐसा समय होता है जब हम चाहते हैं कि कुछ टेस्टी और पेट भरने वाला खाने को मिले. सुबह का नाश्ता जल्दी-जल्दी में हो जाता है और शाम को खाने से पहले अगर कुछ अच्छा और टेस्टी खा लिया जाए तो मजा ही आ जाता है. रोज-रोज वही दाल-चावल या रोटी-सब्जी खाकर बोरियत भी होने लगती है. ऐसे में अगर आप भी हर दिन कुछ नया और टेस्टी लंच में ट्राई करना चाहते हैं और हेल्दी भी खाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ रेसिपी ऑप्शन्स बताते हैं जो न सिर्फ खाने में टेस्टी हैं, बल्कि झटपट बन भी जाती हैं और पूरे परिवार को पसंद आती हैं.

1. घर की बनी थाली – अगर आपको हर चीज थाली में चाहिए तो लंच के लिए एक सिंपल लेकिन हेल्दी थाली तैयार करें. इसमें रोटी, सीजनल सब्जी, एक कटोरी दाल, चावल, सलाद और रायता शामिल करें. थाली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं. आप चाहें तो इसमें एक मिठाई भी रख सकते हैं जैसे खीर या सूजी का हलवा.

2. आलू गोभी और रोटी – कई बार सिंपल खाना ही सबसे अच्छा लगता है. ऐसे में आलू गोभी की सब्जी और गरमा गरम रोटियां एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. आप इसे ड्राई या थोड़ा ग्रेवी वाला बना सकते हैं. रोटियों पर अगर आप थोड़ा सा घी लगा दें तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है. इसे दही और अचार के साथ परोसें और इससे सिंपल लंच भी खास बन जाता है.

3. पनीर की सब्जी और चावल – अगर आप कुछ स्पेशल और प्रोटीन से भरपूर खाना चाहते हैं तो पनीर की सब्जी एक बेहतरीन ऑप्शन है. आप मटर पनीर, शाही पनीर या फिर पालक पनीर जैसी किसी भी सब्जी को बना सकते हैं. इसे गर्म गर्म उबले हुए चावल के साथ परोसें, चाहें तो साथ में पापड़ या अचार भी रख सकते हैं. यह कॉम्बिनेशन हर उम्र के लोगों को पसंद आता है और लंच को खास बना देता है.

4. वेज पुलाव और ठंडा रायता – अगर आपके पास लंच बनाने का ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं तो वेज पुलाव एकदम सही ऑप्शन है. इसमें आप अपने पसंद की सब्जियां जैसे गाजर, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च डाल सकते हैं. थोड़े से मसालों के साथ जब यह चावल में पकता है तो इसकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है. इसके साथ में खीरे या बूंदी का रायता परोसें और एक परफेक्ट झटपट लंच तैयार है.

5. छोले चावल – अगर आपको मसालेदार और गाढ़ी ग्रेवी वाली चीजें पसंद हैं तो छोले चावल एक बेहतरीन ऑप्शन है. काबुली चने को रातभर भिगोकर रखें और फिर मसालों में पकाकर एक गाढ़ी ग्रेवी तैयार करें. इसे गर्म चावलों पर डालें और ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी धनिया पत्ती से सजाएं. साथ में रायता और प्याज का सलाद रखें. ऐसे एक रेस्टोरेंट जैसी थाली आपके घर पर ही तैयार है.

