हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनपसीने में भी न बहेगा मेकअप, गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स

पसीने में भी न बहेगा मेकअप, गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स

खूबसूरत चनिया-चोली, झिलमिलाती ज्वेलरी और  मेकअप के बिना गरबा नाइट अधूरी लगती है. लेकिन गरबा खेलने का असली मजा तो तब है जब आपका मेकअप पूरे कार्यक्रम के दौरान टिका रहे.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 28 Sep 2025 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि का त्योहार आते ही हर जगह गरबा की धुन, डांडिया की थाप और लोगों की तैयारियों की रौनक देखने लायक होती है. खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए यह त्योहार स्टाइल और फैशन दिखाने का खास मौका होता है. खूबसूरत चनिया-चोली, झिलमिलाती ज्वेलरी और  मेकअप के बिना गरबा नाइट अधूरी लगती है. लेकिन गरबा खेलने का असली मजा तो तब है जब आपका मेकअप पूरे कार्यक्रम के दौरान टिका रहे. नाचते-नाचते पसीना आना, गर्मी होना और भीड़-भाड़ में बार-बार मेकअप का बहना ये सब आम समस्याएं हैं.

ऐसे में अगर सही तरीके से और सही प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप किया जाए, तो ये पूरे नाइट टिक सकता है और आपको बार-बार टचअप की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए आज हम आपको कुछ आसान और असरदार वॉटरप्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स बताते हैं जो गरबा नाइट में भी आपका लुक फ्रेश बनाए रखेंगे. 

गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स

1.  स्किन की सही तैयारी से करें शुरुआत - मेकअप से पहले चेहरे की सफाई और देखभाल बेहद जरूरी है. इससे मेकअप स्किन पर अच्छे से सेट होता है और ज्यादा देर टिकता है. इसके लिए सबसे पहले चेहरे को फेस वॉश से साफ करें ताकि धूल-मिट्टी और ऑयल निकल जाए. इसके बाद आप बर्फ से हल्की मसाज कर सकती हैं. इससे स्किन ठंडी होती है और मेकअप जल्दी नहीं फैलता है. इसके साथ ही बर्फ की मसाज 15 से 20 मिनट करें, फिर चेहरा साफ कर लें. इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाकर स्किन को हाइड्रेट करें. 

2. प्राइमर लगाना न भूलें - प्राइमर मेकअप की नींव की तरह होता है.  ये चेहरे पर एक स्मूद लेयर बनाता है जिससे फाउंडेशन और बाकी मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है.  ऑयली स्किन वालों को मैटिफाइंग प्राइमर का यूज करना चाहिए. आंखों के आसपास प्राइमर लगाना ना भूलें, इससे काजल और आईलाइनर ज्यादा देर टिकेगा और स्मज नहीं होगा. 

3. लाइट और मैट बेस मेकअप अपनाएं - गरबा नाइट में हेवी मेकअप करने से चेहरा जल्दी पसीने से भीग सकता है और मेकअप बह सकता है. इसलिए हल्के और मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट्स का यूज करें. लिक्विड फाउंडेशन की जगह मैट फाउंडेशन या बीबी क्रीम का यूज करें. कॉम्पैक्ट पाउडर से चेहरे को सेट करें ताकि पसीना आने पर मेकअप खराब न हो. इसके अलावा ऑयल कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स का चुनाव करें. 

4. वॉटरप्रूफ आई मेकअप का करें यूज - गरबा नाइट में डांस करते वक्त सबसे पहले आंखों का मेकअप फैलता है. इसलिए जरूरी है कि आंखों के लिए वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट्स ही यूज करें.काजल और आईलाइनर हमेशा वॉटरप्रूफ और स्मज-प्रूफ लें. जेल बेस्ड काजल ज्यादा देर तक टिका रहता है और फैलता नहीं, इसके अलावा मस्कारा भी वॉटरप्रूफ हो ताकि पसीने में बह न जाए. 

5. लिपस्टिक हो लॉन्ग-लास्टिंग - गरबा खेलते समय बार-बार लिपस्टिक लगाने का समय नहीं मिलता है. इसलिए शुरुआत से ही ऐसी लिपस्टिक लगाएं जो लंबे समय तक टिकी रहे. मैट लिक्विड लिपस्टिक इस मौके के लिए सबसे बेहतर होती है. लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाएं और फिर लिप लाइनर से आउटलाइन बनाएं ताकि लिपस्टिक फैले नहीं. 

6. मेकअप को सेट करना न भूलें - जब आपका पूरा मेकअप हो जाए, तो उसे सेट करना भी उतना ही जरूरी है. सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर का यूज करें, जिससे आपका मेकअप लॉक हो जाएगा और कई घंटों तक खराब नहीं होगा. चाहें तो फेस पर हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी लगा सकती हैं. 

7. बालों को भी दें खास लुक - गरबा नाइट में सिर्फ चेहरा नहीं, बाल भी स्टाइलिश होने चाहिए. खुले बाल अगर परेशान करते हैं तो स्टाइलिश ब्रेड्स या बन बना सकती हैं जो डांस में कंर्फटेबल और दिखने में खूबसूरत भी होगा. 

यह भी पढ़ें: Navratri 2025: नवरात्रि में डांडिया नाइट पर ड्राइ करें ये आउटफिट्स, दीवाने हो जाएंगे लड़के

Published at : 28 Sep 2025 02:52 PM (IST)
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा के नाम हो सकते हैं 11 बड़े रिकॉर्ड, फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बनाएंगे इतिहास?
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
TVK Rally Stampede: करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार होंगे एक्टर विजय? CM स्टालिन ने दिया ये जवाब
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
