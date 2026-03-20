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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHouses Color Law: अपनी मर्जी से नहीं रख सकते यहां घर का रंग, जानें क्यों बनाया गया यह अजीब कानून

Houses Color Law: अपनी मर्जी से नहीं रख सकते यहां घर का रंग, जानें क्यों बनाया गया यह अजीब कानून

Houses Color Law: सभी को अपने घरों को अपने मनपसंद रंग से रंगने की आजादी होती है. लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां लोगों को यह आजादी नहीं है. आइए जानते हैं कौन सी है वह जगह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 20 Mar 2026 08:43 AM (IST)
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Houses Color Law: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अपने घर को पेंट करना एक निजी पसंद होती है. लेकिन इटली के रंग-बिरंगे द्वीप बुरानो में एक अलग कानून है. यहां घर के मालिक अपनी मर्जी से कोई भी रंग नहीं चुन सकते. इसके बजाय यहां पर एक सख्त नियम है. यहां सरकार इस बात को तय करती है कि आपके घर का रंग क्या हो सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

सरकार द्वारा मंजूर रंगों की एक सूची 

बुरानो में अगर आप अपने घर को दोबारा पेंट करना चाहते हैं तो आप बस पेंट की दुकान पर जाकर अपना पसंदीदा शेड नहीं चुन सकते. दरअसल आपको सबसे पहले स्थानीय नगर निगम अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए आवेदन करना होगा. एक बार जब आवेदन जमा हो जाता है उसके बाद अधिकार आपके घर की जगह और आस पड़ोस के घरों के रंगों का मूल्यांकन करते हैं.  इसके आधार पर वे मंजूर रंगों की एक खास सूची देते हैं. आपको इस सूची में से अपना मनपसंद रंग चुनना होता है. इससे यह पक्का होता है कि द्वीप अपनी मशहूर और देखने में एक जैसी दिखने वाली खूबसूरती को बनाए रखे.

एक जैसी रंग बिरंगी पहचान को बचाना 

पहली नजर में यह नियम काफी ज्यादा पाबंदी वाला लग सकता है. लेकिन यह इस द्वीप के अनोखे आकर्षण को बचाने के लिए बड़ी भूमिका निभाता है. यह द्वीप दुनिया भर में अपने चमकीले और सलीके से बने घरों के लिए मशहूर है. इनमें से हर एक चमकीली लेकिन संतुलित रंगों में रंगा हुआ है. अगर निवासियों को आजादी से पेंट करने की अनुमति होती तो यह जानबूझकर बनाई गई एक जैसी पहचान जल्दी ही खत्म हो जाती. 

कैसे हुई इसकी शुरुआत? 

दरअसल यह परंपरा काफी पुरानी है. बुरानो लंबे समय से मछुआरों का घर रहा है. इन्हें समुद्र से लौटते समय अक्सर घने कोहरे का सामना करना पड़ता था. इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपने घरों को अलग-अलग चमकीले रंगों में पेंट करना शुरू कर दिया ताकि वह दूर से ही अपने घरों को आसानी से पहचान सकें.

परंपरा से कानून तक 

जो चीज एक जरूरत के तौर पर शुरू हुई थी वह धीरे-धीरे यहां की पहचान बन गई. इस विरासत को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आखिरकार इस प्रथा को एक औपचारिक नियम में बदल दिया. आज यह कानून इस बात को पक्का करता है कि द्वीप को ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित रखा जाए और ऐसे मनमाने बदलावों को रोका जाए जो इसकी पहचान को कमजोर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किस देश में चलता है सबसे महंगा इंटरनेट, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Houses Color Law Italy Colorful Island Burano Tourism
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