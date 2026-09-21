दो देशों की सेनाएं साथ युद्धाभ्यास क्यों करती हैं, इसका खर्च कौन उठाता है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा, तालमेल और रणनीतिक संबंध सुदृढ़ करते हैं।

सेनाएं अनुभव, तकनीक साझा कर आपदा तैयारी मजबूत करतीं।

अभ्यास का खर्च आपसी समझौते से तय, भागीदार देश उठाते हैं।

इसमें तैनाती, मेजबानी, उपकरण-सामग्री जैसे प्रमुख व्यय शामिल।

Joint Military Exercises: संयुक्त सैन्य अभ्यास देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का एक बड़ा हिस्सा हैं. दो देशों की सीमाएं तालमेल को बेहतर करने, ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी को साझा करने और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करती हैं. ऐसी ड्रिल सिर्फ युद्ध की तैयारी तक सीमित नहीं होती. ये देशों को प्राकृतिक आपदाओं को दूसरी आपातकालीन स्थितियों से निपटने में भी मदद कर सकती हैं. हालांकि इन अभ्यासों को आयोजित करने का खर्च आमतौर पर भाग लेने वाले देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक बांटा जाता है.

देश संयुक्त सैन्य अभ्यास क्यों करते हैं?

आपसी तालमेल को बेहतर बनाना

अलग-अलग देशों की सेनाएं अलग-अलग भाषाओं, हथियारों, संचार प्रणालियों और ऑपरेशन के तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं. संयुक्त अभ्यास सैनिकों को एक दूसरे के तरीकों को समझने और तालमेल को बेहतर करने का मौका देते हैं.

यह ट्रेनिंग इस बात को पक्का करने में भी मदद करती है कि भाग लेने वाली सेनाएं वास्तविक संकट, सैन्य ऑपरेशन या फिर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकें.





राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना

सैन्य अभ्यास दो देशों के बीच रक्षा और कूटनीतिक संबंधों को भी दर्शाते हैं. साथ मिलकर ट्रेनिंग करके, देश आपसी सहयोग का प्रदर्शन करते हैं और रणनीतिक साझेदारी का संदेश देते हैं.

ऐसे अभ्यास एक निवारक के रूप में भी काम कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये संकेत देते हैं कि भाग लेने वाले देश संभावित सुरक्षा खतरों का जवाब देने के लिए तालमेल बिठाने को तैयार हैं.

टेक्नोलॉजी और अनुभव साझा करना

संयुक्त ड्रिल सेनाओं को तकनीकी जानकारी, ऑपरेशन से जुड़ी विशेषज्ञता और आधुनिक सैन्य उपकरणों को संभालने का अनुभव साझा करने का मौका देती हैं. देश आतंकवाद रोधी उपाय, समुद्री रक्षा, निगरानी, युद्ध क्षेत्र में तालमेल और एडवांस्ड हथियार प्रणालियों के इस्तेमाल से जुड़ी कार्य प्रणालियों को साझा कर सकते हैं. इस तरह के आदान-प्रदान से दोनों पक्षों को अपनी ट्रेनिंग और ऑपरेशन क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

आपदा प्रबंधन की तैयारी

हर संयुक्त सैन्य अभ्यास का फोकस लड़ाई पर नहीं होता. कुछ ड्रिल सेनाओं को मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए तैयार करने के मकसद से की जाती हैं. बाढ़, भूकंप, चक्रवात और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेनाओं को बचाव अभियान चलाने, जरूरी सामान पहुंचने और आपातकालीन चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ सकती है. संयुक्त अभ्यास देशों को बड़े पैमाने पर होने वाले इन ऑपरेशनों में तालमेल बिठाने का अभ्यास करने में मदद करते हैं.





संयुक्त सैन्य अभ्यास का खर्च कौन उठाता है?

संयुक्त सैन्य अभ्यास का खर्च आमतौर पर भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी समझौते से तय किया जाता है. इसकी शर्तें समझौता ज्ञापन या फिर किसी दूसरी औपचारिक व्यवस्था में बताई जा सकती हैं. खर्च का बटवारा अभ्यास की जगह, शामिल सैनिकों की संख्या, इस्तेमाल किए गए उपकरण और हर देश को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है.

तैनाती और परिवहन का खर्च

जो देश अपने सैनिकों को दूसरे देश भेजता है वह आमतौर पर अपने कर्मियों, हथियारों और सैन्य उपकरणों को अभ्यास वाली जगह तक पहुंचाने का खर्च उठाता है. इन खर्चों में हवाई या फिर समुद्री परिवहन, वाहनों की आवाजाही और तैनाती के लिए जरूरी लॉजिस्टिकल इंतजाम शामिल हो सकते हैं.

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होस्टिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत

अभ्यास की मेजबानी करने वाला देश आमतौर पर स्थानीय सुविधा और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद कराता है. समझौते के आधार पर इसमें रहने की जगह, ट्रेनिंग ग्राउंड, ईंधन, मेडिकल सहायता और दूसरे बुनियादी संसाधन शामिल हो सकते हैं.

गोला बारूद, भोजन और दूसरे जरूरी सामान का खर्च दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक तय किया जाता है. कुछ मामलों में हर देश अपने उपकरण, गोला बारूद और राशन का खर्च खुद उठाता है. दूसरी स्थितियों में खर्च बराबर बांट दिया जाता है या फिर तय अनुपात के मुताबिक बांटा जा सकता है .

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