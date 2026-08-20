बच्चों के लिए बनाएं गाजर-चुकंदर कटलेट, सब्जियां खिलाने का हिट फॉर्म्युला

Healthy Recipe for Kids: अक्सर हर घर की कहानी होती है कि बच्चे सब्जियों को देखकर मुंह बनाने लगते हैं, ज्यादातर मांएं हर दिन इस परेशानी से और भाग-भाग कर जबरदस्ती अपने बच्चों को सब्जियां खिलाती हैं जिसके अंत में मां हार कर थक ही जाती है. यही वजह है कि हर मां हमेशा से कुछ ऐसी रेसिपी की तलाश में रहती है कि जिसको बच्चे बड़े प्यार से खा लें और मम्मियों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

इसी परेशानी को देखते हुए मशहूर शेफ संजीव कपूर ने हाल ही के दिनों में एक ऐसी रेसिपी शेयर की है, जो सब्जियों को बच्चों की पसंदीदा डिश बना देगी. ये हैं रंग-बिरंगे गाजर और चुकंदर की कटलेट, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ देखने में भी एकदम बाजार जैसा कटलेट लगता है. साथ ही इसको स्नैक्स के साथ-साथ टिफिन बॉक्स के लिए भी एकदम बेस्ट चॉइस हैं, इसको बनाने के पीछे एक और खास वजह है वे हैं कि इसको बनाना बेहद आसान भी है और घर में हर किसी को स्वादिष्ट भी लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं संजीव द्वारा बताई गई रेसिपी के बारे में.

कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए?

इस रेसिपी को बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए आपको एक छोटी गाजर और एक छोटा चुकंदर चाहिए, दोनों को छीलकर कद्दूकस कर लें. इसके अलावा दो मीडियम साइज के आलू लें, जिन्हें पहले उबालकर, छीलकर और फिर कद्दूकस कर लें. स्वाद बढ़ाने के लिए दो से तीन बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और दो से तीन बारीक कटी हरी मिर्च डालें. मसालों में आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक लेना है. इन सभी सामानों का अच्छी तरह से कटलेट बन जाए यानी वे आपस में चिपक जाएं यानी इसके लिए आप इसमें आधा कप ताजा ब्रेडक्रम्ब्स को डाल दें. कटलेट तलने के लिए तेल चाहिए, और सर्व करने के लिए टमाटर की चटनी और मसाला मखाना रखें.

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कैसे बनाएं ये कटलेट?

अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कि आखिर इसको बनाते कैसे हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किए हुए उबले आलू डालें. इसमें कद्दूकस की हुई गाजर और चुकंदर मिलाएं, फिर कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डालें. अब इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ताजा ब्रेडक्रम्ब्स डालकर सबको अच्छी तरह मिलाएं, जब तक यह मिश्रण एक जैसा और गूंथे हुए आटे जैसा न बन जाए अब अपनी हथेलियों पर हल्का सा तेल लगाएं और मिश्रण को बराबर हिस्सों में बांट लें. हर हिस्से को गोल आकार दें और फिर हल्के हाथों से दबाकर कटलेट का आकार दे दें. फिर एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा तेल गरम करें और कटलेट को धीरे से पैन में रखें.

ध्यान रखें कि पैन में एक बार में पूरे कटलेट को न डाल दें, इससे कटलेट आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे. फिर पैन पर तब तक सेकें जब तक कटलेट दोनों तरफ से कुरकुरा और सुनहरा न हो जाए. जब कटलेट अच्छी तरह सिक जाएं, तो उन्हें पैन से निकालकर टिशू पेपर पर रखें ताकि ज्यादा तेल निकल जाए. फिर अंत में बारी आती है इसको परोसने की इसके लिए आप इन गरमागरम कटलेट को टमाटर की चटनी और मसाला मखाना के साथ परोसें इससे कटलेट का स्वाद दोगुना और बढ़ जाएगा.

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