हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीShould we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी

Shampoo: जिस तरह हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने बालों का ध्यान भी रखने की जरूरत होती है.चलिए आपको बताते हैं कि बालों के ध्यान रखने से जुड़ी बातें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Hair Care Tips: हर कोई चाहता है कि उसके बाल शाइनी दिखें और उनमें क्लासी लुक हो. यही कारण है कि लोग बालों में तरह-तरह के शैंपू यूज करते हैं. लेकिन आजकल बालों की देखभाल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रोजाना शैंपू यूज करें या नहीं. इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम एक्सपर्ट अपनी राय देते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं. इनमें से कुछ लोगों का कहना होता है कि शैंपू करना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि शैंपू नहीं करना चाहिए. लेकिन सच क्या है? चलिए आपको चार अहम बातें बताते हैं, जिनसे इस विषय को समझना आसान होगा.

क्या डेली बालों को शैंपू करना चाहिए?

इस विषय पर यूके हेयर कंसल्टेंट्स की ट्राइकोलॉजिस्ट ईवा प्राउडमैन और हेयर एंड स्कैल्प क्लीनिक की ट्रेसी वॉकर ने बालों को लेकर जो तमाम तरह के मिथक बने हुए थे, उन्हें तोड़ने का काम किया है. उन्होंने बालों को लेकर कुछ शानदार टिप्स दिए हैं, जो आप अपनी हेयर ग्रोथ और उसकी देखभाल के दौरान यूज कर सकते हैं.

ठंडे पानी से बाल चमकदार नहीं बनते

अक्सर लोग अपने बालों को चमकदार बनाने के लिए ठंडे पानी से नहाते हैं. गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात, ये लोग हमेशा अपने रूटीन को फॉलो करते दिख जाएंगे. लेकिन आपको यहां एक बात ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जरूरत नहीं है. आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं. यूके हेयर कंसल्टेंट्स की ट्राइकोलॉजिस्ट ईवा प्राउडमैन का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होती है. सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने बालों को केमिकल, गर्मी और आसपास के पर्यावरण से कैसे बचाते हैं.

डैमेज बालों को ठीक करना

कई लोग अपने डैमेज बालों को ठीक करने के लिए तरह-तरह के कदम उठाते हैं. जैसे कि दोमुंहे बालों को बिना हेयरड्रेसर के किसी प्रोडक्ट से ठीक करना चाहते हैं. लेकिन आपको यहां निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि इसका एकमात्र समाधान हेयरकट से ही निकलकर आता है. बाकी सारी चीजें आपको राहत नहीं देने वाली हैं.

अपने आप साफ होते हैं बाल?

कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने बालों को इस तरह से ढाल लिया है कि वे अपने आप साफ हो जाते हैं. लेकिन ईवा प्राउडमैन का कहना है कि ऐसा करना आपके बालों के लिए ठीक नहीं है. वे बताती हैं कि "हमारी स्कैल्प में करीब 1.8 लाख ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होती हैं. अगर सिर को समय-समय पर साफ न किया जाए, तो इनसे निकलने वाला तेल धूल-मिट्टी के साथ मिलकर गंदगी और जमाव बना देता है."

ड्राई शैंपू बालों के लिए विकल्प नहीं

कई लोग बालों को रिफ्रेश करने के लिए ड्राई शैंपू का यूज करते हैं. ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बालों की देखभाल करने के लिए समय नहीं होता है या फिर वे बाकी कामों के बीच इसे निपटाना चाहते हैं. यही कारण है कि वे इसका सहारा लेते हैं. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका यूज बाल धोने के बीच में केवल एक बार ही करना चाहिए. अगर आप इसका इस्तेमाल कई दिनों तक बिना बाल धुले करते हैं, तो इससे नुकसान भी हो सकते हैं. इसमें स्कैल्प में खुजली होना या उसमें पपड़ी जमना शामिल है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 11:53 AM (IST)
