रूस की संसद में कितनी सीटें, यहां कैसे होता है चुनाव?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रूसी संसद के दो सदन: राज्य ड्यूमा, फेडरेशन काउंसिल।

राज्य ड्यूमा की 450 सीटें मिश्रित चुनावी प्रणाली द्वारा भरी जाती हैं।

मतदाता पार्टी-उम्मीदवारों के लिए दो अलग मतपत्र डालते हैं।

फेडरेशन काउंसिल सदस्य क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

Russia Elections: चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के संसदीय चुनावों ने ध्यान आकर्षित किया है. खासकर सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के प्रदर्शन की वजह से. रूसी संसद जिसे औपचारिक रूप से संघीय विधानसभा के रूप में जाना जाता है, द्विसदनीय संरचना का पालन करती है. इसमें निचले सदन के रूप में राज्य ड्यूमा और ऊपरी सदन के रूप में फेडरेशन काउंसिल शामिल है. कुछ संसदीय प्रणालियों के उलट रूसी मतदाता सीधे सिर्फ निचले सदन के सदस्यों का चुनाव करते हैं.

रूस के संसद में दो सदन हैं

संघीय विधानसभा में 450 सदस्यीय राज्य ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल शामिल हैं. इसमें रूस के संघीय विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 178 सीनेटर हैं. राज्य ड्यूमा मुख्य निर्वाचित सदन है. इसके सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं और उन्हें मिश्रित चुनावी प्रणाली के जरिए से चुना जाता है. यह एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व को जोड़ती है. फेडरेशन काउंसिल एक अलग प्रणाली का पालन करती है. इसके सदस्यों को राष्ट्रव्यापी संसदीय वोट के जरिए से आम जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जा सकता.





राज्य ड्यूमा की 450 सीटें कैसे भरी जाती हैं?

राज्य ड्यूमा की 450 सीटों को दो चुनावी तरीकों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है. हर प्रणाली के जरिए से 225 सीटें दी गई हैं. पहली 225 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए से भरी जाती हैं. इस प्रणाली में मतदाता व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के बजाय राजनीतिक दलों को चुनते हैं.

इसके बाद राष्ट्रव्यापी वोट में पार्टियों के हिस्सेदारी के मुताबिक सीटें वितरित की जाती हैं. चुनाव के इस भाग के जरिए से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को आमतौर पर कम से कम 5% वोट प्राप्त करने की जरूरत होती है.

बाकी 225 सीटें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के जरिए से तय की जाती हैं. रूस को 225 चुनावी जिलों में बांटा गया है. यहां राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ स्वतंत्र उम्मीदवार भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं. हर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार सीट जीतता है. इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के रूप में जाना जाता है.





मतदाताओं ने दो वोट डाले

मिश्रित चुनावी प्रणाली का मतलब है कि राज्य ड्यूमा चुनाव के दौरान मतदाता प्रभावित रूप से दो विकल्प को चुनते हैं. आनुपातिक प्रतिनिधित्व सीटों के लिए एक राजनीतिक दल का चयन करने के लिए एक मतपत्र का इस्तेमाल किया जाता है. दूसरे मतपत्र का इस्तेमाल अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत उम्मीदवार को चुनने के लिए किया जाता है. इस वजह से यह प्रणाली राष्ट्रीयव्यापी पार्टी आधारित प्रतिनिधित्व को निर्वाचन क्षेत्र आधारित चुनाव के साथ जोड़ती है.

फेडरेशन काउंसिल की भूमिका क्या है?

फेडरेशन काउंसिल रूस की संघीय असेंबली का ऊपरी सदन है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 178 सदस्य हैं. राज्य ड्यूमा सदस्यों के उलट इन सीनेटरों को राष्ट्रव्यापी संसदीय चुनाव में मतदाताओं द्वारा सीधे नहीं चुना जाता. रूस के हर संघीय विषय से दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं.

एक प्रतिनिधि को क्षेत्रीय कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है जबकि दूसरे को क्षेत्रीय विधायिका द्वारा चुना जाता है. इस वजह से इस प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर रूस के संघीय क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.

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राज्य ड्यूमा के लिए 5 साल का कार्यकाल

राज्य ड्यूमा के सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए काम करते हैं. जब चुनाव होते हैं तो मतदाता 450 सीटों वाले निचले सदन की संरचना निर्धारित करने के लिए दो मतपत्र प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं.

इस वजह से रूस की संसद की संरचना दो अलग-अलग सदनों और उनके सदस्यों के चयन के अलग-अलग तरीकों को जोड़ती है. राज्य ड्यूमा सीधे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के संयोजन के जरिए से चुना जाता है, जबकि फेडरेशन काउंसिल क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित प्रतिनिधियों से बना होता है.

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