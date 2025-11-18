हर महीने फैशन पर 9 करोड़ खर्च कर देती हैं जेफ बेजोस की पत्नी, जानें उससे क्या-क्या खरीदती हैं?

दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पत्नी लॉरेन सांचेज हमेशा अपनी ग्लैमरस मौजूदगी, शानदार फैशन स्टाइल और हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल के कारण चर्चा में रहती हैं. जहां आम लोग कपड़ों पर साल में कुछ हजार रुपये खर्च करते हैं, वहीं लॉरेन का फैशन बजट इतना बड़ा है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

कहा जाता है कि लॉरेन हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बेहद स्टाइलिश और परफेक्ट लुक में दिखना पसंद करती हैं. चाहे कोई अवॉर्ड शो हो, बोट पार्टी हो या किसी इवेंट का रेड कार्पेट, उनका हर आउटफिट पहले से प्लान किया जाता है. उनके स्टाइल को लेकर फैशन एक्सपर्ट तक बात करते हैं और कई लोग उन्हें अल्ट्रा-ग्लैम क्वीन भी कहते हैं लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेन सांचेज के फैशन पर होने वाला खर्च किसी बड़े बॉलीवुड प्रोडक्शन के बजट को भी पीछे छोड़ सकता है.

हर महीने लगभग 9 करोड़ रुपये सिर्फ फैशन पर

रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉरेन सांचेज हर महीने लगभग 9 करोड़ रुपये यानी करीब 1 मिलियन डॉलर सिर्फ डिजाइनर कपड़ों, कूट्योर ड्रेस, हाई-एंड एक्सेसरीज और लग्जरी स्टाइलिंग पर खर्च कर देती हैं. उनके करीबियों का कहना है कि फैशन उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है. वह सजने-संवरने को पूरा समय देने वाली तैयारी की तरह लेती हैं. हर आउटफिट का प्लान पहले से किया जाता है, किस इवेंट में क्या पहनना है, कौन-सी ज्वेलरी मैच करेगी और कौन-सा लुक मीडिया में सबसे अच्छा दिखेगा. कहा जाता है कि लॉरेन जानती हैं कि हर जगह उन पर दुनिया की नजर रहती है और जेफ बेजोस को भी उनका स्टाइल बेहद पसंद आता है.

उससे क्या-क्या खरीदती हैं?

लॉरेन का डिजाइनर कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं लगता. उनके वार्डरोब में विंटेज डियोर पीस शामिल हैं. ये दुनिया में बेहद रेयर माने जाते हैं. इन्हें कलेक्टर आइटम की तरह रखा जाता है. इसके अलावा कस्टम बालमेन के आउटफिट, ये स्पेशली उनके लिए बनाए जाते हैं और इसका एक-एक कपड़ा लाखों में आता है. इसके साथ ही हाई-एंड डिजाइनर शूज और बैग भी होते हैं, जिसमें चैनल, हर्मेस, गूची, वैलेंटीनो जैसे ब्रांड उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं. स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और प्राइवेट फैशन टीम, उनका पूरा लुक तैयार करने के लिए एक अलग टीम पूरा दिन अवेलेबल रहती है.

क्यों खर्च करती हैं इतना?

लॉरेन सांचेज खुद एक मीडिया पर्सनैलिटी, हेलिकॉप्टर पायलट और पब्लिक फिगर हैं. इसलिए उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस की फोटो दुनिया भर में वायरल होती है.वह कई बड़े इवेंट्स, अवॉर्ड शो और फंडरेजर्स में हिस्सा लेती हैं.उनका लुक उनके पब्लिक इमेज का हिस्सा बन गया है.फैशन उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनके पर्सनेलिटी और पब्लिक पहचान का जरूरी हिस्सा है.

