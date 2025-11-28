10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 

Youtuber Shadab Jakati: शादाब जकाती अपने एक वीडियो को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं. इस वीडियो में वह एक बच्ची को लेकर महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 28 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Youtuber Shadab Jakati: 10 रुपये वाला बिस्किट कितने में दिया जी... वीडियो से फेमस हुए यूट्यूबर शदाब जकाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर एक बच्ची को लेकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है. इस वीडियो में शादाब जकाती बच्ची के माध्यम से महिलाओं पर गलत टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं. पुलिस ने गुरुवार को शादाब जकाती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें जमानत मिल गई, अब शादाब जकाती ने उस वीडियो के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली है. 

शादाब जकामी ने कहा है कि उनका इरादा महिलाओं का अपमान करने का नहीं था, हालांकि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह माफी मांगते हैं. इसके साथ ही उन्होंने वह वीडियो डिलीट भी कर दिया है. शादाब जकाती का प्रकरण सामने आने के बाद लोग उनके बारे में कई चीजें सर्च कर रहे हैं. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यूट्यूबर शादाब जकाती अपनी एक वीडियो और रील से आखिर कितना कमा लेते हैं? बता दें, शादाब जकाती के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. 

मजदूरी से कंटेंट क्रिएटर तक...

उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले शादाब जकाती का सफर फर्श से अर्श जैसा है. वह एक कामगार थे, जो सऊदी अरब में रहकर अपना गुजर-बसर कर रहे थे. हालांकि, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था. शुरुआत में उन्होंने TikTok पर कॉमेडी वीडियो बनाने शुरू किए, लेकिन टिकटॉक बंद हो गया तो उनकी किस्मत को फिर ताले पड़ गए. हालांकि, शादाब जकाती ने हार नहीं मानी. उन्होंने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो बनाने शुरू किए. उनकी कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें इतना मशहूर बना दिया कि उनके लाखों फॉलोअर्स बन गए. 

एक वीडियो से कितनी होती है कमाई

अब आते हैं शादाब जकाती की कमाई पर. वैसे तो इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की पॉलिसी को देखें तो उनकी कमाई लाखों तक है. दरअसल, फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर उनके कुल 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. फेसबुक पर शादाब जकाती को 4.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ऐसे में फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा उन्हें ब्रांड प्रमोशन से भी कमाई होती है, जो 1.5 लाख से 6 लाख रुपये महीने तक जा सकती है. 

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Published at : 28 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Shadab Jakati Youtuber Shadab Jakati Youtuber Shadab Jakati Net Worth Youtuber Shadab Jakati Arrested
