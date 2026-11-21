Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक को ताजमहल देखने की अनुमति मिली।

वह चार जगह जाएंगे, निजामुद्दीन दरगाह की अनुमति नहीं।

परवेज मुशर्रफ के बाद मलिक दूसरे पाकिस्तानी नेता।

Musadik Masood Malik India Visit: पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री, मुसादिक मसूद मलिक, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं. भारत दौरे के बीच उनके ताजमहल देखने की चर्चा भी चल रही है.. शुरुआती मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने शुरू में उनकी गतिविधियों को बैठक स्थल तक ही सीमित कर दिया था. लेकिन सुरक्षा समीक्षा के बाद पाकिस्तानी हाई कमिशन को मुसादिक मसूद मलिक के आगरा में ताजमहल सहित चार जगहों का दौरा करने की अनुमति मिल गई है. आपको बता दें कि मुसादिक मसूद मलिक से पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ भी ताजमहल का दीदार कर चुके हैं.

क्या-क्या देखेंगे मुसादिक मसूद मलिक?

मुसादिक मसूद मलिक 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में भाग ले रहे हैं. उनकी यात्रा मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पहली भारत यात्रा है. हाई कमीशन ने पांच जगहों के लिए अनुमति मांगी थी. ताज महल, दिल्ली हाट, हुमायूं का मकबरा, किला राय पिथौरा और हजरत निजामुद्दीन दरगाह. पहले चार के लिए मंजूरी मिल चुकी है लेकिन दरगाह जाने के अनुरोध को मंजूरी नहीं दी गई.





परवेज मुशर्रफ की ताजमहल यात्रा

मुसादिक मसूद मलिक से पहले पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ताजमहल का दौरा कर चुके हैं. उन्होंने 14 से 16 जुलाई 2001 तक आयोजित आगरा शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत की यात्रा की थी. 15 जुलाई को मुशर्रफ ने अपनी पत्नी बेगम सेहबा मुशर्रफ के साथ स्मारक का दौरा किया. उनका दौरा लगभग 1 घंटे तक चला था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा सर्किल के तत्कालीन अधीक्षक आर्कियोलॉजिस्ट के.के. मुहम्मद के मुताबिक उन्होंने मुशर्रफ को ताजमहल दिखाया था.

ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मुशर्रफ ने पूछा था कि इसे किसने डिजाइन किया है. मुहम्मद ने वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी का जिक्र किया जो लाहौर से आया था. मुशर्रफ ने बाद में अपनी किताब 'इन द लाइन ऑफ फायर: ए मेमॉयर' में ताजमहल की सुंदरता का जिक्र किया.

इस यात्रा के लिए खास इंतजाम किए गए थे. बैटरी से चलने वाली बस ने मुशर्रफ और उनकी पत्नी को ताजमहल तक पहुंचा था. शाहजहां और मुमताज महल की कब्र भी खोली गई थी और मुशर्रफ ने अपनी पत्नी के साथ मकबरे के उस हिस्से में लगभग 15 मिनट भी बिताए थे.





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पाकिस्तानी नेताओं का भारत दौरा

कुछ और बड़े पाकिस्तानी नेताओं ने भारत का दौरा किया है लेकिन कोई भी विश्वसनीय सार्वजनिक रिकॉर्ड उनके द्वारा ताजमहल की यात्रा की पुष्टि नहीं करता है. उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मई 2023 में गोवा की यात्रा की थी. 2011 के बाद यह किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी. लेकिन कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने ताजमहल का दौरा किया था.

पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 8 अप्रैल 2012 को निजी तौर पर भारत का दौरा किया था. विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने संसद को बताया कि जरदारी का मुख्य उद्देश्य अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाना था. जरदारी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी और उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया था. लेकिन कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड इस बात को नहीं दर्शाता की उन्होंने ताजमहल का दौरा किया था.

सिर्फ परवेज मुशर्रफ की जुलाई 2001 की यात्रा का सार्वजनिक रिकॉर्ड है. मुसादिक मसूद मलिक को भी ताज महल देखने की मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद उन्हें परवेज मुशर्रफ के साथ उसे पाकिस्तानी नेता के रूप में शामिल कर लिया जाएगा जिन्होंने ताज महल का दौरा किया है.

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