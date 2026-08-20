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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBest Eating Position: किस पोजिशन में बैठकर खाना है फायदेमंद? यहां देख लें सारी बैठक

Best Eating Position: किस पोजिशन में बैठकर खाना है फायदेमंद? यहां देख लें सारी बैठक

Healthy Eating Habits: एक्सपर्ट के अनुसार, खाना खाने के लिए बैठी हुई अवस्था सबसे सही मानी जाती है. अगर आप कुर्सी पर बैठकर खाते हैं, तो पीठ को सीधा और आरामदायक रखें.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
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Best Body Posture For Eating Food: खाने के मामले में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप किस तरह और किस पॉजिशन में बैठकर खाना खा रहे हैं. आजकल जल्दी-जल्दी खाना, खड़े होकर कुछ खा लेना या टीवी-मोबाइल देखते हुए बिस्तर पर खाना आम हो गया है. लेकिन गलत पॉजिशन में खाने से पाचन पर असर पड़ सकता है. इसलिए आइए जानते हैं कि कुर्सी, जमीन, खड़े होकर या लेटकर खाने में से कौन-सी पॉजिशन बेहतर मानी जाती है.

कुर्सी पर सीधे बैठकर खाना

एक्सपर्ट के अनुसार, खाना खाने के लिए बैठी हुई अवस्था सबसे सही मानी जाती है. अगर आप कुर्सी पर बैठकर खाते हैं, तो पीठ को सीधा और आरामदायक रखें. कोशिश करें कि कूल्हे और घुटने लगभग एक स्तर पर हों और दोनों पैर जमीन पर टिके रहें. इस तरह बैठने से मुंह, जीभ और भोजन नली की स्थिति बेहतर तरीके से बनी रहती है, जिससे खाना निगलने में आसानी हो सकती है. सीधे बैठकर खाने से पाचन की गति सामान्य रखने में भी मदद मिलती है. खाना खाने के दौरान बहुत ज्यादा आगे झुककर या पीछे टिककर बैठने से बचना चाहिए. कुर्सी पर बैठकर खाने की यह पॉजिशन उन लोगों के लिए भी सुविधाजनक हो सकती है, जिन्हें घुटनों में परेशानी है या जमीन पर बैठने और फिर उठने में दिक्कत होती है.


Best Eating Position: किस पोजिशन में बैठकर खाना है फायदेमंद? यहां देख लें सारी बैठक

जमीन पर सुखासन में बैठकर खाना

भारत में पहले कई घरों में जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा रही है. जमीन पर बैठकर खाने के लिए सुखासन या आराम से पालथी मारकर बैठना एक सामान्य पॉजिशन है. इसमें पीठ और गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए. जमीन पर बैठने से खाना खाते समय व्यक्ति आमतौर पर थोड़ा ज्यादा शांत और स्थिर रहता है, जिससे खाने पर ध्यान देना आसान हो सकता है. धीरे-धीरे और ध्यान से खाने की आदत जरूरत से ज्यादा खाने से बचने में भी मदद कर सकती है.


Best Eating Position: किस पोजिशन में बैठकर खाना है फायदेमंद? यहां देख लें सारी बैठक

हालांकि, जमीन पर बैठकर खाना हर किसी के लिए सही नहीं है. घुटनों में दर्द, जोड़ों की समस्या या जमीन से उठने-बैठने में परेशानी वाले लोगों को इस पॉजिशन में दिक्कत हो सकती है. ऐसे लोगों के लिए कुर्सी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना ज्यादा आरामदायक विकल्प हो सकता है.

खड़े होकर खाना कितना सही?

व्यस्त दिनचर्या में कई लोग जल्दी के कारण खड़े-खड़े खाना खा लेते हैं. खड़े होकर खाना खाने पर व्यक्ति अक्सर जल्दी-जल्दी खाने लगता है और खाने की मात्रा पर भी ध्यान नहीं रहता. इससे जरूरत से ज्यादा खाना खाने की संभावना बढ़ सकती है. खड़े होकर खाना खाने के दौरान शरीर लगातार सक्रिय रहता है और ध्यान कई दूसरी चीजों पर भी हो सकता है. इस वजह से खाने को ठीक से चबाने और धीरे खाने की आदत प्रभावित हो सकती है. कुछ लोगों को जल्दी-जल्दी खाने के कारण पेट फूलने या पेट में असहजता जैसी समस्या भी महसूस हो सकती है. इसलिए अगर कभी-कभार मजबूरी में खड़े होकर खाना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन रोजाना की आदत के रूप में इसे अपनाने के बजाय आराम से बैठकर खाना बेहतर माना जाता है.

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लेटकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए?

बिस्तर पर लेटकर या लगभग लेटी हुई पॉजिशन में खाना खाना सबसे खराब आदतों में से एक हो सकता है. इस पॉजिशन में खाना निगलने में परेशानी हो सकती है और भोजन या तरल पदार्थ गलत दिशा में जाने का खतरा बढ़ सकता है. लेटकर खाने के बाद पेट का खाना वापस भोजन नली की तरफ आने यानी रिफ्लक्स की समस्या का जोखिम भी बढ़ सकता है. इससे सीने में जलन, खट्टी डकार या गले में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके अलावा लेटने से पाचन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है.

इसलिए खाना खाते समय बिस्तर पर पूरी तरह लेटने से बचना चाहिए. अगर आप टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम सही तरह बैठकर खाना खाएं.

खाने के दौरान रखें यह पॉजिशन

खाना खाते समय पीठ को आराम से सीधा रखें और शरीर पर अनावश्यक दबाव न डालें. बहुत ज्यादा झुककर, मुड़कर या असहज तरीके से बैठने से बचें. खाना धीरे-धीरे चबाकर खाएं और जल्दबाजी न करें. कुर्सी पर खाते समय पैर जमीन पर रखें और कोशिश करें कि शरीर संतुलित स्थिति में रहे. जमीन पर खाना खाते हैं तो सुखासन जैसी आरामदायक पॉजिशन चुनें और जबरदस्ती किसी ऐसी मुद्रा में न बैठें, जिसमें घुटनों या जोड़ों पर दर्द महसूस हो. खाने के दौरान टीवी, मोबाइल या दूसरे स्क्रीन से दूरी रखना भी फायदेमंद हो सकता है. स्क्रीन देखते हुए अक्सर हमारा ध्यान खाने से हट जाता है और हम जरूरत से ज्यादा या बहुत जल्दी खा लेते हैं.

तो कौन-सी पॉजिशन है सबसे बेहतर?

सामान्य तौर पर खाना खाते समय सीधे और आराम से बैठना बेहतर माना जाता है. आप कुर्सी पर बैठें या जमीन पर, यह आपकी सुविधा और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है. कुर्सी पर सीधा बैठकर, पैर जमीन पर टिकाकर खाना एक अच्छा विकल्प है. वहीं, जिन लोगों को आराम महसूस होता है और घुटनों की समस्या नहीं है, वे जमीन पर सुखासन में बैठकर भी खाना खा सकते हैं. खड़े होकर जल्दबाजी में या लेटकर खाना खाने की आदत से बचना बेहतर है. सही पॉजिशन के साथ धीरे-धीरे, अच्छी तरह चबाकर और बिना किसी बड़े डिस्ट्रैक्शन के खाना खाने से भोजन पर ध्यान बना रहता है और पाचन के लिए भी अनुकूल माहौल मिल सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Best Eating Position Correct Sitting Position How To Sit While Eating
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