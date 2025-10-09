हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या रोटी-सब्जी खाने से भी बढ़ जाता है शुगर, किन बातों का ध्यान रखें डायबिटिक पेशेंट्स?

क्या रोटी-सब्जी खाने से भी बढ़ जाता है शुगर, किन बातों का ध्यान रखें डायबिटिक पेशेंट्स?

भारतीय खाना देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. खासकर सफेद चावल, रिफाइंड, आटे की रोटियां, तली हुई सब्जियां और मीठी चाय में इसकी मात्रा ज्यादा होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के ज्यादातर घरों में खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता, बल्कि यह परंपरा और प्यार का प्रतीक होता है. हालांकि, देश में तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज मामलों के बीच अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या रोटी-सब्जी की थाली ही शुगर बढ़ने का कारण बन रही है? वहीं कई लोग डॉक्टर के पास जाकर गर्व से कहते हैं कि अब हम चावल नहीं सिर्फ ओट्स या दलिया जैसी हेल्‍दी चीज खाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ऐसा करना ही काफी है? चलिए आज जानते हैं कि रोजमर्रा की खानपान की आदतें कैसे हमारी गट हेल्थ को प्रभावित करती हैं और क्या सिर्फ रोटी और सब्जी खाने से ही शुगर बढ़ सकती है. 

रोज के खाने से कैसे बढ़ता है शुगर?

हमारा भारतीय खाना देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. खासकर सफेद चावल, रिफाइंड आटे की रोटियां, तली हुई सब्जियां और मीठी चाय में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इन सभी साधारण से दिखने वाले खाने में फाइबर और प्रोटीन की कमी होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. खासकर शहरों में जहां लोगों की लाइफस्टाइल ज्यादातर बैठकर काम करने वाली है, वहां यह समस्या और गंभीर हो जाती है. इसके साथ ही मोटापा और तनाव का बढ़ना शरीर के मेटाबॉलिज्म और गट हेल्थ दोनों पर नकारात्मक असर डालता है. 

क्या रोटी सब्जी भी है नुकसानदायक?

घरों में खाई जाने वाली रोटी और सब्जी से भी शुगर बढ़ सकता है. हालांकि, रोटी-सब्जी अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे खा रहे हैं. अगर आपकी खाने की थाली में संतुलन रखा जाए यानी दो रोटियां के साथ एक कटोरी दाल, पर्याप्त सब्जियां और थोड़ा दही या पनीर रखा जाए तो यह बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन हो सकता है. वहीं रिफाइंड गेहूं की जगह बाजरा, ज्वार या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करने से भी शुगर कंट्रोल में रहता है. 

डायबिटीज में गट की भूम‍िका 

डॉक्टरों के अनुसार, हमारा पेट यानी गट जि‍से सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है यह शुगर कंट्रोल में बड़ी भूमिका निभाता है. इसमें मौजूद बैक्टीरिया कार्ब्स को तोड़ने सूजन कम करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करते हैं. जब हम तनाव में रहते हैं या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो यह बैलेंस बिगड़ जाता है. जिससे इसका सीधा असर ब्लड शुगर पाचन और वजन पर पड़ता है.

डायबिटिक पेशेंट्स क‍िन बातों का रखें ध्यान?

शुगर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज पेशेंट्स सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी और भीगे हुए मेवों से कर सकते हैं. इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर कंट्रोल रखने के ल‍िए खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलना चाहिए. वहीं मीठी चाय, मिठाई और शुगर से जुड़े चीजों से परहेज करना चाहिए.  इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को तनाव कम करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि तनाव ब्लड शुगर पर सीधा असर डाल सकता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 09 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Sugar Level Roti Sabzi Diabetes And Food Sugar Control Diet
