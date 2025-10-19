दिवाली में घर पर बनाएं टेस्टी मिठाई, यह होममेड मालपुआ सब खाते ही रह जाएंगे

दिवाली पर घर की सजावट और बाकी खरीदारी में जितना मजा आता है उतना ही मजा अलग अलग तरह की मिठाइयां खाने में भी आता है. इसमें गुलाबजामुन, रसगुल्ले, बर्फी एक से एक मिठाईयां शामिल हैं. ऐसे में मिठाईयों का नाम में हम मालपुए को कैसे भूल सकते हैं?

लेकिन हर बार मालपुए बनाते समय ये समस्या सामने आती है कि इसमें बाजार जैसा स्वाद।इस हो जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताएंगे टेस्टी और बाजार जैसा मालपुआ बनाने का तरीका, जिसे खाने के बाद सब तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

मालपुए बनाने की सामग्री

किसी भी देश को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी सामग्री. ऐसे में अगर इसमें कोई चूक हो जाए तो आगे की डिश बनाने में परेशानी हो सकती है. इसलिए सामग्री के बारे में ध्यान से जान लेना जरूरी है. मालपुए बनाने के लिए 250 ग्राम मावा, 150 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 100 ग्राम चीनी और थोड़ा देसी घी चाहिए होता है. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको कितनी मिठाई बनानी है. साथ ही इसमें चीनी का इस्तेमाल आप स्वाद अनुसार कर सकते हैं.

मालपुए बनाने का तरीका

1. मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले मावा लेना है और उसमें मैदा मिलना है. फिर उसमें सूजी डालकर तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है.

2. इसके बाद इस मिक्सचर में आधा गिलास पानी डालकर अच्छे से पीस लेना है. आप चाहे तो इसमें पानी की जगह दूध भी डालकर भी स्मूद पेस्ट तैयार कर सकते हैं.

3. इसके बाद एक बड़े बोल में इस मिक्सचर को निकाल लें और इसमें स्वाद के लिए सौंफ, पिस्ता और इलायची मिस करें और ढककर रख दें.

4. अब बारी है चाशनी तैयार करने की. इसके लिए एक बरतन में आधा लीटर पानी लें और गैस पर गरम करने के लिए रख दें.

5. फिर इसमें 100 ग्राम चीनी, केसर और इलायची डाल दें. जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो गैस ऑफ कर दें.

6. इसके बाद मालपुए का पेस्ट लें और उसे वापस से एक बार चला लें.

7. अब रेसिपी के फाइनल स्टेज की बड़ी है. अब एक कढ़ाई ले और मालपुए तलने के लिए फॉर्च्यून या घी डाल लें.

8. फिर मिक्सचर को एक चम्मच में भरें और कढ़ाई में डाल दें. जब ये अच्छी तरह पाक जाए तो इसे निकालकर चाशनी में डिप करके प्लेट में निकाल लें.

9. आपका गरमागरम मालपुआ तैयार है.

