हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलब्यूटीAlia Bhatt skincare routine: 45 की उम्र में भी चेहरे पर आ जाएगी आलिया भट्ट जैसी चमक, लाइफस्टाइल में करने होंगे ये बदलाव

Alia Bhatt skincare routine: 45 की उम्र में भी चेहरे पर आ जाएगी आलिया भट्ट जैसी चमक, लाइफस्टाइल में करने होंगे ये बदलाव

Alia Bhatt fitness tips: अगर आप अपने स्किन को बढ़ती उम्र के साथ डल होने से बचाना चाहता हैं, तो आलिया भट्ट् की स्किन केयर आपके लिए काम की हो सकती है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By : सोनम | Updated at : 09 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

Alia Bhatt glowing skin: हर कोई चाहता है कि भले ही उसकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन चेहरा जवां और ग्लोइंग दिखे. लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, चेहरे की चमक कम पड़ने लगती है, झुर्रियां चेहरे पर दिखने लगती हैं. ढीलापन और दाग-धब्बे स्किन पर साफ दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि भले ही आपकी उम्र 45 की हो, लेकिन स्किन पर ग्लो रहे, तो आपको आलिया जैसी रूटीन को फॉलो करना होगा. अगर देश की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की बात करें, तो उसमें टॉप पर आलिया भट्ट का नाम जरूर आता है. वे अपने लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. चलिए आपको उनकी स्किन का राज बताते हैं.

आलिया की स्किन केयर का फॉर्मूला

सोशल मीडिया पर आलिया सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वे यहां पर अपनी स्किन रूटीन को लेकर जानकारी देती रहती हैं. ऐसे ही एक वीडियो में उन्होंने अपनी स्किन का राज बताया था. उन्होंने वीडियो में बताया था कि वे सुबह उठते ही अपनी स्किन में क्या-क्या लगाती हैं. वे चेहरे को फ्रेश रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों का यूज करती हैं. इससे स्किन में ग्लो बना रहता है. इसके साथ ही वे बर्फ से फ्रेश फील करती हैं. इसके साथ ही वे सुबह उठते ही सॉफ्ट क्लींजर का यूज करती हैं, इससे चेहरे पर जमी सारी गंदगी साफ हो जाती है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए वे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं. इससे पूरे दिन स्किन हाइड्रेट और सॉफ्ट रहती है. इसके साथ ही आलिया ने बताया था कि वे धूप निकलने से पहले अपने चेहरे पर खूब सारी सनस्क्रीन लगाती हैं. वे डेली इस रूटीन को फॉलो करती हैं.

आप इसको भी कर सकती हैं यूज

आप आलिया के स्किन केयर के अलावा अपने डाइट में बदलाव कर सकती हैं. जैसे कि हरी सब्जियां, मौसमी फल, नट्स और प्रोटीन युक्त खाना स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट और मछली खाने से चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है. इसके साथ ही चेहरे को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है. पानी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और त्वचा को हेल्दी और मॉइश्चराइज रखता है. इसके साथ ही कोशिश करें कि हर दिन रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. इससे त्वचा का डैमेज रिपेयर होता है और चेहरा फ्रेश दिखता है. इन नियमों का पालन करके आप 45 साल की उम्र में भी जवां दिख सकते हैं. इसके अलावा नौकरी का तनाव बिल्कुल न लें, लगातार स्ट्रेस लेने से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे स्किन पर पिंपल्स और एजिंग जल्दी दिखाई देती है.

इसे भी पढ़ें: क्या रोटी-सब्जी खाने से भी बढ़ जाता है शुगर, किन बातों का ध्यान रखें डायबिटिक पेशेंट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें. 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 09 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Alia Bhatt Glow Secret Glow After 45
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Deepika Padukone Hijab: 'बेशरम रंग' से 'हिजाब' तक, Deepika पर क्यों विवादों का साया?
Pakistan में सोने का rate आसमान पर; 24 Carat Gold ₹4 लाख प्रति तोला | Pakistan | Gold Rate Today
नवरात्रि में Mercedes की चमक, 9 दिन में ₹1600 करोड़ की Sales| Paisa Live
Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget