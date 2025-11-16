हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनसिंपल साड़ी से कैसे मिलेगा सुपर स्टाइल, जानें प्लेन साड़ी को कैसे बनाएं जबरदस्त फैशन स्टेटमेंट?

सिंपल साड़ी से कैसे मिलेगा सुपर स्टाइल, जानें प्लेन साड़ी को कैसे बनाएं जबरदस्त फैशन स्टेटमेंट?

अगर आप भी अपनी सिंपल प्लेन साड़ी को अलग और सुपर स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो आपको बस थोड़े से स्टाइलिंग टिप्स अपनाने की जरूरत है. प्लेन साड़ी को स्टाइल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 16 Nov 2025 08:08 AM (IST)
साड़ी भारतीय महिलाओं का एक टाइमलेस फैशन स्टेटमेंट है. खासकर प्लेन साड़ी, जो जितनी सिंपल होती है, उतनी ही उसे स्टाइल करना मजेदार भी हो सकता है. लेकिन अक्सर यही प्लेन साड़ी हमारी अलमारी में पड़ी रह जाती है क्योंकि हम हर बार उसे उसी पुराने तरीके से पहनने लगती हैं और नया लुक पाने का आइडिया खत्म हो जाता है. अगर आप भी अपनी सिंपल प्लेन साड़ी को अलग और सुपर स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो आपको बस थोड़े से स्टाइलिंग टिप्स अपनाने की जरूरत है.

प्लेन साड़ी को स्टाइल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है.सही ब्लाउज, ज्वेलरी, मेकअप, हेयरस्टाइल और एक्सेसरीज के सही स्टाइलिंग से आपकी सिंपल साड़ी भी पार्टी, शादी या किसी खास मौके के लिए ग्लैमरस और एलिगेंट लुक दे सकती है. तो आइए जानते हैं कि प्लेन और सिंपल साड़ी को कैसे जबरदस्त फैशन स्टेटमेंट बनाएं. 

प्लेन और सिंपल साड़ी को कैसे जबरदस्त फैशन स्टेटमेंट बनाएं

1. ब्लाउज के साथ प्लेन साड़ी को स्टाइल करें - अक्सर महिलाएं प्लेन साड़ी के साथ उसी रंग का ब्लाउज पहन लेती हैं, जिससे लुक काफी सिंपल और आम लगने लगता है. अगर आप अपनी साड़ी को स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो आप कुछ अलग रंग का ब्लाउज चुन सकती हैं. साड़ी के रंग के कंट्रास्ट में ब्लाउज चुनें, ताकि आपका लुक अट्रैक्टिव और eye-catching बने. पार्टी या शादी जैसे खास मौके के लिए आप हेवी वर्क वाले या एम्ब्रॉइडर्ड ब्लाउज चुन सकती हैं. इससे आपकी साड़ी का लुक ग्लैमरस और एलिगेंट लगेगा. अगर आप ऑफिस या रोजमर्रा के लिए साड़ी पहन रही हैं, तो सिम्पल लेकिन स्टाइलिश ब्लाउज चुनना बेस्ट ऑप्शन है. 

2. हेवी ज्वेलरी के साथ लुक को ग्लैमरस बनाएं - प्लेन साड़ी को स्टाइल करने का सबसे आसान तरीका है सही ज्वेलरी पहनना, हेवी ज्वेलरी आपके लुक में चार चांद लगा सकती है. जिसमें आप एक या दो स्टेटमेंट नेकलेस पहन सकती हैं. खूबसूरत झुमके आपके चेहरे को और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे. चूड़ियों और ब्रेसलेट से आपका लुक पूरा होता है. इस तरह की ज्वेलरी खास मौके पर साड़ी को पार्टी लुक देने में मदद करती है. 

3. मेकअप के साथ साड़ी का लुक परफेक्ट करें - साड़ी और मेकअप का सही कॉम्बिनेशन आपका लुक पूरी तरह बदल सकता है. हल्का ग्लोइंग फाउंडेशन और हाइलाइटर का यूज करें. डार्क या ब्राइट लिपस्टिक आपके लुक को ड्रामा दे सकती है. स्मोकी आईज या विंग्ड लाइनर भी आप ट्राय कर सकती हैं. सिंपल साड़ी में भी सही मेकअप आपका लुक स्टाइलिश बना सकता है. 

4. हेयरस्टाइल के साथ लुक में चार चांद लगाएं - साड़ी पहनते समय हेयरस्टाइल बहुत मायने रखता है.  आप चाहें तो बाल खुले रखें यह सबसे सिंपल और सुंदर ऑप्शन है. इसके अलावा बन हेयर स्टाइल, पार्टी या शादी के लिए बन बेहद एलिगेंट लुक देता है. लो पोनीटेल ऑफिस या कैजुअल लुक के लिए परफेक्ट है. बालों में क्लिप या फूल लगाने से आपका लुक और भी खास बन जाता है. 

5. ठंड के मौसम में साड़ी स्टाइल करना - सर्दियों में भी आप प्लेन साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं.  मैचिंग या कंट्रास्ट रंग के शॉल के साथ आप अपने लुक को ठंड से भी बचा सकते हैं और स्टाइलिश भी दिख सकते हैं. पार्टियों या खास फंक्शन्स में यह लुक बेहद खूबसूरत लगता है. 

Published at : 16 Nov 2025 08:08 AM (IST)
