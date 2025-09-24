हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनNavratri Garba Night: गरबा लुक में चार चांद लगाएं, ट्राई करें ये ट्रेडिशनल मॉडर्न बिंदी डिजाइन

Navratri Garba Night: गरबा लुक में चार चांद लगाएं, ट्राई करें ये ट्रेडिशनल मॉडर्न बिंदी डिजाइन

Navratri Garba Night: नवरात्रि में जब महिलाएं और लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे लहंगा-चोली पहनती हैं तो माथे पर बिंदी लगाने से उनका पूरा लुक और भी अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल हो जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Sep 2025 06:31 PM (IST)
Navratri Garba Night: त्योहारों का मौसम आ चुका है और चारों तरफ रौनक नजर आने लगी है. साल के इस खास समय की शुरुआत नवरात्रि से होती है. नौ दिनों तक चलने वाला यह त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ और व्रत का ही नहीं, बल्कि खुशियों, सजने-संवरने और गरबा-डांडिया जैसे रंग-बिरंगे आयोजनों का भी समय होता है. खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए यह वक्त बेहद खास होता है. नए कपड़े, ज्वेलरी, हेयरस्टाइल और मेकअप हर चीज का ध्यान रखा जाता है ताकि गरबा नाइट में सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए.

नवरात्रि में जब महिलाएं और लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे लहंगा-चोली पहनती हैं तो माथे पर बिंदी लगाने से उनका पूरा लुक और भी अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल हो जाता है. बिंदी मेकअप का एक छोटा सा हिस्सा होती है, लेकिन ये पूरे गेटअप में जान डाल देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे बिंदी डिजाइन्स बताते हैं जो आपके गरबा लुक को और भी खास बना देंगे.

1. गोल बिंदी के साथ क्रिएटिव डिजाइन – गोल बिंदी तो सभी लगाते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी बिंदी थोड़ी अलग दिखे तो आप गोल बिंदी के चारों ओर छोटी-छोटी स्टोन, ग्लिटर या बिंदी डॉट्स से डिजाइन बना सकती हैं. ये दिखने में बेहद प्यारी लगती है और इस तरह की डिजाइन से आपका लुक ट्रेडिशनल के साथ-साथ क्रिएटिव भी लगता है. 

2. सिंपल बिंदी लुक – अगर आपके पास तैयार होने का ज्यादा समय नहीं है तो एक सिंपल सी गोल या छोटी बिंदी लगाकर भी आप खूबसूरत दिख सकती हैं. इसे आप सिंगल रंग में या ड्रेस से मैच करते हुए लगा सकती हैं. इस सिंपल लुक में भी आप बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल दिखेंगी, कई बार कम चीजों में भी ज्यादा सुंदरता आती है.

3. ॐ डिजाइन वाली बिंदी – अगर आप गरबा नाइट में कुछ हटकर और ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहती हैं तो ॐ डिजाइन की बिंदी जरूर लगाएं. यह डिजाइन फिल्म रामलीला के बाद से काफी पॉपुलर हो गई है. इसे माथे पर सादे या रंगीन बिंदी के साथ आईलाइनर या बिंदी स्टीकर से बनाया जा सकता है. ॐ डिजाइन आपको एक ट्रेडिशनल और रॉयल लुक देती है, जो नवरात्रि के साथ एकदम मैच करती है

4.  घुमावदार बिंदी डिजाइन – चेहरे के साइज के अनुसार भी बिंदी की डिजाइन का चुनाव किया जा सकता है. अगर आपका चेहरा पतला या गोल है तो आप हल्के घुमावदार डिजाइन वाली बिंदी ट्राई कर सकती हैं. इसमें आप माथे के बीच में लंबी सी बिंदी लगाएं और उसके चारों ओर हल्के-घुमावदार पैटर्न बनाएं. ये डिजाइन चेहरे की बनावट को और भी निखार देती है और आपको एक परफेक्ट गरबा क्वीन लुक देती है. 

5. रंग-बिरंगी बिंदी के साथ डिजाइनिंग – अगर आप चाहती हैं कि हर दिन का लुक कुछ अलग और नया हो तो रंग-बिरंगी छोटी-छोटी बिंदियों का यूज करें और उनके साथ आईलाइनर या स्टोन से डिजाइन बनाएं. आप माथे पर अलग-अलग साइज जैसे फ्लावर, कर्व या लेस डिजाइन बना सकती हैं. ये डिजाइन आपके ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच देती है. 

Published at : 24 Sep 2025 06:31 PM (IST)
Tags :
Navratri Garba Night Look Garba Bindi Designs Navratri Bindi Look Traditional Bindi Style Modern Bindi Designs Festival Bindi Style
