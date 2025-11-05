Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं. इसी के साथ 34 वर्षीय भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने चुनाव को जीत लिया है और न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले मुस्लिम मेयर के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है. इसी के साथ एक सवाल ध्यान खींच रहा है. वह है कि भारत के मेयर की तुलना में न्यूयॉर्क का मेयर कितना शक्तिशाली होता है? आइए जानते हैं भारत और न्यूयॉर्क के मेयर की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी.

न्यूयॉर्क के मेयर

न्यूयॉर्क के मेयर सिर्फ एक प्रतीकात्मक व्यक्ति नहीं हैं. न्यूयॉर्क शहर चार्टर के तहत मेयर शहर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करते हैं. इसका मतलब होता है कि शहर का हर जरूरी काम मेयर की देखरेख में होता है.

मेयर पुलिस, फायर सर्विस, स्कूल, परिवहन, स्वच्छता, आवास और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सीधे संभालते हैं. शहर में दैनिक जीवन को निर्धारित करने के लिए सभी जरूरी कार्य मेयर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. न्यूयॉर्क के मेयर की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक प्रमुख शहर के विभागों के प्रमुखों को नियुक्त करना और हटाने की क्षमता है.

उदाहरण के लिए आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर के पुलिस आयुक्त, यानी वह व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े पुलिस बल की देखरेख करता है, उसकी भी नियुक्ति मेयर द्वारा की जाती है. इसी के साथ न्यूयॉर्क का मेयर बजटीय नियंत्रण भी रखता है. न्यूयॉर्क का वार्षिक बजट काफी बड़ा है, अमेरिका के राज्यों के बजट से भी ज्यादा. मेयर ही इस बजट को तैयार करता है और लागू करता है.

इन प्रशासनिक शक्तियों के अलावा मेयर की एक लेजिस्लेटिव भूमिका भी होती है. जब नगर परिषद कोई विधेयक को पारित करती है तो मेयर उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना सकता है या फिर उसे वीटो कर सकता है.

भारत के मेयर

ज्यादातर भारतीय शहरों के मेयर के पास काफी सीमित अधिकार होते हैं. भारतीय मेयर को आमतौर पर शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है. वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण नगर आयुक्त के पास होता है. यह नगर आयुक्त आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आईएएस अधिकारी होता है. यह आयुक्त नीतिगत निर्णय, स्टाफिंग, बजट, परियोजना कार्यान्वयन, नगर सेवा और रणनीतिक योजना को संभालता है. मेयर पुलिस या फिर नगर पालिका विभागों को नियंत्रित नहीं करता और उसके पास अधिकारियों को नियुक्त करने या फिर हटाने का भी अधिकार नहीं है.

भारतीय मेयर की प्राथमिक भूमिका नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों और आधिकारिक समारोह के दौरान शहर का प्रतिनिधित्व करना होता है. भारतीय मेयर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही सिफारिशें भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पास स्वतंत्र रूप से बड़े फैसलों को लागू करने का अधिकार नहीं होता.

