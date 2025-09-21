हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?

Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?

मोटापा और बढ़ता वजन आज लोगों के लिए सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपना वेट आसानी से कम कर सकते हैं वो भी बिना खाना पीना छोड़े.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Sep 2025 11:03 AM (IST)

मोटापा और बढ़ता वजन आज लोगों के लिए सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है. आजकल का अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतें इसकी सबसे बड़ी वजह है. आज हर दूसरा इंसान इस बीमारी का शिकार है. साथ ही इस मोटापे और बढ़ते वजन के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी शरीर में घर कर लेती हैं. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई लोग वेट लॉस ट्रेनिंग करते हैं, लो। कैलोरी डाइट लेते हैं, जिम और वर्कआउट करते हैं लेकिन इन सबके बाद भी कई लोगों के लिए इसका कोई हाल नहीं निकलता. ऐसा इसलिए क्योंकि वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब से वेट लॉस चैलेंज की विडियोज देखकर ये काम कर कर रहे होते हैं. असल में उन्हें इन सभी चीजों का सही तरीका नहीं पता. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपना वेट आसानी से कम कर सकते हैं वो भी बिना खाना पीना छोड़े.

वजन बढ़ने के कारण

वजन कम करने से पहले ये जान लेना सबसे जरूरी है कि वजन असल में बढ़ता क्यों हैं. दरअसल, मोटापे और वजन बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे - अधिक कैलोरी और फैट्स वाला भोजन करना, फिजिकल वर्क कम करना, शरीर में धीमा मेटाबॉलिज्म रेट और खराब लाइफस्टाइल आदि. ऐसे में आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देकर इन्हें ठीक करना होगा जिससे कि आप आसानी से वेट लॉस कर सकें और वापस वेट हैं न करें.

वेट लॉस टिप्स

लो कैलोरी फूड : वेट लॉस करने का सबसे कारगर उपाय है लो कैलोरी फूड. अक्सर लोग मोटापे से परेशान होकर सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं. लेकिन ऐसा करना असल में बिल्कुल गलत होता है. ऐसा करने से शरीर में कमजोरी आ सकती है. वेट लॉस के लिए आपको केवल अपने भोजन में लो कैलोरी फूड खाना जरूरी है जैसे - हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ (पालक, अजवाइन), फल (तरबूज, जामुन, सेब), लीन प्रोटीन (चिकन ब्रेस्ट, मछली, अंडे), ग्रीक दही और अनाज आदि.

रोजाना एक्सरसाइज : रोजाना एक्सरसाइज आपको दुगनी तेजी से वेट लॉस करने में मदद कर सकती है. एक्सरसाइज करने से शरीर में जमा हुआ फैट तेजी से लॉस होता है और मेटाबॉलिज्म रेट भी बेहतर होता है जिससे खाना बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होता है, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता और आप हेल्थी रहते हैं. 

वॉल्यूम ईटिंग : वालेनिंग ईटिंग के जरिए भी आप तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं. वॉल्यूम सीटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको लो-कैलोरी और हाई वाल्युम वाला फूड लेना होता है. ये आपके कैलोरी इंटेक को बनाए रखता है. इससे वेट लॉस और फैट लॉस में मदद मिलती है. जिन लोगों को जल्दी भूख लगती है ये तरीका उनके लिए सबसे बेहतर है क्योंकि इससे आपको कम भूख लगती है. इसमें आपको कैलोरी डेंस फूड को खाने के बजाय ऐसे फूड्स लेने जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो. जैसे फ्रूट्स, सब्जियां और सूप.

हेल्दी लाइफस्टाइल : वेट लॉस करने के साथ हमें इस बात पर भी बेहद ध्यान देना चाहिए कि हम वापस वेट हैं न करे. इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना बेहद जरूरी है. इसमें तनाव कम करना, अच्छी नींद लेना, संतुलित भोजन खाना और सिगरेट-शराब जैसी अनहेल्दी चीजों का सेवन न करना शामिल हैं.



Published at : 21 Sep 2025 11:03 AM (IST)
