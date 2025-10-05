हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीस्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?

स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?

महिलाएं महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक बहुत कुछ आजमाती हैं. कई बार इन सबके बावजूद स्किन पर समय से पहले झुर्रियां, ड्राइनेस और बेजान दिखने जैसे एजिंग के लक्षण नजर आने लगते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Oct 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

हर लड़की या महिला की यही चहाती है कि उसका चेहरा हमेशा खिला-खिला और जवान दिखे. वो चाहती है कि उसकी स्किन पर हमेशा एक नैचुरल ग्लो बना रहे और उम्र चाहे जो भी हो, चेहरा ताजगी से भरा हुआ दिखे. इसके लिए महिलाएं महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक बहुत कुछ आजमाती हैं. लेकिन कई बार इन सबके बावजूद भी स्किन पर समय से पहले झुर्रियां, ड्राइनेस और बेजान दिखने जैसे एजिंग के लक्षण नजर आने लगते हैं. जब ऐसा होता है, तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया, लेकिन एजिंग का कारण सिर्फ उम्र नहीं होती, बल्कि हमारी कुछ रोज की आदतें भी स्किन को जल्दी बूढ़ा बना देती हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन आम गलतियों के बारे में बताते हैं जो लड़कियां अक्सर अनजाने में करती हैं, और जिनकी वजह से उनके चेहरे पर जवानी जल्दी खत्म होने लगती है. 

 1. हर समय स्ट्रेस में रहना – लगातार स्ट्रेस में रहना भी स्किन के लिए बेहद नुकसानदायक होता है. चिंता और ओवरथिंकिंग से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और उसकी नमी भी कम हो जाती है.तनाव लेने से न सिर्फ चेहरा थका-थका और एजिंग वाला दिखता है, बल्कि स्किन जल्दी सूखने भी लगती है. ऐसे में समय निकालकर खुद को रिलैक्स करें. म्यूजिक सुनें, मेडिटेशन करें या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में बिजी रहें. 

2. बार-बार गुस्सा करना – अगर आपको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, या आप हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं, तो ये आदत आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है. गुस्से की वजह से शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ते हैं, जिससे स्किन पर झुर्रियां, डलनेस और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं जल्दी नजर आने लगती हैं. धीरे-धीरे आपका फेस थका हुआ और बेजान दिखने लगता है. इसलिए गुस्सा आने पर गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें. 

3. नींद पूरी न लेना – नींद की कमी आपकी सुंदरता की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है. जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेतीं, तो शरीर के हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं. इससे स्किन पर डार्क सर्कल्स, पफी आईज, डलनेस और समय से पहले एजिंग के लक्षण दिखने लगते हैं. नींद के दौरान ही स्किन खुद को रिपेयर करती है, लेकिन जब आप उसे ये मौका नहीं देतीं, तो उसका असर सीधा आपके चेहरे पर नजर आता है. ऐसे में रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें. 

4.  एक्सरसाइज न करना – अगर आप दिनभर आराम करती हैं, बिस्तर पर लेटी रहती हैं और फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहती हैं, तो ये आदत आपकी स्किन की उम्र बढ़ा सकती है.फिजिकल एक्टिविटी न करने से मेटाबोलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी कमजोर हो जाता है.इसका असर सीधा आपकी स्किन पर दिखता है. जिसके कारण स्किन ढीली पड़ने लगती है, चमक खत्म हो जाती है और उम्र से पहले बुढ़ापे के निशान दिखने लगते हैं. इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें, योग करें या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें. 

यह भी पढ़ें: इस 1 विटामिन की कमी से पैरों में होने लगता है दर्द, चलने फिरने में होने लगती है परेशानी

Published at : 05 Oct 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Skin Aging Skin Health Tips Wrinkles Causes Skin Glow Tips Ways To Prevent Aging
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
ट्विंकल खन्ना ने फिल्म मेला को लेकर शेयर किया किस्सा, बोलीं- मेकर्स को लगा मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही हूं
इंडिया
फ्लैट खरीदने वाले सावधान... न कब्जा दिया और न पैसे, होम बायर्स से कंपनी ने हड़पे 927 करोड़, ED का बड़ा एक्शन
फ्लैट खरीदने वाले सावधान... न कब्जा दिया और न पैसे, होम बायर्स से कंपनी ने हड़पे 927 करोड़, ED का बड़ा एक्शन
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
हेल्थ
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
डाइट में कर लिए ये बदलाव तो हर दिन 40,000 मौतों से बच जाएगी दुनिया, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
यूटिलिटी
बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री
बार-बार उड़ जाता है इन्वर्टर का फ्यूज तो कर लें ये काम, हो जाएंगे टेंशन फ्री
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget