रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी

सुपरस्टार आमिर खान अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में भी की हैं. हालांकि, एक्टर को बचपन में रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थीं. वो बचपन में बहुत कम ही फिल्में देखते थे.

आमिर खान को था पढ़ने का शौक

Variety से बात करते हुए आमिर खान ने बताया कि वो ये सोचकर खुद भी सरप्राइज होते हैं, लेकिन बचपन में वो फिल्मों की बजाय पढ़ना ज्यादा प्रिफर करते थे. उन्होंने लगातार ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी हैं. आमिर ने बताया कि वो एक रूढ़िवादी परिवार में ग्रो हुए हैं. उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे.

एक्टर ने कहा, 'हमें फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी. तो उस वक्त मैं अगर अपनी मां से कहता कि मैं फिल्म देख लूं तो वो हां कहती लेकिन रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं मिलती थी.'

कम फिल्में देखते हैं आमिर खान

आगे आमिर ने कहा, 'मैं 18 साल की उम्र में फिल्ममेकिंग में आया. मैंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया. मैं एहसान जताने जैसा साउंड नहीं करना चाहता लेकिन मजाक के तौर पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और कुछ लोग फुटबॉल देखते हैं. ये ही शायद बात कहने का अच्छा तरीका है. मैं फिल्में बनाता हूं लेकिन देखता कम हूं. ये ही सही जवाब है. मैं बहुत कम फिल्में देखता हूं. तो मैं लेटेस्ट फिल्में नहीं देखता हूं. मुझे नहीं पता कि हॉलीवुड में क्या चल रहा है. मैं अपनी ही दुनिया में रहता हूं. मैं सच में नहीं देखता हूं.'

आमिर खान के प्रोजेक्ट्स

आमिर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने फिल्म हैप्पी पटेल में कैमियो अपीरियंस दी थी. फिल्म को वीर दास ने डायरेक्ट किया था. आमिर ने प्रोड्यूस किया था. अब उनके प्रोडक्शन की एक फिल्म 'एक दिन' रिलीज होनी है. इस फिल्म में आमिर के बेटे जुनैद खान और एक्ट्रेस सई पल्लवी नजर आने वाली हैं. फिल्म 1 मई को रिलीज होगी. इसके अलावा आमिर के प्रोडक्शन की फिल्म लाहौर 1947 भी आने वाली है. ये फिल्म अगस्त में रिलीज हो सकती है. फिल्म में सनी देओली और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं.