हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealth Benefits of Apple: सेब में कौनसे विटामिन्स होते हैं? जानिए कैसे है ये आपके लिए बेस्ट

Health Benefits of Apple: सेब में पाए जाने वाले विटामिन्स और पोषक तत्व, जो इसे स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए बेहद लाभकारी बनाते हैं.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 23 Sep 2025 01:49 PM (IST)
Health Benefits of Apple: क्या कभी सोचा है कि इस छोटे से फल में ऐसी क्या शक्ति है जो इसे स्वास्थ्य का अमृत बनाती है? सेबकेवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन्स और पोषक तत्व इसे एक संपूर्ण स्वास्थ्य वर्धक फल बनाते हैं. आज हम जानेंगे सेब में पाए जाने वाले विटामिन्स के बारे में और समझेंगे कि यह आपके लिए क्यों बेस्ट है.

सेब में मौजूद जरूरी विटामिन्स

सेब एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है जिसमें कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं. डॉ. बिमल छाजेड़ के अनुसार, सेब में विटामिन सी (Vitamin C) सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है. इसके अलावा, सेब में विटामिन ए (Vitamin A), विटामिन ई (Vitamin E), विटामिन के (Vitamin K) और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स (Vitamin B Complex) भी पाए जाते हैं.

डॉ. बिमल छाजेड़ बताते हैं, सेब में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स (Antioxidants) और फाइबर (Fiber) हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. नियमित रूप से सेब का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।" वे आगे बताते हैं.

ये भी पढ़े- Vitamin B12 Heart Attack Risk: विटामिन B12 की कमी से बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा, जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

वजन कम करने से लेकर डायबिटीज तक फायदेमंद

सेब में कम कैलोरी और उच्च फाइबर की मात्रा होती है, जिससे यह वजन कम करने में मदद करता है. सेब खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे अनावश्यक खाने की आदत कम होती है. इसके अलावा सेब में पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करते हैं.

कौन सा सेब है सबसे बेस्ट है

सेब कई रंगों में आते हैं, लाल, हरा और पीला. हरे सेब में अधिक फाइबर और कम शुगर होता है, जबकि लाल सेब में एंटीऑक्सिडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो हृदय के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं. पीले सेब में भी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए विभिन्न रंगों के सेब को अपनी डाइट में शामिल करना सबसे अच्छा है.

सेब एक ऐसा फल है जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स इसे एक संपूर्ण स्वास्थ्य वर्धक बनाते हैं. रोजाना एक सेब खाने से आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपने समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 23 Sep 2025 01:49 PM (IST)
Advertisement

