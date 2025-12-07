दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज, किस नंबर पर आता है भारत?

पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी शिक्षा को विशेष महत्व देते है क्योंकि सभी को पता है कि शिक्षित नागरिक ही किसी देश का निर्माण करता है और देश का भविष्य बनाता है. दुनियाभर में शिक्षा को विकसित देशों की नींव माना जाता है और इसी कारण अलग-अलग राष्ट्र अपने अपने स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों का विशाल नेटवर्क तैयार करते है. हालांकि, एक दिलचस्प सवाल हमेशा चर्चा में रहता है, आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज किस देश में है? और इस सूची में भारत किस स्थान पर आता है?

भारत की जनसंख्या और शिक्षा की जरूरत

भारत विश्व का सातवां और जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर आता है. सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत की कुल जनसंख्या में 46.9% लोग ऐसे हैं, जिनकी उम्र 25 साल से कम है, जो भारत को युवा देश बनाता है. इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने वाली जनसंख्या होने पर, क्या हमारे देश में शिक्षण संस्थानों का नेटवर्क या संख्या भी उतनी ही बड़ी है कि हम इतनी विशाल जनसंख्या को शिक्षा मुहैया करवा सके.

भारत में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान

आपको जानकर गर्व होगा कि भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थान (स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय) हैं. भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का नंबर आता है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि भारत में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, जहां 9वीं से 12वीं तक के बच्चों या स्टूडेंट्स के लिए 139,539 शिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं, जो कि दर्शाता है कि भारत शिक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरूक है.

भारत में स्कूलों की कुल संख्या

भारत में लगभग 15 लाख स्कूल मौजूद हैं, जिनमे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक हर स्तर के स्कूल शामिल हैं, जो कि भारत की विशाल आबादी को शिक्षा प्रदान कर रहे है.

भारत के उच्च शिक्षा संस्थान

भारत में उच्च शिक्षा संस्थान (कॉलेज और यूनिवर्सिटी) भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, जो कि भारत के छात्रों के भविष्य के लिए उत्तरदायी हैं, जिनमे IITs, IIMs, NITs और IISC बेंगलुरु जैसे विशिष्ट और पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं. देश में 12,700 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें 4,000 से अधिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं. कुछ स्रोतों में यह संख्या 5,000 से 8,000 विश्वविद्यालयों तक भी बताई गई है.

अमेरिका के शिक्षण संस्थान

संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या लगभग 4000 हैं, लेकिन 2023 24 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में उच्च शिक्षण संस्थान, जिनमे स्नातक (Bachelor’s Degree) और कई बार स्नातकोत्तर (Master’s) और डॉक्टरेट (PhD) जैसी उच्च डिग्रियाँ प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या लगभग 5,819 है. अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दुनिया के हर छात्र की पहली पसंद है. यहां पूरी दुनिया में विख्यात शिक्षण संस्थान, जिनमे हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, कोलंबिया जैसे विश्व विख्यात यूनिवर्सिटीज शामिल है.

चीन के उच्च शिक्षण संस्थान

चीन उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में दुनिया में तीसरे नंबर पर है. चीन के एजुकेशन मंत्रालय के अनुसार 3,117 विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान मौजूद है, जिनमे 1,308 विश्वविद्यालय और कॉलेज तथा 1,560 व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेज शामिल है, जिनमे सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान शामिल है.

