होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों में कितना तेल-गैस मौजूद, जानें इनमें से कितने LPG कैरियर शामिल?

पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक सैन्य चेकपोस्ट में बदल चुका है, जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली पर गहरा संकट मंडरा रहा है. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने इस सामरिक जलमार्ग को लगभग बंद करने की कगार पर पहुंचा दिया है. शिपिंग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के 25 मालवाहक जहाज वर्तमान में इस खतरनाक क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सुरक्षित बाहर निकलने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं. इन जहाजों पर लदा लाखों टन ईंधन भारत की घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

शिपिंग मंत्रालय ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े

शिपिंग मंत्रालय ने 18 मार्च 2026 को इस गंभीर स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक कुल 28 भारतीय ध्वज वाले जहाज इस मार्ग पर अटके हुए थे. हालांकि इनमें से कुछ सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अभी भी 25 जहाज युद्ध क्षेत्र के बेहद करीब फंसे हुए हैं. भौगोलिक स्थिति के अनुसार, इनमें से 22 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में और 3 जहाज पूर्वी हिस्से में रुके हुए हैं.

जहाजों पर लदा है लाखों टन कच्चा तेल और गैस

इन फंसे हुए जहाजों पर मौजूद कार्गो की मात्रा भारत की चिंता बढ़ाने वाली है. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इन टैंकरों में कुल 1.67 मिलियन टन कच्चा तेल (Crude Oil) लदा हुआ है. इसके अलावा, भारत की रसोई और उद्योगों के लिए अनिवार्य मानी जाने वाली 3.2 लाख टन एलपीजी (LPG) और लगभग 2 लाख टन एलएनजी (LNG) भी इन्हीं जहाजों पर मौजूद है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 85 से 95 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से मंगवाता है, ऐसे में इन जहाजों का फंसना सीधे तौर पर घरेलू गैस आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है.

611 भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर सरकार की नजर

इस संकट के बीच मानवीय पहलू भी अत्यंत संवेदनशील है. इन 25 जहाजों पर कुल 611 भारतीय नाविक सवार हैं. भारत सरकार और शिपिंग मंत्रालय के लिए राहत की खबर यह है कि ये सभी नाविक फिलहाल सुरक्षित हैं. मंत्रालय के अधिकारी लगातार इन जहाजों के कप्तानों और क्रू मेंबर्स से संपर्क बनाए हुए हैं. हालांकि, युद्ध की स्थिति और समुद्र में बढ़ती हलचल के बीच इन नाविकों की मानसिक स्थिति और उनके सुरक्षित वापसी को लेकर परिजन चिंतित हैं.

फंसे हुए जहाजों में कितने टन एलपीजी?

होर्मुज के पश्चिमी पार में फंसे 22 जहाजों की सूची भारत की ऊर्जा निर्भरता की पूरी तस्वीर पेश करती है. इन जहाजों में केवल तेल टैंकर ही नहीं, बल्कि भारी विविधता है. इनमें 6 एलपीजी कैरियर और 1 एलएनजी टैंकर शामिल हैं. इसके अलावा 4 क्रूड ऑयल टैंकर, 1 केमिकल कैरियर, 3 कंटेनर जहाज, 2 बल्क कैरियर और एक ड्रेजर भी वहां फंसा हुआ है. यह विविधता दर्शाती है कि इस मार्ग के बाधित होने से केवल पेट्रोल-डीजल ही नहीं, बल्कि रसायनों और रोजमर्रा के सामानों की सप्लाई चेन भी टूट रही है.

होर्मुज जलमार्ग अब एक 'सैन्य चेकपोस्ट' में तब्दील

फारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाला यह रास्ता अब पूरी तरह ईरान की कड़ी निगरानी में है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने यहां गहन सुरक्षा जांच और सत्यापन प्रक्रिया लागू कर दी है. ईरान फिलहाल केवल उन्हीं जहाजों को आगे जाने की अनुमति दे रहा है जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है. वर्तमान में होर्मुज के आसपास दुनिया भर के लगभग 500 टैंकर फंसे हुए हैं, जिनमें 108 कच्चे तेल के और 166 ऑयल प्रोडक्ट टैंकर शामिल हैं.

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