हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजयूट्यूब पर 50 हजार सब्सक्राइबर होने पर कितना मिलता पैसा, इंस्टाग्राम से ज्यादा या कम?

यूट्यूब पर 50 हजार सब्सक्राइबर होने पर कितना मिलता पैसा, इंस्टाग्राम से ज्यादा या कम?

आज कई लोग यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर अच्छे-खासे पैसे कमा रहे हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि क्या है यूट्यूब की मॉनिटाइजेशन पॉलिसी और 50 हजार सब्सक्राइबर्स पर कितने पैसे देता है यूट्यूब.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 26 Oct 2025 10:11 AM (IST)
Youtube Monetization Policy: सोशल मीडिया प्लेटफार्म आजकल सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि कमाई का भी अच्छा सोर्स बन गए हैं. इसमें आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर कंटेंट अपलोड करके अपने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर अच्छी इनकम कर सकते हैं. 

इसी के चलते आज ज्यादातर लोग यूट्यूब पर अपने चैनल खोलकर बैठे हैं. कोई कुकिंग की विडियोज बना रहा है, कोई डांसिंग की, कोई गेमिंग विडियोज बनाने में माहिर है तो कोई स्टडी रिलेटेड कंटेंट के जरिए व्यूज गेन कर रहा है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स होने पर यूट्यूब से आती है इन्कम और 50 हजार सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब आपको कितना पैसा देता है.

किन चीजों पर डिपेंड करती है यूट्यूब इनकम ?

यूट्यूब पर अपलोड की जाने वाली विडियोज पर आने वाले व्यूज और आपके चैनल पर मौजूद सबस्क्राइबर्स के बेसिस पर यूट्यूब आपको पैसे देना शुरू करता है. आपको मिलने वाला पैसा आपके कंटेंट, वीडियो कैटेगरी, एडवरटाइजमेंट रेट और परफॉर्मेंस समेत कई चीजों पर डिपेंड करता है. बता दें कि यूट्यूब पर कमाई का मेन सोर्स एडवरटाइजमेंट होती हैं. इसके साथ यूट्यूब इनकम Cost Per Mille (CPM) पर भी डिपेंड करती है. 

50 हजार सब्सक्राइबर पर कितनी कमाई ?

सबसे पहली बात ये है कि आप सिर्फ यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर पैसे नहीं कमा सकते हैं. यूट्यूब की मॉनिटाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक, आपको इससे पैसा कमाने के लिए व्यूज और एडवरटाइजमेंट की जरूरत भी होती है. किसी भी चैनल को मॉनिटाइज होने के लिए पिछले 12 महीने में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं. इसके अलावा एडवरटाइजमेंट से पैसा कमाने के लिए CPM के बेसिस पर हर 1000 व्यूज पर इन्कम आती है. भारत में ये CPM लगभग 50 से 150 रुपये पर 1000 व्यूज है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है. ऐसे में अगर आपके चैनल पर 50 हजार सब्सक्राइबर्स के साथ-साथ आपकी हर वीडियो पर एवरेज 10 से 50 हजार व्यूज आते हैं तो आपको हर महीने 20 से 50 हजार तक का एडवरटाइजमेंट रेवेन्यू मिलेगा. 

यूट्यूब या इंस्टा: बेहतर कौन?

आजकल सबसे ट्रेडिंग सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्रांट. इंस्टाग्राम की बात करें तो इसपर आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड डील्स के जरिए आसानी से पैसा कमा सकते हैं. ऐसे में भारत में इंस्टाग्राम पर 50 हजार फॉलोवर्स होने पर आप ठीक-ठाक पैसा कमा सकते हैं. अगर आपके अकाउंट का niche profile अच्छा है तो आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के जरिए 10 से 15 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हैं. लेकिन अगर आप इंस्टा रील्स या पोस्ट बनाकर ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं तो इससे आपको 10 से 50 हजार तक की कमाई हो जाएगी.

ऐसे में यूट्यूब और इंस्टा दोनों ही इनकम के अच्छे सोर्स हैं और इनमें तकरीबन एक बराबर पैसा मिलता है. लेकिन कौन बेहतर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल है और आपके कंटेंट की कैटेगरी और क्वॉलिटी कैसी है. लेकिन यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल इनकम सोर्स है जबकि इंस्टा में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Embed widget