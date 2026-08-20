किस पोजिशन में बैठकर खाना है फायदेमंद? यहां देख लें सारी बैठक

Best Body Posture For Eating Food: खाने के मामले में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप किस तरह और किस पॉजिशन में बैठकर खाना खा रहे हैं. आजकल जल्दी-जल्दी खाना, खड़े होकर कुछ खा लेना या टीवी-मोबाइल देखते हुए बिस्तर पर खाना आम हो गया है. लेकिन गलत पॉजिशन में खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है. इसलिए आइए जानते हैं कि कुर्सी, जमीन, खड़े होकर या लेटकर खाने में से कौन-सी पॉजिशन बेहतर मानी जाती है.

कुर्सी पर सीधे बैठकर खाना

एक्सपर्ट के अनुसार, खाना खाने के लिए बैठी हुई अवस्था सबसे सही मानी जाती है. अगर आप कुर्सी पर बैठकर खाते हैं, तो पीठ को सीधा और आरामदायक रखें. कोशिश करें कि कूल्हे और घुटने लगभग एक स्तर पर हों और दोनों पैर जमीन पर टिके रहें. इस तरह बैठने से मुंह, जीभ और भोजन नली की स्थिति बेहतर तरीके से बनी रहती है, जिससे खाना निगलने में आसानी हो सकती है. सीधे बैठकर खाने से पाचन की गति सामान्य रखने में भी मदद मिलती है. खाना खाने के दौरान बहुत ज्यादा आगे झुककर या पीछे टिककर बैठने से बचना चाहिए. कुर्सी पर बैठकर खाने की यह पॉजिशन उन लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो सकती है, जिन्हें घुटनों में परेशानी है या जमीन पर बैठने और फिर उठने में दिक्कत होती है.









जमीन पर सुखासन में बैठकर खाना

भारत में पहले कई घरों में जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा रही है. जमीन पर बैठकर खाने के लिए सुखासन या आराम से पालथी मारकर बैठना एक सामान्य पॉजिशन है. इसमें पीठ और गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए. जमीन पर बैठने से खाना खाते समय व्यक्ति आमतौर पर थोड़ा ज्यादा शांत और स्थिर रहता है, जिससे खाने पर ध्यान देना आसान हो सकता है. धीरे-धीरे और ध्यान से खाने की आदत जरूरत से ज्यादा खाने से बचने में भी मदद कर सकती है.





हालांकि, जमीन पर बैठकर खाना हर किसी के लिए सही नहीं है. घुटनों में दर्द, जोड़ों की समस्या या जमीन से उठने-बैठने में परेशानी वाले लोगों को इस पॉजिशन में दिक्कत हो सकती है. ऐसे लोगों के लिए कुर्सी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना ज्यादा आरामदायक विकल्प हो सकता है.

खड़े होकर खाना कितना सही?

व्यस्त दिनचर्या में कई लोग जल्दी के कारण खड़े-खड़े खाना खा लेते हैं. खड़े होकर खाना खाने पर व्यक्ति अक्सर जल्दी-जल्दी खाने लगता है और खाने की मात्रा पर भी ध्यान नहीं रहता. इससे जरूरत से ज्यादा खाना खाने की संभावना बढ़ सकती है. खड़े होकर खाना खाने के दौरान शरीर लगातार सक्रिय रहता है और ध्यान कई दूसरी चीजों पर भी हो सकता है. इस वजह से खाने को ठीक से चबाने और धीरे खाने की आदत प्रभावित हो सकती है. कुछ लोगों को जल्दी-जल्दी खाने के कारण पेट फूलने या पेट में असहजता जैसी समस्या भी महसूस हो सकती है. इसलिए अगर कभी-कभार मजबूरी में खड़े होकर खाना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन रोजाना की आदत के रूप में इसे अपनाने के बजाय आराम से बैठकर खाना बेहतर माना जाता है.

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लेटकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए?

बिस्तर पर लेटकर या लगभग लेटी हुई पॉजिशन में खाना खाना सबसे खराब आदतों में से एक हो सकता है. इस पॉजिशन में खाना निगलने में परेशानी हो सकती है और भोजन या तरल पदार्थ गलत दिशा में जाने का खतरा बढ़ सकता है. लेटकर खाने के बाद पेट का खाना वापस भोजन नली की तरफ आने यानी रिफ्लक्स की समस्या का जोखिम भी बढ़ सकता है. इससे सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके अलावा लेटने से पाचन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है.

इसलिए खाना खाते समय बिस्तर पर पूरी तरह लेटने से बचना चाहिए. अगर आप टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम सही तरह बैठकर खाना खाएं.

खाने के दौरान रखें यह पॉजिशन

खाना खाते समय पीठ को आराम से सीधा रखें और शरीर पर अनावश्यक दबाव न डालें. बहुत ज्यादा झुककर, मुड़कर या असहज तरीके से बैठने से बचें. खाना धीरे-धीरे चबाकर खाएं और जल्दबाजी न करें. कुर्सी पर खाते समय पैर जमीन पर रखें और कोशिश करें कि शरीर संतुलित स्थिति में रहे. जमीन पर खाना खाते हैं तो सुखासन जैसी आरामदायक पॉजिशन चुनें और जबरदस्ती किसी ऐसी मुद्रा में न बैठें, जिसमें घुटनों या जोड़ों पर दर्द महसूस हो. खाने के दौरान टीवी, मोबाइल या दूसरे स्क्रीन से दूरी रखना भी फायदेमंद हो सकता है. स्क्रीन देखते हुए अक्सर हमारा ध्यान खाने से हट जाता है और हम जरूरत से ज्यादा या बहुत जल्दी खा लेते हैं.

तो कौन-सी पॉजिशन है सबसे बेहतर?

सामान्य तौर पर खाना खाते समय सीधे और आराम से बैठना बेहतर माना जाता है. आप कुर्सी पर बैठें या जमीन पर, यह आपकी सुविधा और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है. कुर्सी पर सीधा बैठकर, पैर जमीन पर टिकाकर खाना एक अच्छा विकल्प है. वहीं, जिन लोगों को आराम महसूस होता है और घुटनों की समस्या नहीं है, वे जमीन पर सुखासन में बैठकर भी खाना खा सकते हैं. खड़े होकर जल्दबाजी में या लेटकर खाना खाने की आदत से बचना बेहतर है. सही पॉजिशन के साथ धीरे-धीरे, अच्छी तरह चबाकर और बिना किसी बड़े डिस्ट्रैक्शन के खाना खाने से भोजन पर ध्यान बना रहता है और पाचन के लिए भी अनुकूल माहौल मिल सकता है.

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