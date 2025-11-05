हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजZohran Mamdani: भारतीय मेयर से कितना पावरफुल होता है न्यूयॉर्क का मेयर, जानें उसके पास होती हैं कौन-कौन सी शक्तियां?

Zohran Mamdani: भारतीय मेयर से कितना पावरफुल होता है न्यूयॉर्क का मेयर, जानें उसके पास होती हैं कौन-कौन सी शक्तियां?

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर को अपना नया मेयर मिल चुका है. 34 वर्षीय भारतीय मूल के जोहरान ममदानी नए मेयर बन चुके हैं. आइए जानते हैं कि भारत और न्यूयॉर्क के मेयर कितने शक्तिशाली होते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनाव के नतीजे आ गए हैं. इसी के साथ 34 वर्षीय भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने चुनाव को जीत लिया है और न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले मुस्लिम मेयर के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है. इसी के साथ एक सवाल ध्यान खींच रहा है. वह है कि भारत के मेयर की तुलना में न्यूयॉर्क का मेयर कितना शक्तिशाली होता है? आइए जानते हैं भारत और न्यूयॉर्क के मेयर की शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी.

न्यूयॉर्क के मेयर 

न्यूयॉर्क के मेयर सिर्फ एक प्रतीकात्मक व्यक्ति नहीं हैं. न्यूयॉर्क शहर चार्टर के तहत मेयर शहर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करते हैं. इसका मतलब होता है कि शहर का हर जरूरी काम मेयर की देखरेख में होता है. 

मेयर पुलिस, फायर सर्विस, स्कूल, परिवहन, स्वच्छता, आवास और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सीधे संभालते हैं. शहर में दैनिक जीवन को निर्धारित करने के लिए सभी जरूरी कार्य मेयर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. न्यूयॉर्क के मेयर की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक प्रमुख शहर के विभागों के प्रमुखों को नियुक्त करना और हटाने की क्षमता है. 

उदाहरण के लिए आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर के पुलिस आयुक्त, यानी वह व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े पुलिस बल की देखरेख करता है, उसकी भी नियुक्ति मेयर द्वारा की जाती है. इसी के साथ न्यूयॉर्क का मेयर बजटीय नियंत्रण भी रखता है. न्यूयॉर्क का वार्षिक बजट काफी बड़ा है, अमेरिका के राज्यों के बजट से भी ज्यादा. मेयर ही इस बजट को तैयार करता है और लागू करता है. 

इन प्रशासनिक शक्तियों के अलावा मेयर की एक लेजिस्लेटिव भूमिका भी होती है. जब नगर परिषद कोई विधेयक को पारित करती है तो मेयर उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना सकता है या फिर उसे वीटो कर सकता है. 

भारत के मेयर 

ज्यादातर भारतीय शहरों के मेयर के पास काफी सीमित अधिकार होते हैं. भारतीय मेयर को आमतौर पर शहर का प्रथम नागरिक माना जाता है. वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण नगर आयुक्त के पास होता है. यह नगर आयुक्त आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आईएएस अधिकारी होता है. यह आयुक्त नीतिगत निर्णय, स्टाफिंग, बजट, परियोजना कार्यान्वयन, नगर सेवा और रणनीतिक योजना को संभालता है. मेयर पुलिस या फिर नगर पालिका विभागों को नियंत्रित नहीं करता और उसके पास अधिकारियों को नियुक्त करने या फिर हटाने का भी अधिकार नहीं है.

भारतीय मेयर की प्राथमिक भूमिका नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों और आधिकारिक समारोह के दौरान शहर का प्रतिनिधित्व करना होता है. भारतीय मेयर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही सिफारिशें भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पास स्वतंत्र रूप से बड़े फैसलों को लागू करने का अधिकार नहीं होता.

ये भी पढ़ें: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Zohran Mamdani NYC Mayor Muslim Mayor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget