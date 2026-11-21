CLAT 2027 Admit Card: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट यूजी और पीजी परीक्षाओं के लिए क्लैट 2027 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिन कैंडिडेट्स ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, वह अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. क्लैट 2027 परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 तक ऑफलाइन मोड में होगी. वहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड की सुविधा भी 6 दिसंबर 2026 दोपहर 1:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

क्लैट एडमिट कार्ड 2027 ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले कंसोर्टियम ऑफ NLUs की ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

उसके बाद क्लैट 2027 सेक्शन खोलें.

अब कैंडिडेट लोगिन पोर्टल पर जाएं और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें.

इसके बाद एप्लीकेशन डैशबोर्ड में साइन इन करें.

अब डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें.

क्लैट 2027 यूजी-पीजी जो भी आपको डाउनलोड करना है, उस पर क्लिक करें.

अब कैंडिडेट की डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर, तारीख और रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन चेक करें.

इसके बाद सबमिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

27 यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होगा एग्जाम

क्लैट 2027 की यह परीक्षा देशभर की 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा है. इन यूनिवर्सिटीज में बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, लखनऊ, पंजाब, पटना, ओडिशा, मुंबई, नागपुर, शिमला, हरियाणा, प्रयागराज, रांची और असम सहित देश की बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी शामिल है.

ये भी पढ़ें-UP Special TET Result 2026: UP स्पेशल TET का रिजल्ट 17 दिन में ही जारी, 59 फीसदी अभ्यर्थी हुए फेल

एडमिट कार्ड में परेशानी के लिए यहां करें कांटेक्ट



बोर्ड की ओर से जारी एडमिट कार्ड में रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर और टेस्ट के दिन के निर्देश शामिल है. कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वह डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें. एडमिट कार्ड एक्सेस करने या डाउनलोड करने में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर कैंडिडेट कंसोर्टियम के हेल्पलाइन नंबर 080-47162020 पर कांटेक्ट करके या clat@consortiumofnlus.ac.in पर ईमेल करके मदद ले सकते हैं.



क्या है इस बार का परीक्षा पैटर्न?



क्लैट 2027 अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का पेपर कुल 120 अंकों का होगा. इसमें उम्मीदवारों को एमसीक्यू वाले 120 सवाल पूछे जाएंगे. वहीं परीक्षा में हर सही उत्तर पर एक नंबर मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 काटे जाएंगे. वहीं परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-UGC Fake University List 2026: देश में फर्जी यूनिवर्सिटी की संख्या 3 साल में 20 से बढ़कर 32 हुई, UGC ने फिर चेताया