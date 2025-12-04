हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडक्रिसमस पर बिना अंडे के कैसे बनाएं टेस्टी प्लम केक, यहां जानें आसान रेसिपी

क्रिसमस पर बिना अंडे के कैसे बनाएं टेस्टी प्लम केक, यहां जानें आसान रेसिपी

ट्रेडिशनल प्लम केक अंडे, रम और कई तरह के नट्स–फ्रूट्स से बनता है, पर हर किसी के घर में ये चीजें मौजूद हों, यह जरूरी नहीं. कई लोग अंडे नहीं खाते और रम को भी हाथ में नहीं लगाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिसमस का नाम आते ही मन खुशियों से भर जाता है. सड़कों पर चमकती लाइटें, घरों में सजते क्रिसमस ट्री, हवा में तैरती दालचीनी की मीठी खुशबू और हर तरफ गाए जाते प्यारे-प्यारे कैरोल, यह सब मिलकर इस फेस्टिव सीजन को जादुई बना देते हैं. हालांकि, अगर क्रिसमस की टेबल पर प्लम केक न हो तो त्योहार कुछ अधूरा-सा लगता है.

ट्रेडिशनल प्लम केक अंडे, रम और कई तरह के नट्स–फ्रूट्स से बनता है, पर हर किसी के घर में ये चीजें मौजूद हों, यह जरूरी नहीं. कई लोग अंडे नहीं खाते, और रम को भी हाथ में नहीं लगाते है. ऐसे में आज हम आपको एकदम आसान, सुपर-टेस्टी और 100 परसेंट एगलेस और अल्कोहल-फ्री प्लम केक की रेसिपी बताते हैं. 

एगलेस प्लम केक बनाने का आसान तरीका

1. सबसे पहले ड्राई फ्रूट को भिगोएं, मिक्स फ्रूट को लगभग 30 मिनट तक भिगोकर तैयार रखें ताकि वे केक में जूसी और टेस्टी लगें. 

2. अब एक बड़े बाउल में आटा, कॉर्नफ्लोर,  बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मसाले और दूध पाउडर सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें. 

3. इसके बाद दूध, सिरका, नींबू का रस, ब्राउन शुगर, वनीला एसेंस और थोड़ा पानी मिलाएं फिर इसमें संतरे का छिलका कद्दूकस करके डालें. इससे केक में क्रिसमस वाली खुशबू आएगी. अब भीगे हुए फ्रूट भी इसमें डाल दें. 

4. वहीं सूखी सामग्री को छानकर गीले बैटर में मिलाएं. अब पिघला हुआ बटर और मैदा-कोट किए हुए नट्स डालकर मिक्स करें. 

5. अब पैन को बटर या ऑयल से ग्रीस करें और बैटर डालें. ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें और केक को 25 सेै 30 मिनट बेक करें.  इसके बाद टूथपिक साफ निकल आए तो केक तैयार है. क्रिसमस की शाम इसे गरम-गरम सर्व करें, ऊपर थोड़ा पाउडर शुगर छिड़क दें . 

केक को नरम और मॉइस्ट कैसे रखें?

कई बार केक बेक तो अच्छा होता है, लेकिन स्टोर करते समय सूखने लगता है. ऐसा न हो, इसके लिए केक को एयरटाइट कंटेनर में रखें. जब केक हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें नमी कम होने लगती है और वह सूख जाता है. इसलिए ठंडा होने के बाद उसे तुरंत एक एयरटाइट बॉक्स में रख दें. इसके अलावा बेक के बाद हल्का दूध ब्रश करें. केक बेक होने पर ऊपर से थोड़ा हल्का गर्म दूध ब्रश करने से उसकी नमी बनी रहती है और टेक्सचर भी सॉफ्ट रहता है.

यह भी पढ़ें केला शेक को कहें अलविदा, अब बनाएं न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी रेसिपी

Published at : 04 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Eggless Cake Eggless Plum Cake Christmas 2025 Recipe Christmas Plum Cake Recipe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
शिक्षा
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget