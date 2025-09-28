पसीने में भी न बहेगा मेकअप, गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स

नवरात्रि का त्योहार आते ही हर जगह गरबा की धुन, डांडिया की थाप और लोगों की तैयारियों की रौनक देखने लायक होती है. खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के लिए यह त्योहार स्टाइल और फैशन दिखाने का खास मौका होता है. खूबसूरत चनिया-चोली, झिलमिलाती ज्वेलरी और मेकअप के बिना गरबा नाइट अधूरी लगती है. लेकिन गरबा खेलने का असली मजा तो तब है जब आपका मेकअप पूरे कार्यक्रम के दौरान टिका रहे. नाचते-नाचते पसीना आना, गर्मी होना और भीड़-भाड़ में बार-बार मेकअप का बहना ये सब आम समस्याएं हैं.

ऐसे में अगर सही तरीके से और सही प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप किया जाए, तो ये पूरे नाइट टिक सकता है और आपको बार-बार टचअप की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए आज हम आपको कुछ आसान और असरदार वॉटरप्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स बताते हैं जो गरबा नाइट में भी आपका लुक फ्रेश बनाए रखेंगे.

गरबा नाइट के लिए लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप टिप्स

1. स्किन की सही तैयारी से करें शुरुआत - मेकअप से पहले चेहरे की सफाई और देखभाल बेहद जरूरी है. इससे मेकअप स्किन पर अच्छे से सेट होता है और ज्यादा देर टिकता है. इसके लिए सबसे पहले चेहरे को फेस वॉश से साफ करें ताकि धूल-मिट्टी और ऑयल निकल जाए. इसके बाद आप बर्फ से हल्की मसाज कर सकती हैं. इससे स्किन ठंडी होती है और मेकअप जल्दी नहीं फैलता है. इसके साथ ही बर्फ की मसाज 15 से 20 मिनट करें, फिर चेहरा साफ कर लें. इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाकर स्किन को हाइड्रेट करें.

2. प्राइमर लगाना न भूलें - प्राइमर मेकअप की नींव की तरह होता है. ये चेहरे पर एक स्मूद लेयर बनाता है जिससे फाउंडेशन और बाकी मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है. ऑयली स्किन वालों को मैटिफाइंग प्राइमर का यूज करना चाहिए. आंखों के आसपास प्राइमर लगाना ना भूलें, इससे काजल और आईलाइनर ज्यादा देर टिकेगा और स्मज नहीं होगा.

3. लाइट और मैट बेस मेकअप अपनाएं - गरबा नाइट में हेवी मेकअप करने से चेहरा जल्दी पसीने से भीग सकता है और मेकअप बह सकता है. इसलिए हल्के और मैट फिनिश वाले प्रोडक्ट्स का यूज करें. लिक्विड फाउंडेशन की जगह मैट फाउंडेशन या बीबी क्रीम का यूज करें. कॉम्पैक्ट पाउडर से चेहरे को सेट करें ताकि पसीना आने पर मेकअप खराब न हो. इसके अलावा ऑयल कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट्स का चुनाव करें.

4. वॉटरप्रूफ आई मेकअप का करें यूज - गरबा नाइट में डांस करते वक्त सबसे पहले आंखों का मेकअप फैलता है. इसलिए जरूरी है कि आंखों के लिए वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट्स ही यूज करें.काजल और आईलाइनर हमेशा वॉटरप्रूफ और स्मज-प्रूफ लें. जेल बेस्ड काजल ज्यादा देर तक टिका रहता है और फैलता नहीं, इसके अलावा मस्कारा भी वॉटरप्रूफ हो ताकि पसीने में बह न जाए.

5. लिपस्टिक हो लॉन्ग-लास्टिंग - गरबा खेलते समय बार-बार लिपस्टिक लगाने का समय नहीं मिलता है. इसलिए शुरुआत से ही ऐसी लिपस्टिक लगाएं जो लंबे समय तक टिकी रहे. मैट लिक्विड लिपस्टिक इस मौके के लिए सबसे बेहतर होती है. लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम लगाएं और फिर लिप लाइनर से आउटलाइन बनाएं ताकि लिपस्टिक फैले नहीं.

6. मेकअप को सेट करना न भूलें - जब आपका पूरा मेकअप हो जाए, तो उसे सेट करना भी उतना ही जरूरी है. सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर का यूज करें, जिससे आपका मेकअप लॉक हो जाएगा और कई घंटों तक खराब नहीं होगा. चाहें तो फेस पर हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी लगा सकती हैं.

7. बालों को भी दें खास लुक - गरबा नाइट में सिर्फ चेहरा नहीं, बाल भी स्टाइलिश होने चाहिए. खुले बाल अगर परेशान करते हैं तो स्टाइलिश ब्रेड्स या बन बना सकती हैं जो डांस में कंर्फटेबल और दिखने में खूबसूरत भी होगा.

यह भी पढ़ें: Navratri 2025: नवरात्रि में डांडिया नाइट पर ड्राइ करें ये आउटफिट्स, दीवाने हो जाएंगे लड़के