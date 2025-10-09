Alia Bhatt glowing skin: हर कोई चाहता है कि भले ही उसकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन चेहरा जवां और ग्लोइंग दिखे. लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, चेहरे की चमक कम पड़ने लगती है, झुर्रियां चेहरे पर दिखने लगती हैं. ढीलापन और दाग-धब्बे स्किन पर साफ दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि भले ही आपकी उम्र 45 की हो, लेकिन स्किन पर ग्लो रहे, तो आपको आलिया जैसी रूटीन को फॉलो करना होगा. अगर देश की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की बात करें, तो उसमें टॉप पर आलिया भट्ट का नाम जरूर आता है. वे अपने लुक को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. चलिए आपको उनकी स्किन का राज बताते हैं.

आलिया की स्किन केयर का फॉर्मूला

सोशल मीडिया पर आलिया सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. वे यहां पर अपनी स्किन रूटीन को लेकर जानकारी देती रहती हैं. ऐसे ही एक वीडियो में उन्होंने अपनी स्किन का राज बताया था. उन्होंने वीडियो में बताया था कि वे सुबह उठते ही अपनी स्किन में क्या-क्या लगाती हैं. वे चेहरे को फ्रेश रखने के लिए बर्फ के टुकड़ों का यूज करती हैं. इससे स्किन में ग्लो बना रहता है. इसके साथ ही वे बर्फ से फ्रेश फील करती हैं. इसके साथ ही वे सुबह उठते ही सॉफ्ट क्लींजर का यूज करती हैं, इससे चेहरे पर जमी सारी गंदगी साफ हो जाती है. स्किन को हेल्दी रखने के लिए वे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं. इससे पूरे दिन स्किन हाइड्रेट और सॉफ्ट रहती है. इसके साथ ही आलिया ने बताया था कि वे धूप निकलने से पहले अपने चेहरे पर खूब सारी सनस्क्रीन लगाती हैं. वे डेली इस रूटीन को फॉलो करती हैं.

आप इसको भी कर सकती हैं यूज

आप आलिया के स्किन केयर के अलावा अपने डाइट में बदलाव कर सकती हैं. जैसे कि हरी सब्जियां, मौसमी फल, नट्स और प्रोटीन युक्त खाना स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट और मछली खाने से चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है. इसके साथ ही चेहरे को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है. पानी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और त्वचा को हेल्दी और मॉइश्चराइज रखता है. इसके साथ ही कोशिश करें कि हर दिन रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. इससे त्वचा का डैमेज रिपेयर होता है और चेहरा फ्रेश दिखता है. इन नियमों का पालन करके आप 45 साल की उम्र में भी जवां दिख सकते हैं. इसके अलावा नौकरी का तनाव बिल्कुल न लें, लगातार स्ट्रेस लेने से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे स्किन पर पिंपल्स और एजिंग जल्दी दिखाई देती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.