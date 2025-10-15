हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Childhood Photos of Bhuvan Bam: बचपन में कैसे दिखते थे मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम? 90 पर्सेंट लोगों ने नहीं देखी होंगी ये तस्वीरें

Bhuvan Bam: भुवन बाम देश के सबसे मशहूर यूट्यूबरों में से एक हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बचपन में भुवन कैसे दिखते थे और आज उनकी पर्सनैलिटी और लुक में कितना बदलाव आ गया है?

15 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Unseen Pics of Bhuvan Bam: अगर भारत के सबसे मशहूर यूट्यूबर की लिस्ट निकाली जाए, तो उसमें टॉप के नामों में भुवन बाम का नाम देखने को मिलेगा. आज इनका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पूरे देश में इनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो अपनी कॉमिक टाइमिंग, दमदार एक्टिंग और अलग तरह के किरदारों से डिजिटल दुनिया में वो पहचान बनाई है, जिसका सपना हर युवा क्रिएटर देखता है. लेकिन आज हम आपको भुवन के कुछ पुराने फोटो दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये भुवन बाम की तस्वीरें हैं.

भुवन की पुरानी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. इनमें से कुछ तस्वीरें उन्होंने खुद पोस्ट की हैं. इसके अलावा उनके फैंस अलग-अलग जगह से उनकी तस्वीरें खोजकर लाते रहते हैं.


इनमें उनका बचपन का मासूम चेहरा और भोली मुस्कान देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. बताया जाता है कि उनका स्वभाव बचपन से ही काफी चंचल और हंसमुख रहा है, जो आज उनकी कॉमिक में दिखाई देता है.

भुवन बाम का जन्म 22 जनवरी 1994 को दिल्ली में हुआ था. पढ़ाई-लिखाई के दौरान उन्हें संगीत और अभिनय में खास रुचि रही. बचपन की तस्वीरों में साफ झलकता है कि वह हमेशा कैमरे के सामने खुद को सहज महसूस करते थे.


बाद में यह उनकी आदत बनी और वे देश के सबसे मशहूर यूट्यूबर में से एक बन गए. जब उनके बचपन की तस्वीरों को देखा जाए तो एक बात तुरंत समझ आती है कि उनकी मुस्कान बचपन से ही उनकी पहचान रही है.


यूट्यूब पर भुवन बाम ने BB Ki Vines नाम से चैनल शुरू किया. उनके बनाए किरदार जैसे बन्ठी, बबलू, तीतू मामा और अन्य लोगों ने दर्शकों को खूब हंसाया. लेकिन आज जब उनकी पुरानी तस्वीरें सामने आती हैं तो फैंस हैरान रह जाते हैं. 90 प्रतिशत लोगों ने भुवन बाम की ये बचपन की तस्वीरें नहीं देखी होंगी.


अक्सर ये तस्वीरें इंटरनेट पर कम ही मिलती हैं. लेकिन जब भी ये फोटो वायरल होते हैं तो फैंस जमकर लाइक और शेयर करते हैं. आज भुवन बाम सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं, बल्कि एक एक्टर, सिंगर और डिजिटल आइकॉन बन चुके हैं. उनकी शॉर्ट सीरीज और गानों को भी खूब पसंद किया जाता है.

Published at : 15 Oct 2025 05:33 PM (IST)
