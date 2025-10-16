हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Boss Day: ये हैं दुनिया के टॉप-5 बेस्ट बॉस, हर कोई देता है इनकी मिसाल

Top bosses globally: कंपनी के बॉस कंपनी को कितनी आगे ले जाना है और कितना पीछे ले जाना है, इसको काफी हद तक तय करते है. चलिए आपको दुनिया के टॉप 5 बॉस के बारे मं बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Oct 2025 11:03 AM (IST)
Top 5 bosses globally: कौन सी कंपनी कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, उसके इंप्लॉयी का मन काम में कितना लगेगा और कितना नहीं लगेगा. यह सब बॉस की लीडरशिप क्वालिटी और उसके व्यवहार पर निर्भर करता है. यही कारण है कि कई छोटी कंपनियां, जहां बॉस का व्यवहार अच्छा होता है, वे काफी ग्रोथ करती हैं, तो दूसरी बड़ी-बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं. हर साल 16 अक्टूबर को बॉस डे मनाया जाता है. यह बॉस को सम्मान देने का एक दिन है, जिन्होंने न सिर्फ कंपनी को संभाला, बल्कि अपने इंप्लॉयी को भी परिवार की तरह देखा. एक अच्छा बॉस बस आदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि टीम को मोटिवेट करने वाला, आगे बढ़ाने वाला और मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होने वाला होता है. चलिए आपको ऐसे ही 5 बॉस के बारे में बताते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाल मानती है.

सत्य नडेला

एक समय ऐसा था जब माइक्रोसॉफ्ट अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, उस वक्त उन्होंने कमान संभाली. उन्होंने Empathy और Innovation को कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बनाया. उनकी लीडरशिप क्वालिटी, टीमवर्क, सहयोग और इंप्लॉयी को समझाने का तरीका काफी बेहतरीन माना जाता है. उनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने नई ऊंचाइयां छुईं और इंप्लॉयी के बीच भरोसा मजबूत हुआ.

सुंदर पिचाई

दूसरे नाम पर भारतीय मूल के सुंदर पिचाई आते हैं. गूगल और एल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई अपनी सिंपल लाइफस्टाइल और इंप्लॉयी से पोलाइट तरीके से पेश आने के लिए जाने जाते हैं. साधारण परिवार से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का नेतृत्व करना उनके व्यवहार को दर्शाता है. बताया जाता है कि पिचाई अपने साथ काम करने वाले हर इंप्लॉयी की बात ध्यान से सुनते हैं. उनका मानना है कि सफलता तभी संभव है जब पूरी टीम खुश और मोटिवेटेड हो.

रिचर्ड ब्रैनसन

तीसरे नंबर पर वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन का नाम शामिल है. इनका नाम Employee First Policy के लिए मशहूर है. उनका मानना है कि "अगर आप अपने इंप्लॉयी का ख्याल रखेंगे तो वे आपके बिजनेस का ख्याल रखेंगे." उनका फन-फ्रेंडली और ओपन कल्चर हमेशा इंप्लॉयी को मोटिवेट करता रहता है. यही कारण है कि उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे बॉस की लिस्ट में हमेशा जगह मिलती है.

मैरी बारा

चौथे नंबर पर मैरी बारा दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने जनरल मोटर्स जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का नेतृत्व किया. वह अपनी इनक्लूसिव लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं. बारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में इंप्लॉयी को शामिल करती हैं और उनकी राय को महत्व देती हैं. उनकी लीडरशिप ने साबित किया है कि क्षमता और विजन लिंग से कहीं ऊपर है.

रतन टाटा

भारत के सबसे सम्मानित इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा अपने विनम्र स्वभाव और इंप्लॉयी के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे. पिछले साल ही उनका निधन हुआ. उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी. चाहे वह टाटा ग्रुप के इंप्लॉयी की सुरक्षा की बात हो या समाज के लिए योगदान, रतन टाटा का नाम "Ideal Boss" की लिस्ट में हमेशा रहेगा.

Published at : 16 Oct 2025 11:03 AM (IST)
