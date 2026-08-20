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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडHow To Soften Chickpeas: भिगोने के बाद भी नहीं गलते छोले? इस एक तरीके से बन जाएगा काम

How To Soften Chickpeas: भिगोने के बाद भी नहीं गलते छोले? इस एक तरीके से बन जाएगा काम

Hard Chickpeas Solution: आमतौर पर 8 से 12 घंटे तक भिगोने के बाद छोले आसानी से पक जाते हैं, लेकिन कई बार घंटों पानी में रखने के बाद भी कुकर में डालने पर वे ठीक से नहीं गलते.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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How To Soften Hard Chickpeas Quickly: छोले बनाने से पहले उन्हें रातभर पानी में भिगोना जरूरी माना जाता है. आमतौर पर 8 से 12 घंटे तक भिगोने के बाद छोले आसानी से पक जाते हैं, लेकिन कई बार घंटों पानी में रखने के बाद भी कुकर में डालने पर वे ठीक से नहीं गलते. सीटी पर सीटी लगती रहती है, फिर भी छोले अंदर से सख्त बने रहते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके पीछे छोले की उम्र, पानी की क्वालिटी और पकाने का तरीका जैसी कई वजहें हो सकती हैं. सबसे पहले जानिए कि छोले गलते क्यों नहीं हैं. छोले के अंदर मौजूद स्टार्च तक पानी पहुंचने और उनकी बाहरी परत को नरम होने में समय लगता है. अगर इस प्रक्रिया में रुकावट आती है तो छोले लंबे समय तक पकाने के बाद भी सख्त रह सकते हैं.

पुराने छोले हो सकते हैं वजह

सूखे छोले लंबे समय तक खराब नहीं होते, लेकिन बहुत पुराने होने पर उन्हें गलाना मुश्किल हो सकता है. लंबे समय तक रखे रहने पर छोले में मौजूद नमी कम होती जाती है और उनमें बदलाव आने लगता है. ऐसे छोले कई घंटों तक भिगोने और पकाने के बाद भी अंदर से सख्त रह सकते हैं. अगर छोले को काफी देर तक पकाने के बाद भी उनका बीच वाला हिस्सा कच्चा या सख्त लग रहा है, तो हो सकता है कि छोले काफी पुराने हों. इसलिए बहुत लंबे समय से रखे हुए छोले इस्तेमाल करने के बजाय ताजे छोले खरीदना बेहतर रहता है.


How To Soften Chickpeas: भिगोने के बाद भी नहीं गलते छोले? इस एक तरीके से बन जाएगा काम

कहीं पानी तो वजह नहीं?

कई बार समस्या छोले में नहीं बल्कि पानी में होती है. जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, उसे हार्ड वॉटर कहा जाता है. ऐसा पानी भी छोले को नरम होने में परेशानी पैदा कर सकता है. अगर आपके घर के पानी में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है और छोले बार-बार गलने में समय लेते हैं तो उन्हें भिगोने और पकाने के लिए फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे फर्क देखने को मिल सकता है.

टमाटर और खट्टी चीजें कब डालें?

छोले बनाते समय एक गलती कई लोग करते हैं. छोले पूरी तरह गलने से पहले ही उनमें टमाटर, नींबू या दूसरी खट्टी चीजें डाल देते हैं. इससे छोले के नरम होने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और वे सख्त रह सकते हैं. इसलिए पहले छोले को अच्छी तरह गलने दें. जब वे आपकी पसंद के अनुसार नरम हो जाएं, उसके बाद ही टमाटर, नींबू या दूसरी खट्टी सामग्री डालें. इससे छोले गलाने में घंटों इंतजार करने की परेशानी से बचा जा सकता है.


How To Soften Chickpeas: भिगोने के बाद भी नहीं गलते छोले? इस एक तरीके से बन जाएगा काम

नहीं गल रहे छोले तो अपनाएं ये एक तरीका

अगर छोले रातभर भिगोने और काफी देर तक पकाने के बाद भी नहीं गल रहे हैं तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. बेकिंग सोडा पानी की प्रकृति को बदलकर छोले की बाहरी परत को जल्दी नरम होने में मदद करता है. यही कारण है कि सख्त छोले गलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए छोले भिगोते समय पानी में करीब आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला जा सकता है. अगर छोले पहले से पक रहे हैं और फिर भी नरम नहीं हो रहे हैं तो पकाते समय पानी में एक चौथाई से आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाया जा सकता है. लेकिन बेकिंग सोडा की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जरूरत से ज्यादा डालने पर छोले का स्वाद बिगड़ सकता है और वे जरूरत से ज्यादा गलकर टूट भी सकते हैं.

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रातभर भिगोना क्यों जरूरी है?

छोले को 8 से 12 घंटे तक पानी में भिगोने से पानी धीरे-धीरे उनके अंदर तक पहुंचता है. इससे पकाने के दौरान छोले एक समान तरीके से गलने में मदद मिलती है. अगर छोले बाहर से नरम लेकिन अंदर से सख्त रह जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें पर्याप्त समय तक नहीं भिगोया गया हो. अगर रात में छोले भिगोना भूल गए हैं तो एक दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है. सूखे छोले को पानी में डालकर लगभग 2 मिनट तक उबालें. इसके बाद गैस बंद कर दें और बर्तन को ढककर करीब एक घंटे के लिए छोड़ दें. फिर पानी निकालकर छोले को धो लें और अपनी जरूरत के अनुसार पकाएं.

प्रेशर कुकर भी कर सकता है काम आसान

भिगोने के बाद भी अगर छोले जल्दी नहीं गलते तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना मददगार हो सकता है. ज्यादा दबाव में भाप और गर्मी छोले के अंदर तक पहुंचती है, जिससे उन्हें नरम करने में मदद मिलती है. बिना भिगोए सूखे छोले को पकाने में ज्यादा समय लग सकता है, जबकि पहले से भिगोए हुए छोले कम समय में पक सकते हैं. छोले को गलाने के लिए सबसे जरूरी है कि वे बहुत पुराने न हों, उन्हें सही समय तक भिगोया जाए और खट्टी चीजें डालने से पहले अच्छी तरह पकाया जाए. इसके बाद भी छोले सख्त रह जाएं तो थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा डालने का तरीका काम आ सकता है. बस इसकी मात्रा का ध्यान रखें, ताकि छोले का स्वाद और टेक्सचर खराब न हो.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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