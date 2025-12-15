हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़INDIA AT 2047'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया

'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया

India at 2047: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नितिन नबीन को लेकर कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर खुश हैं. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन के साथ उनके पुराने संबंध हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Dec 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी की ओर से बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है. इस पर सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को एबीपी नेटवर्क के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी. नितिन नबीन को मिली इस जिम्मेदारी पर चिराग ने कहा, "बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में और एकता आएगी और मजबूती आएगी." 

बातचीत में चिराग पासवान ने कहा, "इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियाों के लिए नहीं हो सकती है. मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार कोई बिहार से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है. ऐसे में सबसे पहले नितिन नबीन जी को बधाई… अपनी तरफ से… अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं." 

'युवा सोच... युवा जोश के साथ बढ़ने के लिए देश तैयार'

चिराग ने कहा, "जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है… एक युवा साथी का बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना… मैं मानता हूं कि ये उन शुभ संकेतों में से एक है कि हमारा देश 'एक युवा सोच, एक युवा जोश' के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं नितिन नबीन जी को काफी सालों से जानता हूं. मेरे भाई… मेरे मित्र रहे हैं. ऐसे में मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूं." एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे तो सबके साथ व्यक्तिगत रिश्ते ठीक हैं. हमेशा राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखता हूं. व्यक्तिगत रिश्तों को हमेशा मान-सम्मान देता हूं. इनके साथ तो पुराने संबंध रहे हैं."

नितिन नबीन ने की पूजा-अर्चना

एक तरफ जहां बधाइयों का सिलसिला जारी है तो उधर दूसरी ओर नीतिन नबीन ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) की सुबह महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे राजवंशी नगर स्थित नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे जहां अपने पिता एवं बीजेपी के दिवंगत नेता स्व. नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 15 Dec 2025 11:17 AM (IST)
