क्रिसमस पर बिना अंडे के कैसे बनाएं टेस्टी प्लम केक, यहां जानें आसान रेसिपी

क्रिसमस का नाम आते ही मन खुशियों से भर जाता है. सड़कों पर चमकती लाइटें, घरों में सजते क्रिसमस ट्री, हवा में तैरती दालचीनी की मीठी खुशबू और हर तरफ गाए जाते प्यारे-प्यारे कैरोल, यह सब मिलकर इस फेस्टिव सीजन को जादुई बना देते हैं. हालांकि, अगर क्रिसमस की टेबल पर प्लम केक न हो तो त्योहार कुछ अधूरा-सा लगता है.

ट्रेडिशनल प्लम केक अंडे, रम और कई तरह के नट्स–फ्रूट्स से बनता है, पर हर किसी के घर में ये चीजें मौजूद हों, यह जरूरी नहीं. कई लोग अंडे नहीं खाते, और रम को भी हाथ में नहीं लगाते है. ऐसे में आज हम आपको एकदम आसान, सुपर-टेस्टी और 100 परसेंट एगलेस और अल्कोहल-फ्री प्लम केक की रेसिपी बताते हैं.

एगलेस प्लम केक बनाने का आसान तरीका

1. सबसे पहले ड्राई फ्रूट को भिगोएं, मिक्स फ्रूट को लगभग 30 मिनट तक भिगोकर तैयार रखें ताकि वे केक में जूसी और टेस्टी लगें.

2. अब एक बड़े बाउल में आटा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मसाले और दूध पाउडर सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें.

3. इसके बाद दूध, सिरका, नींबू का रस, ब्राउन शुगर, वनीला एसेंस और थोड़ा पानी मिलाएं फिर इसमें संतरे का छिलका कद्दूकस करके डालें. इससे केक में क्रिसमस वाली खुशबू आएगी. अब भीगे हुए फ्रूट भी इसमें डाल दें.

4. वहीं सूखी सामग्री को छानकर गीले बैटर में मिलाएं. अब पिघला हुआ बटर और मैदा-कोट किए हुए नट्स डालकर मिक्स करें.

5. अब पैन को बटर या ऑयल से ग्रीस करें और बैटर डालें. ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें और केक को 25 सेै 30 मिनट बेक करें. इसके बाद टूथपिक साफ निकल आए तो केक तैयार है. क्रिसमस की शाम इसे गरम-गरम सर्व करें, ऊपर थोड़ा पाउडर शुगर छिड़क दें .

केक को नरम और मॉइस्ट कैसे रखें?

कई बार केक बेक तो अच्छा होता है, लेकिन स्टोर करते समय सूखने लगता है. ऐसा न हो, इसके लिए केक को एयरटाइट कंटेनर में रखें. जब केक हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें नमी कम होने लगती है और वह सूख जाता है. इसलिए ठंडा होने के बाद उसे तुरंत एक एयरटाइट बॉक्स में रख दें. इसके अलावा बेक के बाद हल्का दूध ब्रश करें. केक बेक होने पर ऊपर से थोड़ा हल्का गर्म दूध ब्रश करने से उसकी नमी बनी रहती है और टेक्सचर भी सॉफ्ट रहता है.

