Panchayat Members Salary: राजस्थान के 37 जिलों में हुए पंचायती राज चुनाव 2026 के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस ग्रामीण चुनाव में कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा को पीछे छोड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की है. जिला परिषद की 1271 सीटों में से कांग्रेस ने 794 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि भाजपा 357 सीटों पर सिमट गई है.

इस चुनावी उत्साह के बीच आम लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि चुनाव जीतकर आने वाले पंचायत सदस्यों, सरपंचों और जिला परिषद सदस्यों को आखिर कितनी सैलरी मिलती है और इनका कार्यकाल कैसा होता है.

क्या पंचायत सदस्यों को मिलती है सैलरी या मानदेय?

पंचायती राज व्यवस्था में चुने गए जनप्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित वेतन या सैलरी नहीं दी जाती है. इसके बजाय सरकार की ओर से इन्हें मासिक मानदेय और बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक भत्ता दिया जाता है. राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से संशोधित नई दरें लागू की गई हैं, जिनमें प्रमुख पदों के मासिक मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख का मासिक मानदेय

राजस्थान में पंचायत के प्रमुख पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को हर महीने एक निश्चित मानदेय मिलता है. नई दरों के मुताबिक, ग्राम पंचायत के मुखिया यानी सरपंच को अब 7,347 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जो पहले 6,679 रुपये था. इसी तरह ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के प्रधान को 12,858 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है. वहीं जिले की सबसे बड़ी ग्रामीण इकाई के मुखिया यानी जिला प्रमुख को हर महीने 18,368 रुपये का मानदेय राज्य वित्त आयोग के अनुदान से दिया जाता है.

वार्ड पंच और अन्य सदस्यों को मिलता है बैठक भत्ता

सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के अलावा अन्य चुने हुए सदस्यों को कोई तय मासिक वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें पंचायत की बैठकों में हिस्सा लेने पर प्रति बैठक भत्ता दिया जाता है. राजस्थान में एक वार्ड पंच को प्रति बैठक 276 रुपये भत्ता मिलता है. पंचायत समिति सदस्य को प्रति बैठक 483 रुपये और जिला परिषद सदस्य को प्रति बैठक 690 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा उपसरपंच, उपप्रधान और उपजिला प्रमुख के पदों के लिए सरकार की ओर से अलग से किसी मासिक मानदेय का प्रावधान नहीं है.

कैसा होता है पंचायत सदस्यों का कार्यकाल?

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. यह पांच साल की अवधि संबंधित पंचायती राज संस्था की पहली बैठक की तारीख से गिनी जाती है. चुने हुए सभी सदस्य और अध्यक्ष संस्था के कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहते हैं, हालांकि इससे पहले वे चाहें तो लिखित रूप में अपना इस्तीफा दे सकते हैं.

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कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव या भंग होने के नियम

नियमों के अनुसार, किसी भी पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले चुनाव कराना अनिवार्य होता है. यदि किसी विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना जरूरी है. पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है और सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं.

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