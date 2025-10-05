स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?

हर लड़की या महिला की यही चहाती है कि उसका चेहरा हमेशा खिला-खिला और जवान दिखे. वो चाहती है कि उसकी स्किन पर हमेशा एक नैचुरल ग्लो बना रहे और उम्र चाहे जो भी हो, चेहरा ताजगी से भरा हुआ दिखे. इसके लिए महिलाएं महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक बहुत कुछ आजमाती हैं. लेकिन कई बार इन सबके बावजूद भी स्किन पर समय से पहले झुर्रियां, ड्राइनेस और बेजान दिखने जैसे एजिंग के लक्षण नजर आने लगते हैं. जब ऐसा होता है, तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया, लेकिन एजिंग का कारण सिर्फ उम्र नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ रोज की आदतें भी स्किन को जल्दी बूढ़ा बना देती हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन आम गलतियों के बारे में बताते हैं जो लड़कियां अक्सर अनजाने में करती हैं, और जिनकी वजह से उनके चेहरे पर जवानी जल्दी खत्म होने लगती है.

1. हर समय स्ट्रेस में रहना – लगातार स्ट्रेस में रहना भी स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक होता है. चिंता और ओवरथिंकिंग से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और उसकी नमी भी कम हो जाती है.तनाव लेने से न सिर्फ चेहरा थका-थका और एजिंग वाला दिखता है, बल्कि स्किन जल्दी सूखने भी लगती है. ऐसे में समय निकालकर खुद को रिलैक्स करें. म्यूजिक सुनें, मेडिटेशन करें या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में बिजी रहें.

2. बार-बार गुस्सा करना – अगर आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, या आप हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं, तो ये आदत आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है. गुस्से की वजह से शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ते हैं, जिससे स्किन पर झुर्रियां, डलनेस और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं जल्दी नजर आने लगती हैं. धीरे-धीरे आपका फेस थका हुआ और बेजान दिखने लगता है. इसलिए गुस्सा आने पर गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

3. नींद पूरी न लेना – नींद की कमी आपकी सुंदरता की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है. जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेतीं, तो शरीर के हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं. इससे स्किन पर डार्क सर्कल्स, पफी आईज, डलनेस और समय से पहले एजिंग के लक्षण दिखने लगते हैं. नींद के दौरान ही स्किन खुद को रिपेयर करती है, लेकिन जब आप उसे ये मौका नहीं देतीं, तो उसका असर सीधा आपके चेहरे पर नजर आता है. ऐसे में रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें.

4. एक्सरसाइज न करना – अगर आप दिनभर आराम करती हैं, बिस्तर पर लेटी रहती हैं और फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहती हैं, तो ये आदत आपकी स्किन की उम्र बढ़ा सकती है.फिजिकल एक्टिविटी न करने से मेटाबोलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी कमजोर हो जाता है.इसका असर सीधा आपकी स्किन पर दिखता है. जिसके कारण स्किन ढीली पड़ने लगती है, चमक खत्म हो जाती है और उम्र से पहले बुढ़ापे के निशान दिखने लगते हैं. इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें, योग करें या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें.

यह भी पढ़ें: इस 1 विटामिन की कमी से पैरों में होने लगता है दर्द, चलने फिरने में होने लगती है परेशानी