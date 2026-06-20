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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld Refugee Day: किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा रिफ्यूजी, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

World Refugee Day: किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा रिफ्यूजी, जानें किस नंबर पर आता है भारत?

World Refugee Day 2026 : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में इस दिन को मनाने का फैसला लिया था और तब से हर साल 20 जून को इसे मनाया जाता है. साल 2026 की थीम Until Everyone Is Safe रखी गई है

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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World Refugee Day 2026: हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है. यह दिन उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और हिम्मत को सम्मान देने के लिए समर्पित है, जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य गंभीर परिस्थितियों के कारण अपना घर और देश छोड़ना पड़ा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में इस दिन को मनाने का फैसला लिया था और तब से हर साल 20 जून को इसे मनाया जाता है. साल 2026 की थीम Until Everyone Is Safe रखी गई है, जिसका मतलब है कि जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तब तक दुनिया की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, आज दुनिया में 11.7 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं. ऐसे में कई लोग इसे लेकर कई तरह सवाल सर्च करते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी रहते हैं और भारत किस नंबर पर आता है. 

रिफ्यूजी आखिर किसे कहा जाता है?

संयुक्त राष्ट्र की 1951 रिफ्यूजी संधि के अनुसार रिफ्यूजी वह व्यक्ति होता है, जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो जाता है. इसके अलावा कई अन्य कैटेगरी भी होती हैं.  जिसमें पहले Asylum Seekers, जिन्होंने दूसरे देश में शरण की मांग की है लेकिन उनकी स्थिति पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसके दूसरे Internally Displaced Persons (IDPs) , जो अपने ही देश के अदर एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हों और तीसरा Stateless Persons, जिनकी किसी भी देश की मान्य नागरिकता नहीं होती है, वहीं आखिरी Returnees, जो लंबे समय बाद अपने देश लौटते हैं. 

किस देश में सबसे ज्यादा रिफ्यूजी रहते हैं?

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा रिफ्यूजी ईरान, तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी और पाकिस्तान में रहते हैं. इन देशों में अफगानिस्तान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला और अन्य देशों से आए लाखों लोग शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 11.7 करोड़ से ज्यादा लोग रिफ्यूजी हैं. इनमें सूडान, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सीरिया, म्यांमार और कांगो जैसे देशों के लाखों परिवार शामिल हैं, जो युद्ध और हिंसा के कारण अपने घर छोड़ चुके हैं. 

यह भी पढ़ें - कौन हैं यूएन में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने वाली अनुपमा सिंह, इन्हें कितनी मिलती है सैलरी?

बाढ़ और सूखे ने भी बढ़ाई रिफ्यूजी संख्या

ऑक्सफैम के विश्लेषण के अनुसार एशिया समेत कई देशों में जलवायु संकट भी बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन का कारण बन रहा है. भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में बाढ़ और सूखे की वजह से लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार 2013 में जहां लगभग 35 लाख लोग जलवायु संबंधी कारणों से विस्थापित हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर करीब 79 लाख पहुंच गई. सोमालिया में 2023 के दौरान बाढ़ और सूखे की 223 घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं फिलीपींस में 74, ब्राजील में 79 और मलेशिया में 127 बार बाढ़ की घटनाएं दर्ज की गईं. ऐसे में पिछले एक दशक में जलवायु आपदाओं का असर काफी बढ़ा है. 

किस नंबर पर आता है भारत?

भारत में जनवरी 2022 तक 46 हजार से ज्यादा रिफ्यूजी रह रहे थे. भारत लंबे समय से दूसरे देशों से आए लोगों को जगह देता रहा है. भारत में रहने वाले रिफ्यूजी में सबसे ज्यादा लोग श्रीलंका और तिब्बत से आए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल रिफ्यूजी में 43 प्रतिशत श्रीलंका से, 34 प्रतिशत तिब्बत से, 14 प्रतिशत म्यांमार से और 7 प्रतिशत अफगानिस्तान से आए हैं, जबकि 2 प्रतिशत लोग अन्य देशों से हैं. हालांकि रिफ्यूजी की संख्या के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल नहीं है, लेकिन यहां हजारों रिफ्यूजी रह रहे हैं और इनमें से कई लोगों को संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी (UNHCR) की ओर से सहायता भी मिलती है. 

यह भी पढ़ें - Most Spoken Languages: दुनिया की टॉप 10 भाषाओं में 3 भारतीय, जानें कौन से नंबर पर आती है हिंदी?

Published at : 20 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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World Refugee Day 2026 India Refugee Ranking UN Refugee Day Refugee Day 2026
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