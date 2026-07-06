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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGender Pay Gap India: बड़े शहरों में पुरुषों से 23% कम कमा रहीं महिलाएं, मेहनत पूरी फिर सैलरी क्यों है अधूरी?

Gender Pay Gap India: बड़े शहरों में पुरुषों से 23% कम कमा रहीं महिलाएं, मेहनत पूरी फिर सैलरी क्यों है अधूरी?

Gender Pay Gap India: NSO ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश में आधी आबादी की सैलरी के बारे में बताया है. इस रिपोर्ट में पता चला है कि देश में महिलाएं-पुरुषों के मुकाबले 23 फीसदी कम कमा रही हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 06 Jul 2026 06:40 PM (IST)
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Gender Pay Gap India: देश के बड़े और आधुनिक शहरों में महिलाओं के लिए नियमित नौकरी पाने के मौके भले ही पहले से काफी बेहतर हुए हों, लेकिन जब बात बैंक अकाउंट में आने वाली सैलरी की होती है तो आज भी वे पुरुषों से काफी पीछे हैं. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ताजा रिपोर्ट लेबर मार्केट डायनॉमिक्स इन मिलियन-प्लस सिटीज ने इस कड़वी सच्चाई को उजागर किया है. आंकड़े बताते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 23 प्रतिशत कम सैलरी पा रही हैं, जिससे आर्थिक बराबरी का दावा अधूरा नजर आता है.

नौकरी में महिलाओं का बढ़ता दबदबा

सरकारी सर्वे के अनुसार बड़े शहरों में रहने वाली कुल कामकाजी महिलाओं में से 65.1 प्रतिशत महिलाएं बाकायदा सैलरी वाली नौकरी कर रही हैं. इसके उलट इन शहरों में पुरुषों के बीच नियमित नौकरी करने वालों का आंकड़ा महज 56.4 फीसदी ही है. इसका एक सीधा मतलब यह है कि कॉर्पोरेट और संगठित क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है. देश के इन विकसित और बड़े शहरों में काम करने वाले लोगों की कुल आय भी पूरे भारत के शहरी इलाकों के मुकाबले करीब 10 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

बड़े शहरों में जेंडर पे गैप

कमाई के इस पूरे आंकड़े को समझें तो देश के 46 सबसे बड़े शहरों में नियमित नौकरी करने वाले पुरुषों की औसत मासिक आय 30,707 रुपये है, जबकि हर महीने महिलाओं के हाथ में सिर्फ 23,707 रुपये ही आते हैं. यानी बड़े शहरों में महिला-पुरुष की सैलरी में पूरे 7000 रुपये का अंतर है. वहीं अगर पूरे शहरी भारत की बात करें तो वहां नौकरीपेशा पुरुषों की औसत मासिक कमाई 27,984 रुपये और महिलाओं की 21,664 रुपये है. दोनों ही पैमानों पर महिलाओं की सैलरी पुरुषों के मुकाबले करीब 77.2 फीसदी ही बैठती है.

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बराबर सैलरी में छोटे शहरों ने मारी बाजी 

इस बड़े सैलरी गैप के बीच देश के कुछ छोटे और टियर-2 शहरों ने बेहद हैरान करने वाली और सकारात्मक मिसाल पेश की है. इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे ऊपर है, जहां पर महिलाओं की औसत मासिक आय 42,254 रुपये है, जबकि वहां के पुरुषों की औसत कमाई 32,214 रुपये है. यानी यहां महिलाएं पुरुषों से 131.2 प्रतिशत अधिक कमा रही हैं. इसी तरह से श्रीनगर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 124%, लखनऊ मे 117.1%, पटना में 111.1%, मेरठ में 105.9% और वाराणसी में 102.4% अधिक सैलरी पा रही हैं.

दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों की हकीकत

महानगरों की बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी ग्रेटर मुंबई सबसे बेहतर स्थिति में देखी जाती है. यहां पर महिलाओं की औसत मासिक आय 35,788 रुपये और पुरुषों की 36,453 रुपये है. यहां दोनों के बीच महज 665 रुपये का अंतर है. वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां हर महीने औसतन 31,644 रुपये कमाती हैं, जो पुरुषों की औसत आय 35,708 रुपये का 88.6% है. आईटी हब बेंगलुरु में महिलाओं की औसत आय 28,325 रुपये और पुरुषों की 37,430 रुपये दर्ज की गई है, यानी यहां महिलाएं पुरुषों से करीब 24.3% पीछे छूट गई हैं.

कोलकाता का सबसे बुरा हाल

पांच बड़े महानगरों में कोलकाता की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, जहां महिलाओं की औसत मासिक आय सिर्फ 13,784 रुपये है, जबकि पुरुषों की कमाई 21,534 रुपये है. यानी कोलकाता में महिलाएं पुरुषों से 36% कम वेतन पा रही हैं. मासिक सैलरी के अलावा रोज कमाने-खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की हालत भी जुदा नहीं है. 46 बड़े शहरों में पुरुष दिहाड़ी मजदूर रोजाना औसतन 643 रुपये कमाते हैं, जबकि महिला मजदूरों की औसत दिहाड़ी केवल 434 रुपये है. पुरुष मजदूरों के लिए वसई-विरार (962 रुपये प्रतिदिन) और महिलाओं के लिए श्रीनगर (800 रुपये प्रतिदिन) सबसे आगे है, जबकि फरीदाबाद में महिलाओं की दिहाड़ी महज 53 रुपये रोजाना दर्ज की गई है. 

यह भी पढ़ें: Ghaziabad Illegal Gender Test: जेंडर टेस्ट करने वालों को कितनी मिलती है सजा, यह टेस्ट करवाने वालों पर क्या होती है कार्रवाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 06:40 PM (IST)
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Gender Pay Gap Gender Pay Gap India NSO Salary Gap Report
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