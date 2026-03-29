सल्फेट शैंपू छोड़ने पर बालों में क्या होता है बदलाव? एक्सपर्ट से जानें इसके पीछे की पूरी सच्चाई

Sulfate Free Shampoo Benefits: बालों की देखभाल को लेकर आजकल लोग काफी जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे शैंपू इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सल्फेट मौजूद होता है. यह शैंपू तुरंत झाग बनाकर बालों को साफ तो कर देते हैं, लेकिन लंबे समय में बालों और स्कैल्प को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सल्फेट छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो इसके फायदे साफ नजर आते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सल्फेट शैंपू छोड़ने पर बालों में क्या बदलाव होता है और एक्सपर्ट्स इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या बताते हैं.

क्या होता है सल्फेट का असर?

डॉक्टरों के अनुसार सल्फेट एक मजबूत क्लीनिंग एजेंट होता है, जो बालों से गंदगी, तेल और पसीना हटाता है. यही वजह है कि इससे ज्यादा झाग बनता है और बाल तुरंत साफ महसूस होते हैं. लेकिन समस्या यह है कि यह बालों के नेचुरल तेल को भी हटा देता है, जिससे बाल रुखे, बेजान और जल्दी टूटने वाले हो जाते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक सल्फेट वाले शैंपू इस्तेमाल करने से स्कैल्प ज्यादा तेल बनाने लगता है. ऐसे में जब आप अचानक सल्फेट छोड़ते हैं तो बाल कुछ समय के लिए ज्यादा ऑयली या चिपचिपी लग सकते हैं. वहीं काम झाग बनने की वजह से लोगों को लगता है कि शैंपू सही से काम नहीं कर रहा, जबकि असल में स्कैल्प खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा होता है.

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सल्फेट छोड़ने के बाद क्या आते हैं बदलाव?

जब आप सल्फेट फ्री शैंपू अपनाते हैं तो धीरे-धीरे स्कैल्प का तेल बैलेंस ठीक होने लगता है. बालों में नमी बनी रहती है, जिससे वह ज्यादा मुलायम, चमकदार और मजबूत हो जाते हैं. इसके साथ ही स्कैल्प की खुजली, ड्राइनेस और फ्लैकिंग जैसी समस्याएं भी कम होने लगती है. कुछ समय बाद बालों का टेक्सचर बेहतर हो जाता है और टूटने की समस्या भी घटती है. वहीं सल्फेट छोड़ने के शुरुआती दिनों में बालों का अलग महसूस होना नॉर्मल है. एक्सपर्ट इसे लेकर सलाह देते हैं की शुरुआत में धीरे-धीरे बदलाव करें जैसे कुछ समय तक पुराने और नए शैंपू को बारी-बारी इस्तेमाल करें, इसके अलावा बालों को बार-बार धोने से बचें, ताकि स्कैल्प खुद को संतुलित कर सके.

सही शैंपू कैसे चुनें?

डॉक्टरों के अनुसार केवल सल्फेट फ्री लिखा होना ही काफी नहीं है, शैंपू खरीदते समय इसमें मौजूद माइल्ड क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देना जरूरी है. ड्राई बालों के लिए मॉइस्चर देने वाले तत्व बेहतर होते हैं, जबकि वाली स्कैल्प के लिए हल्के और क्लीनिंग बेस वाले प्रॉडक्ट्स ज्यादा सही माने जाते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.