केला शेक को कहें अलविदा, अब बनाएं न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी रेसिपी

अगर आप जिम जाते हैं या सुबह-सुबह ताजा और हेल्दी ड्रिंक में रोज केले का शेक पीते हैं तो अब आपको सिर्फ केला शेक तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं है. अब आप उस पुराने केले के शेक को अलविदा करके अपनी डाइट में एक न्यू-स्टाइल, सुपर क्रीमी और बेहद टेस्टी केला स्मूदी अपना सकते हैं. ये स्मूदी ना सिर्फ टेस्ट में जबरदस्त है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. गर्मियों के दिनों में ठंडी-ठंडी स्मूदी पीने का मजा ही कुछ और होता है और अगर इसे सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट के साथ लिया जाए तो पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस होता है. इसमें मौजूद केला पोटेशियम, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है, वहीं दूध और ड्रायफ्रूट्स इसे परफेक्ट हेल्दी ड्रिंक बनाते हैं. तो चलिए जानते हैं इस न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी को बनाने का आसान तरीका क्या है.

न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी रेसिपी

1. केला स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए केले लें और उन्हें छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अगर केले थोड़े ज्यादा पके हुए हैं, तो और भी बेहतर इससे स्मूदी ज्यादा क्रीमी बनेगी.

2. अब मिक्सर या ब्लेंडर में केले के टुकड़े डालें. इसके साथ ही उसमें ठंडा दूध, शहद या चीनी और बर्फ के टुकड़े डालें.

3. इसके बाद सभी चीजों को मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड करें. जब तक मिक्सचर एकदम स्मूथ, गाढ़ा और क्रीमी न हो जाए, तब तक चलाएं.

4. तैयार स्मूदी को एक गिलास में डालें, ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से सजाएं. चाहें तो थोड़ा शहद ऊपर से भी डाल सकते हैं.

5. आप चाहें तो इसमें 1 से 2 खजूर या थोड़ा सा पीनट बटर भी मिला सकते हैं, इससे टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों बढ़ जाएंगे.

6. अब आपकी न्यू-स्टाइल क्रीमी केला स्मूदी तैयार है. इसे तुरंत सर्व कर सकते हैं.

