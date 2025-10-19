हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली में घर पर बनाएं टेस्टी मिठाई, यह होममेड मालपुआ सब खाते ही रह जाएंगे

इस दिवाली बाहर की मिलावटी मिठाई को सब कहेंगे नो, जब घर पर बनेगा टेस्टी मालपुआ. ऐसे में आइए आपको बताते हैं ऐसी मालपुआ रेसिपी, जिसके बाद कोई बाहर से लाई मिठाई को छुएगा भी नहीं.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 19 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली पर घर की सजावट और बाकी खरीदारी में जितना मजा आता है उतना ही मजा अलग अलग तरह की मिठाइयां खाने में भी आता है. इसमें गुलाबजामुन, रसगुल्ले, बर्फी एक से एक मिठाईयां शामिल हैं. ऐसे में मिठाईयों का नाम में हम मालपुए को कैसे भूल सकते हैं? 

लेकिन हर बार मालपुए बनाते समय ये समस्या सामने आती है कि इसमें बाजार जैसा स्वाद।इस हो जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताएंगे टेस्टी और बाजार जैसा मालपुआ बनाने का तरीका, जिसे खाने के बाद सब तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

मालपुए बनाने की सामग्री 

किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी सामग्री. ऐसे में अगर इसमें कोई चूक हो जाए तो आगे की डिश बनाने में परेशानी हो सकती है. इसलिए सामग्री के बारे में ध्यान से जान लेना जरूरी है. मालपुए बनाने के लिए 250 ग्राम मावा, 150 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 100 ग्राम चीनी और थोड़ा देसी घी चाहिए होता है. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको कितनी मिठाई बनानी है. साथ ही इसमें चीनी का इस्तेमाल आप स्वाद अनुसार कर सकते हैं.

मालपुए बनाने का तरीका 

1. मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले मावा लेना है और उसमें मैदा मिलना है. फिर उसमें सूजी डालकर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है. 
2. इसके बाद इस मिक्सचर में आधा गिलास पानी डालकर अच्छे से पीस लेना है. आप चाहे तो इसमें पानी की जगह दूध भी डालकर भी स्मूद पेस्ट तैयार कर सकते हैं. 
3. इसके बाद एक बड़े बोल में इस मिक्सचर को निकाल लें और इसमें स्वाद के लिए सौंफ, पिस्ता और इलायची मिस करें और ढककर रख दें. 
4. अब बारी है चाशनी तैयार करने की. इसके लिए एक बरतन में आधा लीटर पानी लें और गैस पर गरम करने के लिए रख दें.
5. फिर इसमें 100 ग्राम चीनी, केसर और इलायची डाल दें. जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो गैस ऑफ कर दें. 
6. इसके बाद मालपुए का पेस्ट लें और उसे वापस से एक बार चला लें. 
7. अब रेसिपी के फाइनल स्टेज की बड़ी है. अब एक कढ़ाई ले और मालपुए तलने के लिए फॉर्च्यून या घी डाल लें.
8. फिर मिक्सचर को एक चम्मच में भरें और कढ़ाई में डाल दें. जब ये अच्छी तरह पाक जाए तो इसे निकालकर चाशनी में डिप करके प्लेट में निकाल लें.
9. आपका गरमागरम मालपुआ तैयार है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 07:13 AM (IST)
Diwali Malpua Homemade Sweets Home Made Sweets On Diwali
Embed widget