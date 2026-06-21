हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStudents Blue or Black Pens : स्टूडेंट्स के लिए नीला या काला पेन की ही क्यों, लाल पेन क्यों नहीं; कब से शुरू हुआ यह रिवाज?

Students Blue or Black Pens : स्टूडेंट्स के लिए नीला या काला पेन की ही क्यों, लाल पेन क्यों नहीं; कब से शुरू हुआ यह रिवाज?

Students Blue or Black Pens : इसके पीछे कोई तय या आधिकारिक नियम नहीं है. इसके बाद भी दुनिया के कई देशों में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

Students Blue or Black Pens : स्कूल और कॉलेज में ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने नोट्स, होमवर्क, क्लासवर्क और एग्जाम लिखने के लिए नीले या काले रंग के पेन का यूज करते हैं. वहीं जब कॉपियां चैक होकर वापस मिलती हैं, तो उन पर लाल पेन से दिए गए नंबर, निशान और टीचर की लिखी बातें साफ-साफ दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूडेंट्स को नीले या काले पेन से लिखने की सलाह क्यों दी जाती है, जबकि टीचर लाल पेन का यूज करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे कोई तय या आधिकारिक नियम नहीं है. इसके बाद भी दुनिया के कई देशों में यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. अलग-अलग रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसके पीछे कुछ खास कारण माने जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए नीला या काला पेन की ही क्यों, लाल पेन क्यों नहीं और यह रिवाज कब से शुरू हुआ. 

स्टूडेंट्स के लिए नीला या काला पेन की ही क्यों?

रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स आमतौर पर सफेद कागज पर लिखते हैं. ऐसे में नीली और काली स्याही सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है. ये दोनों गहरे रंग होते हैं और सफेद कागज के साथ अच्छा कंट्रास्ट बनाते हैं. इसी वजह से लिखे गए शब्द आसानी से पढ़े जा सकते हैं और लंबे समय तक साफ नजर आते हैं. हल्के रंग की स्याही की तुलना में नीले और काले रंग में लिखे गए शब्द को समझना भी आसान होता है.

काली और नीली स्याही में क्या है खास?

रिपोर्ट्स के मुताबिक नीली और काली स्याही जल्दी फीकी नहीं पड़ती और लंबे समय तक पढ़ने लायक रहती है. काली स्याही आमतौर पर लंबे समय तक अपना रंग बनाए रखती है और समय के साथ जल्दी फीकी नहीं पड़ती, वहीं नीली स्याही में मौजूद विशेष रंग देने वाला तत्व होते हैं. जो इसे लंबे समय तक साफ बनाए रखने में मदद करते हैं. बताया जाता है कि काली स्याही ज्यादा कंट्रास्ट देती है, इसलिए कई जगहों पर हेडिंग्स और जरूरी बिंदु काले रंग से लिखे जाते हैं. वहीं दूसरी ओर नीला रंग आंखों के लिए ज्यादा कमर्फटेबल लगता है, इसलिए लंबे आंसर या सामान्य लिखाई के लिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है.

यह भी पढ़ें - World Refugee Day: किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा रिफ्यूजी, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

टीचर लाल रंग के पेन का यूज क्यों करते हैं?

टीचर्स को स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक करनी होती हैं. ऐसे में अगर टीचर भी नीले या काले रंग का पेन यूज करें, तो उनका लिखा हुआ और स्टूडेंट्स का लिखा हुआ अलग-अलग पहचानना मुश्किल हो सकता है. यही कारण माना जाता है कि टीचर लाल रंग का यूज करते हैं. लाल रंग सफेद कागज पर तुरंत नजर आता है और स्टूडेंट्स के आंसर से अलग दिखाई देता है. इससे सुधार, सुझाव, नंबर या बातें आसानी से देखी जा सकती हैं. रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि लाल रंग को अक्सर अधिकार और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से लाल रंग में लिखी गई टिप्पणियों को स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक ज्यादा गंभीरता से लेते हैं. जब किसी कॉपी पर लाल रंग में सुधार या टिप्पणी लिखी जाती है तो वह तुरंत ध्यान दी जाती हैं. 

यह भी पढ़ें - Iran Debt: ईरान पर किस देश का कितना कर्ज, उधार चुकाने के लिए कितने पैसे की जरूरत?

Published at : 21 Jun 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Teacher Myth GK Pen Red Pen STUDENT Blue Pen Black Pen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Students Blue or Black Pens : स्टूडेंट्स के लिए नीला या काला पेन की ही क्यों, लाल पेन क्यों नहीं; कब से शुरू हुआ यह रिवाज?
स्टूडेंट्स के लिए नीला या काला पेन की ही क्यों, लाल पेन क्यों नहीं; कब से शुरू हुआ यह रिवाज?
जनरल नॉलेज
Paper Invention: किसने किया था सबसे पहले कागज का आविष्कार, जानें किस चीज से बनाया जाता था पेपर?
किसने किया था सबसे पहले कागज का आविष्कार, जानें किस चीज से बनाया जाता था पेपर?
जनरल नॉलेज
International Yoga Day 2026 : दुनियाभर में 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस, क्या है इस बार की थीम?
दुनियाभर में 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस, क्या है इस बार की थीम?
जनरल नॉलेज
एक गलत कदम और सीधे नदी में, जानिए क्षेत्रफल में फैला है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप?
एक गलत कदम और सीधे नदी में, जानिए क्षेत्रफल में फैला है दुनिया का सबसे छोटा द्वीप?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान
राजस्थान
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
क्रिकेट
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
टूटते-टूटते बचा क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने मचाया कोहराम; 68 गेंद में ठोके 155 रन
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
'देऊळ बंद 2' के लिए शाहरुख खान ने की थी मदद, अब डायरेक्टर ने ट्रोलिंग पर कहा- जो डिजर्व करते हैं उन्हें क्रेडिट दो
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
फूड
Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget